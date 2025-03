liveblog Regierungsbildung ++ Bremen und MV wollen Schuldenpaket zustimmen ++ Stand: 21.03.2025 08:27 Uhr

Bremen und Mecklenburg-Vorpommern kündigen an, trotz Beteiligung der Linkspartei in der Landesregierung, dem Schuldenpaket im Bundesrat zuzustimmen. Die AfD hat erneut Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat scheint so gut wie sicher: Die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Bremen kündigen an, dass sie in der Länderkammer für das Finanzpaket stimmen werden. In beiden Ländern regiert die SPD mit den Linken, die die Erhöhung der Verteidigungsausgaben kritisch sehen. Mit Stimmen aus Ländern in denen die Linke mitregiert war bislang nicht gerechnet worden. Beide Länder haben jeweils drei Stimmen im Bundesrat.

Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, verwies darauf, dass die Linken in der Landesregierung es zwar ablehnten, die Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes künftig von der Schuldenbremse auszunehmen. "In der Gesamtabwägung unterstützt Mecklenburg-Vorpommern aber aus landespolitischer Verantwortung und im Interesse des Landes das Gesetzespaket."

Ähnlich äußerte sich ihr Amtskollege aus Bremen, Andreas Bovenschulte. "Die Zustimmung ist im Interesse Bremens, denn sie sichert dem Land und seinen beiden Städten in den kommenden Jahren mehr Spielraum bei den dringend erforderlichen Investitionen." Unabhängig davon erwarte man aber, dass der Bund zusammen mit den Ländern zeitnah eine grundlegende Reform der Schuldenbremse in Angriff nehme.

Viele deutsche Städte und Gemeinden klagen über Investitionsstau und klamme Kassen. Sollte der Bundesrat dem Sondervermögen heute zustimmen, hoffen sie auf ein großes Stück vom Kuchen.

Ein Bürgermeister aus Bayern berichtet von einem Investitionsstau von insgesamt rund 150 Millionen Euro: Ohne Kredite und ohne Sparmaßnahmen sei das nicht zu bewältigen. Hier könnte das Geld aus dem vom Bundestag beschlossenen Sondervermögen helfen, hoffen der Städte- und Gemeindebund.

Die AfD-Fraktion versucht mit einem weiteren Eilantrag beim Verfassungsgericht in Karlsruhe das Schuldenpaket zu stoppen. Ziel sei es, dem Bundesrat die für heute geplante Abstimmung vorläufig zu untersagen, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Hintergrund sei ein laufendes Organstreitverfahren, das beim Gericht in der Sache noch anhängig sei. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Montag mehrere Eilanträge gegen die Bundestagsabstimmung über das Finanzpaket von Union und SPD abgelehnt. Diese waren von Abgeordneten von AfD, Linkspartei, BSW und FDP, sowie der fraktionslosen Abgeordneten Joana Cotar gekommen und bezogen sich unter anderem auf die aus ihrer Sicht zu kurzen Beratungsfristen für die insgesamt drei Grundgesetzänderungen.

Die AfD betont nun, dass das Gericht "lediglich aufgrund einer Güterabwägung nur den ersten Antrag auf eine einstweilige Anordnung abgelehnt" habe. Eine Organklage der AfD-Fraktion sei aber noch nicht beschieden. Daher dürfe der Bundesrat noch nicht über die Grundgesetzänderungen entscheiden.

In der Länderkammer ist wie schon im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig, um das Schuldenpaket zu beschließen. Dies wären 46 von 69 Stimmen. Die Summe der Stimmen von Landesregierungen mit Beteiligung von Union, SPD beziehungsweise Grünen ergibt 41 Stimmen - also zu wenig. Deshalb kommt es auch auf die sechs Stimmen aus Bayern an. Dort hatten die Freien Wähler als Koalitionspartner der CSU zunächst Vorbehalte geäußert, mittlerweile haben sie aber ihre Zustimmung erklärt. Bei Uneinigkeit hätte sich Bayern laut Koalitionsvertrag im Bundesrat enthalten müssen. Die Stimmen sind je nach Einwohnerzahl auf die Länder verteilt.

Die FDP-Landtagsfraktionen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Baden-Württemberg sind mit Eilklagen gegen die Zustimmung ihrer Landesregierungen zu dem von Union und SPD vereinbarten Finanzpaket im Bundesrat gescheitert. Die Verfassungsgerichtshöfe in Münster und Stuttgart sowie die Staatsgerichtshöfe in Wiesbaden und Bremen wiesen die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung am Donnerstag ab, wie die Gerichte mitteilten.

Seit Wochen wird in der deutschen Politik um das schuldenfinanzierte Sondervermögen gerungen, das den nächsten Bundesregierungen Neuschulden von Hunderten Milliarden Euro für Verteidigung und Infrastruktur ermöglichen soll. An diesem Freitag steht dem Finanzpaket die letzte Hürde bevor: Nach dem Bundestag müssen auch die Landesregierungen im Bundesrat den Grundgesetzänderungen mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen.