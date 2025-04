liveblog Tod von Papst Franziskus ++ Kardinäle sollen Beisetzung planen ++ Stand: 22.04.2025 07:57 Uhr

Im Vatikan kommen heute die dort anwesenden Kardinäle zusammen, um einen Termin für die Beisetzung von Papst Franziskus festzulegen. Ex-US-Präsident Clinton würdigte das "bemerkenswerte Leben" des verstorbenen Pontifex.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Kardinäle sollen Beisetzung planen

Ehepaar Clinton würdigt Leben von Papst Franziskus

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat nach eigenen Angaben zuletzt die Unterstützung von Papst Franziskus genossen. Franziskus hatte Woelki 2021 "große Fehler" insbesondere in seiner Kommunikation bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in seinem Bistum vorgeworfen und ihn in eine fünfmonatige Auszeit geschickt. Anschließend forderte er Woelki auf, ein Rücktrittsgesuch einzureichen. Über dieses Gesuch entschied er jedoch nie, sodass sich das Erzbistum Köln jahrelang in einem ungeklärten Schwebezustand befand.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (Zdk), Irme Stetter-Karp, hofft, dass der nächste Papst den von Franziskus eingeleiteten Weg der Öffnung fortsetzen wird. "Wir wünschen uns, dass ein Papst gewählt wird, der die Türen, die Papst Franziskus aufgestoßen hat, weiter öffnet. Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die Schritt hält mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts", sagte Stetter-Karp im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

Sollte ein Konservativer gewählt werden, so wäre das nach ihren Worten für die katholische Kirche in Deutschland eine große Herausforderung. "Wir sind uns natürlich bewusst, dass es Kräfte in der katholischen Kirche gibt, die ganz anders weitergehen wollen, die die Macht der Kleriker erhalten wollen, die in einer zu großen Freiheit der Gläubigen Gefahren sehen für die Einheit der Kirche", sagte Stetter-Karp. Dieses Risiko gebe es, "und es ist nicht klein". Sollte es dazu kommen, müsse man sehen, wie man damit umgehen würde.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist die Vertretung der Laien, der Nicht-Kleriker in den Pfarrgemeinden vor Ort.

Heute sollen in Rom Kardinäle zusammenkommen, um die Beisetzung von Papst Franziskus zu planen. Alle Kardinäle, die sich derzeit in Rom aufhalten, wurden eingeladen, sich um 9 Uhr im Vatikan zu versammeln. Zurzeit können Mitarbeitende und Beamte des Vatikans dem Leichnam des Papstes in der Residenz Santa Marta die letzte Ehre erweisen. Voraussichtlich morgen soll der Leichnam in den Petersdom überführt werden, damit Gläubige dort vom Oberhaupt der katholischen Kirche Abschied nehmen können.

Als Termin für die Beisetzung ist vor allem der kommende Samstag im Gespräch. Daran werden Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt teilnehmen. Im nächsten Monat wird das Konklave zur Wahl des neuen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche stattfinden.

US-Präsident Donald Trump will an der Beisetzung von Papst Franziskus teilnehmen. Das kündigte er bei einer traditionellen Osterveranstaltung für Kinder am Weißen Haus an.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Ex-Außenministerin Hillary Clinton haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Anteilnahme am Tod von Papst Franziskus zum Ausdruck gebracht. Das Ehepaar würdigte das "bemerkenswerte Leben und Vermächtnis von Papst Franziskus, der sich für Frieden, wirtschaftliche Integration und soziale Gerechtigkeit eingesetzt und den Klimawandel bekämpft hat", hieß es in dem Text.

Das Paar schrieb, das Pontifikat von Franziskus sei außergewöhnlich gewesen und erinnerte an sein Bestreben, "die ganze Welt zu umarmen", einschließlich der Menschen anderer Glaubensrichtungen, derjenigen, die in der Kirche nicht immer willkommen sind, und derjenigen, die Probleme haben. "Durch sein eigenes Beispiel hat er gelehrt, dass die persönliche Suche eines jeden Menschen - auch eines Papstes - nach einem sinnvollen Leben bedeutend und wichtig ist und dass Macht und Politik immer Platz für Mitgefühl und Koexistenz machen müssen", hieß es in der Mitteilung des Politiker-Ehepaars weiter.

Hollywood-Regisseur Martin Scorsese trauert um Papst Franziskus. Sein Tod sei für ihn persönlich ein tiefgehender Verlust, schrieb der 82-Jährige in einer Würdigung, die dem Branchenblatt Variety und anderen US-Medien vorlag. "Ich hatte das Glück, ihn zu kennen, und ich werde seine Präsenz und seine Wärme vermissen. Der Verlust für die Welt ist immens. Aber er hinterlässt ein Licht, das niemals ausgelöscht werden kann", schrieb der Oscar-Preisträger. Er würdigte den verstorbenen Pontifex als "außergewöhnlichen Menschen", der Weisheit und Güte ausstrahlte und Vergebung übte.

Das Kolosseum in Rom oder der Eiffelturm in Paris. Als Zeichen der Trauer und im Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus wurde die Beleuchtung von weltbekannten Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet. Der Pontifex war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Papst Franziskus starb laut Vatikan an den Folgen eines Schlaganfalls. Nun wird über mögliche Nachfolger spekuliert.