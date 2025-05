liveblog Regierungsbildung ++ Grüne kritisieren "Schlagbaumpolitik" der Union ++ Stand: 05.05.2025 08:55 Uhr

Vor der Unterzeichnung des schwarz-roten Koalitionsvertrags haben die Grünen die Pläne zur Verschärfung der Grenzkontrollen kritisiert. Am Abend soll der geschäftsführende Kanzler Scholz mit einem Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet werden.

Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog:

SPD stellt Regierungsmannschaft vor

Grüne brandmarken Grenzkontroll-Pläne als "Schlagbaumpolitik"

Scholz wird am Abend mit Zapfenstreich verabschiedet

Die SPD geht mit einer nahezu komplett neuen Ministerriege in die Koalition mit der Union. Lediglich Verteidigungsminister Boris Pistorius behält seinen Posten, wie aus der veröffentlichten Liste hervorgeht. Neue Arbeitsministerin wird Ex-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bauministerin die bisherige Vize-Fraktionschefin Verena Hubertz.

Als Überraschung gilt Carsten Schneider als neuer Umweltminister ebenso wie die bisherige rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, die Bundesjustizministerin wird. Reem Alabali-Radovan, die bisherige Integrations- und Antirassismus-Beauftragte, übernimmt das Entwicklungshilferessort von Svenja Schulze.

Die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken wurde nicht berücksichtigt. Sie ist innerhalb der SPD umstritten. Als wenig wahrscheinlich gilt auch, dass sie weiter an der Spitze der Partei bleibt. In Parteikreisen hieß es zudem, der bisherige Generalsekretär Matthias Miersch solle künftig die Fraktion führen. Das hatte bisher ebenfalls Lars Klingbeil mitgemacht.

Vor dem Start der Bundesregierung äußert die Bertelsmann Stiftung nach der Analyse des Koalitionsvertrages Zweifel, ob Schwarz-Rot erfolgreicher sein wird als die Ampel. Es sei fraglich, ob die neue Regierung die Lehren aus dem koalitionspolitischen Versagen der Ampel gezogen habe, heißt es in einem Papier des Politikwissenschaftlers Robert Vehrkamp und der Politikwissenschaftlerin Theres Matthieß aus dem die Nachrichtenagentur dpa berichtet. "Zum einen ist der neue Koalitionsvertrag weniger ambitioniert und weniger klar als der Koalitionsvertrag der Ampel", heißt es in dem Papier. Zudem diskutiere die neue Koalition schon vor ihrer Amtsübernahme über die Auslegung zentraler Passagen.

Der Ampel aus SPD, Grünen und FDP bescheinigen die Autoren, "erfolgreich gescheitert" zu sein. Mit 52 Prozent wurde zwar nur etwas mehr als die Hälfte der Regierungsvorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Aber: In absoluten Zahlen war die Ampel laut der Bertelsmann-Untersuchung in drei Jahren erfolgreicher als die Vorgängerregierungen von CDU und SPD in jeweils vier Jahren. Deshalb sei die Ampel mehr als eine gescheiterte Streitkoalition.

Der Ampel-Vertrag von 2021 hatte 453 Versprechen aufgelistet. Das sind laut Analyse etwa 50 Prozent mehr als der Koalitionsvertrag von 2018 und zweieinhalbmal so viel wie 2013 - damals ging es um schwarz-rote Koalitionen. Die Ampel hat 236 Vorhaben umgesetzt - davon 45 Prozent vollständig und 7 Prozent teilweise. Beim Bruch der Ampel waren 98 Vorhaben noch in der Umsetzung. Bei 118 Versprechen gab es noch keinen Start der Umsetzung.

Einen Tag vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags von Union und SPD sind weitere Namen möglicher SPD-Minister bekannt geworden. Die SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan sei als Entwicklungsministerin vorgesehen, berichtete das Nachrichtenmagazin Politico am späten Sonntagabend unter Berufung auf Parteikreise.

SPD-Co-Chefin Saskia Esken wird der neuen Bundesregierung demnach nicht angehören. Dies habe ihr Ko-Parteichef Lars Klingbeil am Sonntag mitgeteilt, berichtete Politico. Zuletzt hatte es Spekulationen über Ambitionen der 63-Jährigen auf einen Job im Kabinett gegeben - etwa als Chefin des Entwicklungsressorts.

Den Posten als Integrationsbeauftragte soll den Angaben nach Nathalie Pawlik übernehmen. Sie war bislang Bundestagsabgeordnete und Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.

Vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags von Union und SPD haben die Grünen die Unions-Pläne zur Verschärfung der Grenzkontrollen scharf kritisiert. "Dobrindts und Merz' Schlagbaumpolitik ist weder praktikabel noch rechtssicher umsetzbar", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Marcel Emmerich, der Rheinischen Post mit Blick auf den designierten Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und den designierten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

"Mit ihrem Bild geschlossener Grenzen schüren sie Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind", sagte der Grünen-Politiker. Bereits jetzt seien die Grenzkontrollen "ineffektiv", argumentierte er. Denn die Bundespolizei sei nicht ausreichend ausgestattet, um fast 4.000 Kilometer Grenze "dicht zu machen". "Bereits jetzt verstoßen sie gegen EU-Recht."

Der künftigen schwarz-roten Bundesregierung warf Emmerich vor "rechtspopulistische Narrative" aufzugreifen, während Deutschland unter den früheren CDU-Kanzlern Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel "noch der treibende Motor europäischer Integration" gewesen sei. Die künftige Koalition fördere hingegen "die Abschottung im Herzen Europas". "Polarisierung im Land reduziert man nicht mit mehr Symbolpolitik und Chaos, sondern mit pragmatischen, menschenrechtsorientierten und europäischen Ansätzen", warnte der Grünen-Politiker.

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch soll nach einem Bericht des Nachrichtenportals "Politico" neuer Chef der Bundestagsfraktion werden. Darauf hätten sich die drei Strömungen innerhalb der Fraktion verständigt, berichtete Politico am Sonntagabend. Eine Bestätigung war aus der SPD zunächst nicht zu erhalten.

Miersch war viele Jahre Chef der Parlamentarischen Linken, dem stärksten Fraktionsflügel vor den konservativ-pragmatischen Seeheimern und den Netzwerkern.

Kurz vor der Bekanntgabe der SPD-Liste für das Kabinett der neuen Bundesregierung sickern aus Parteikreisen mögliche Details durch. Neue Bauministerin solle voraussichtlich die bisherige Vizefraktionschefin Verena Hubertz werden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntagabend unter Berufung auf Insiderinformationen.

Für Umweltschutz und Klima sei der bisherige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, als Minister im Gespräch.

Die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Katja Mast, sei als Parlamentarische Staatssekretärin im Arbeitsministerium vorgesehen, an dessen Spitze die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als Ministerin rücken solle.

Einen Tag vor der Kanzlerwahl im Bundestag treffen CDU, CSU und SPD heute letzte Vorbereitungen für den Regierungswechsel. Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags wollen die vier Vorsitzenden der drei Parteien am Mittag das fünfte schwarz-rote Bündnis in der Geschichte der Bundesrepublik besiegeln.

Unmittelbar davor stellt die SPD auf den letzten Drücker ihre Ministerinnen und Minister für die neue Regierung vor.

Am Nachmittag klärt auch die Union noch zwei Personalien in der Bundestagsfraktion. So soll der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als Nachfolger von Merz zum neuen Vorsitzenden der Fraktion gewählt werden.

Die CSU-Abgeordneten im Bundestag wollen zuvor den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Alexander Hoffmann zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Der 50 Jahre alte Unterfranke soll als Landesgruppenchef auf Alexander Dobrindt folgen, der Innenminister werden soll.

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird heute vor seinem offiziellen Ausscheiden mit dem traditionellen Großen Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet.

Scholz hat sich dazu vom Musikkorps der Bundeswehr den Beatles-Klassiker "In My Life", einen Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach sowie das Lied "Respect" von Otis Redding gewünscht.

Zu dem feierlichen militärischen Zeremoniell im Verteidigungsministerium werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und andere hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet.