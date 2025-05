liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel: Raketenangriff aus dem Jemen ++ Stand: 18.05.2025 02:25 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen gab es laut den örtlichen Behörden 24 Tote.

Die US-Botschaft in Libyen dementiert einen Medienbericht über Pläne zur dauerhaften Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Libyen. "Der Bericht über angebliche Pläne zur Umsiedlung von Gaza-Bewohnern nach Libyen ist unwahr", schreibt die Behörde auf X.

Der Sender NBC News hatte über ein entsprechendes Vorhaben der Regierung von US-Präsident Donald Trump unter Berufung auf Insider berichtet.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das teilte das Militär in der Nacht mit. In mehreren Gegenden Israels hatten wegen der aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestarteten Rakete erneut die Warnsirenen geheult. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Raketenalarm gegeben.

Die radikal-islamische Huthi-Miliz feuert immer wieder Raketen auf Israel ab, angeblich aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Israel reagiert mit militärischen Gegenmaßnahmen.

Bei einem israelischen Luftangriff in Chan Yunis im Gazastreifen sind örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge mindestens 24 Palästinenser in einem Zeltlager für vertriebene Familien gestorben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

EU-Ratspräsident António Costa fordert in Reaktion auf Israels neue Großoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein Ende der Gewalt. "Schockiert über die täglichen Nachrichten aus dem Gazastreifen: Zivilisten hungern, Krankenhäuser werden erneut von Angriffen getroffen. Gewalt muss aufhören!", schrieb Costa auf der Plattform X. 2Die israelische Regierung muss die Blockade jetzt aufheben und den sicheren, schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gewährleisten."

Was in dem abgeriegelten Küstenstreifen am Mittelmeer geschehe, sei eine humanitäre Tragödie, schrieb Costa und übt scharfe Kritik an Israels Vorgehen: "Ein ganzes Volk wird mit erdrückender, unverhältnismäßiger militärischer Gewalt angegriffen. Internationales Recht wird systematisch verletzt." Eine dauerhafte Waffenruhe und die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln seien dringender denn je. Israels Militär hatte in der Nacht zuvor den Auftakt zu einem neuen Großangriff in Gaza bekanntgegeben.