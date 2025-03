liveblog Regierungsbildung ++ Koalitionsvertrag könnte bis Mitte April stehen ++ Stand: 12.03.2025 10:54 Uhr

Die Union will laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Koalitionsvertrag mit der SPD am 14. April unterzeichnen. Führende Sozialdemokraten sind gegen eine einzelne Abstimmung über Sonderausgaben zur Verteidigung.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Grünen-Politiker Robert Habeck hat sich dafür ausgesprochen, dass sich der Bundestag bei den geplanten kurzfristigen Beratungen auf die Sicherheit Deutschlands konzentriert. "Da haben wir nicht drei Monate oder fünf Monate Zeit", sagte der Vize-Kanzler am Rande der Handwerksmesse in München. Dies sei eilbedürftig. Habeck verwies auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine.

Die parallel geplante Beratung für einen 500 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Sondertopf unter einer schwarz-roten Regierung sei nicht eilig. Es sei seit 15 Jahren klar, dass die Infrastruktur marode sei. Der Fokus sollte daher zunächst auf der Sicherheit liegen. Hier brauche es eine schnelle Einigung. "Das wäre eine sinnvolle Trennung."

Kinderrechtsorganisationen haben an Union und SPD appelliert, bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen die Rechte junger Geflüchteter zu wahren. Die geplanten Verschärfungen im Bereich Flucht und Migration drohten schwerwiegende Folgen auch für geflüchtete Kinder zu haben, teilte die Organisation Terre des Hommes in Osnabrück mit. Gemeinsam mit dem Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht und der Initiative "Jugendliche ohne Grenzen" verfasste die Organisation ein Forderungspapier an die Politik.

Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten und humanitäre Aufnahmeprogramme seien zwei der wenigen legalen Fluchtmöglichkeiten. "Diese wichtigen und lebensrettenden Maßnahmen dürfen nicht ausgesetzt werden, sondern müssen unbedingt erhalten bleiben. Familien gehören zusammen." Die Organisationen forderten zudem ein Bekenntnis zur menschen- und kinderrechtskonformen Behandlung von Asylsuchenden.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat angesichts polarisierender Debatten in der Politik dazu geraten, Angstmacherei entgegenzutreten und mehr auf Kompromisse zu setzen. Vor dem Hintergrund wachsender weltpolitischer, ökologischer und gesellschaftlicher Bedrohungen blickten Menschen sorgenvoll in die Zukunft, heißt es in einem in Hannover veröffentlichten Papier. Ängste und Sorgen seien verständlich. Solche Empfindungen mache sich populistische Politik aber zunehmend zunutze. Sie schüre diese Ängste "mit einer leicht eingängigen und dabei bisweilen ausgeprägt menschenfeindlichen Rhetorik und Schreckensszenarien, die das Ziel haben, zu verunsichern und das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern", heißt es im Vorwort des Papiers.

In fünf Thesen gibt der Rat der EKD Empfehlungen, wie man sich davon abgrenzen könne, etwa durch Vertrauen und Mut, einen vorurteilsfreien Blick auf Menschen und das Aushandeln von Kompromissen, statt auf Maximalforderungen zu beharren.

Die "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" will herausfinden, wie der Staat effektiver werden kann. Es geht um das große Ganze: Wie kommt das Land wieder in Bewegung?

Die Grünen haben ihre Forderungen nach einer Anpassung der Finanzpläne von Schwarz-Rot erneuert. Auch auf Länderebene mehren sich die Stimmen nach entsprechenden Veränderungen. Die Chefin der Grünen-Fraktion im bayrischen Landtag hat im Interview mit dem BR betont, dass ihre Partei "nicht nur irgendwas abnicken werde". "Wir müssen selbstverständlich mehr für unsere Verteidigung tun und auch die Ukraine mehr unterstützen", sagte Katharina Schulze. "Und da sind wir Grünen auch immer für Gespräche bereit. Aber jetzt einen Riesen-Schuldenberg aufzunehmen, um Einzelinteressen der neuen Regierungskoalition zu finanzieren, davon halten wir nichts."

In Bayern, wo ebenfalls im Landtag eine Zweidrittelmehrheit benötigt wird, gelte das gleiche wie auf Bundesebene. "Wenn so Sachen wie Klimaschutz, wie mehr Geld für die Bildung, für die Jüngsten in unserer Gesellschaft dort überhaupt nicht angedacht sind, dann gibt es keine Zustimmung von uns", sagte Schulze.

Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins hat sich optimistisch gezeigt, dass es bald eine Einigung beim Finanzpaket mit den Grünen geben wird. Daniel Günther sagte im rbb24 Inforadio, er glaube, dass alle handelnden Parteien sehr verantwortungsbewusst seien. Sie seien auch gut beraten, schnell Entscheidungen zu treffen, damit Deutschland und Europa handlungsfähig bleiben. "Ich habe die Grünen immer so kennengelernt, dass sie in solchen Zeiten immer das Land vor die Partei stellen und bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen", sagte Günther. "Und ich glaube, wenn man in dem Geist miteinander spricht, ist es auf jeden Fall möglich, hier auch zu Kompromissen zu kommen."

Appelle an CDU-Parteichef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder, stärker auf die Grünen zuzugehen, seien gar nicht vonnöten, sagte Günther. Die Grünen hätten vernünftige Vorschläge vorlegt, "wo auch viele in der Union sagen, darüber muss man und kann man auf jeden Fall reden". Spätestens zur zweiten Lesung im Bundestag werde es seiner Schätzung nach auch eine verfassungsändernde Mehrheit geben.

Die Koalitionsverhandlungen gehen weiter. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Union sich gestern auf die Vorsitzenden der 19 Arbeitsgruppen geeinigt hat: Den Bereich Finanzen soll CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt leiten, den Bereich Wirtschaft der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn. Dies dürfte Spekulationen anheizen, ob diese beiden Politiker dann auch Kandidaten der Union für die entsprechenden Ministerposten sein könnten.

CDU/CSU-Fraktionsvize Johann Wadephul übernimmt für die Union den Vorsitz für die AG Außen und Verteidigung, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Patricia Lips für das Thema Europa.

In der Haushaltspolitik wird Mathias Middelberg (CDU) die entsprechende Arbeitsgruppe für die Union leiten. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung übernimmt den Bereich Energie, der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Günter Krings, die Arbeitsgruppe Innen und die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach den Bereich Infrastruktur. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verhandelt für die Union die Bereiche Arbeit und Soziales.

Die Union möchte offenbar in der Woche ab dem 14. April den angestrebten Koalitionsvertrag mit der SPD unterzeichnen. Nach dem internen Zeitplan ist nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler am 23. April vorgesehen. Die Verhandlungen mit der SPD sollen morgen mit einer Auftaktrunde der Leitungsgruppe der drei Parteien CDU, CSU und SPD zusammen mit den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen beginnen.

Die Arbeitsgruppen sollen bis zum 24. März ihre Papiere an die Leitungsebene abliefern - also noch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags am 25. März. Der CDU-Bundesausschuss soll dem Entwurf des erwarteten Koalitionsvertrages am 10. und 11. April zustimmen.

Union und SPD wollen Hunderte Milliarden Euro an Schulden aufnehmen - mit Sondersitzungen des alten Bundestages. Linke und AfD wollen das verhindern - durch Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht. Heute entscheidet das Gericht.

Einen Tag vor dem geplanten Beginn der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen und der Sondersitzung im Bundestag gibt es weiter keine Einigung über das geplante riesige Finanzpaket. Die Grünen lehnen die Schuldenpläne von CDU, CSU und SPD in der jetzigen Form ab, werden aber für die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag gebraucht. Sie schlagen vor, getrennt über das Finanzpaket zu entscheiden - mit dem alten Bundestag über die Verteidigungsausgaben und später mit dem neuen über die Investitionen in die Infrastruktur.

Führende Sozialdemokraten lehnen eine Aufteilung des Finanzpakets ab. Es müsse Schluss damit sein, Investitionen in die Sicherheit gegen Investitionen in Wirtschaft und Bildung auszuspielen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Ähnlich äußerten sich zuvor Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und SPD-Generalsekretär Matthias Miersch.

Im Streit über geplante Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen hat die SPD die Union vor einer missverständlichen Auslegung der im Sondierungspapier getroffenen Vereinbarung gewarnt. Derartige Zurückweisungen könne es nur bei Zustimmung der Nachbarstaaten und der Rücknahme der Asylbewerber geben, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der Bild-Zeitung.

Die Formulierung zur Zurückweisung von Flüchtlingen an den gemeinsamen Grenzen lasse "wenig Interpretationsspielraum". "Selbstverständlich müssen wir mit unseren Nachbarstaaten in dieser Frage in enger Abstimmung vorgehen", betonte Wiese. Das Europarecht sei in dieser Frage klar, sagte Wiese. Zurückweisungen könnten "nur funktionieren, wenn unsere Nachbarn die Menschen auch wieder zurücknehmen. Nationale Alleingänge sind der falsche Weg und werden auch nicht funktionieren".

Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD ruft ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis die Sozialdemokraten auf, mit der Besteuerung von Superreichen ein Wahlkampfversprechen durchzusetzen. In einem offenen Brief an die SPD-Spitze kritisieren die Organisationen, "dass Superreiche inzwischen nur halb so hohe Steuer- und Abgabensätze zahlen wie die breite Mitte der Gesellschaft, die hauptsächlich von ihrem Arbeitseinkommen lebt". Das liege unter anderem an der ausgesetzten Vermögensteuer und weiterer Steuerreformen der vergangenen Jahrzehnte.

Die Organisationen verweisen auf gleichzeitige Herausforderungen wie marode Infrastruktur, Krankenhausschließungen und Kinderarmut. Superreiche stünden besonders in der Verantwortung, "ihren fairen Beitrag zu einer sozial gerechten, ökologischen Modernisierung des Landes zu leisten". Dem Bündnis gehören unter anderem Greenpeace, Oxfam und Brot für die Welt an.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz beraten die Bundesländer heute über das geplante Finanzpaket von CDU/CSU und SPD. Obwohl die Länder davon profitieren würden, ist ihre Zustimmung im Bundesrat offen.

Die Junge Union hat nach den Sondierungen von Union und SPD bereits Änderungen gefordert. Verteidigungsminister Pistorius hat intern die Verhandler der Union einem Medienbericht zufolge scharf kritisiert.