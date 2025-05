liveblog Krieg in Nahost ++ Huthi-Rakete schlägt in Israel ein ++ Stand: 04.05.2025 10:00 Uhr

Eine Rakete aus dem Jemen ist am Morgen der Nähe des Flughafens bei Tel Aviv eingeschlagen - der Flugverkehr war unterbrochen, es gibt mehrere Verletzte. Israels Premier Netanjahu macht Katar in den Gaza-Verhandlungen Vorwürfe.

Am dritten Tag in Folge hat die jemenitische Huthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Es sei ein Einschlag in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv identifiziert worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor seien "mehrere Versuche unternommen" worden, die aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzufangen.

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen am Flughafen panisch reagierten. Der Flugverkehr sei vorübergehend unterbrochen worden, berichteten israelische Medien. Die Polizei teilte mit, die Zufahrtsstraßen zum Airport seien bis auf weiteres gesperrt. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es mehrere Verletzte, darunter einen im Bereich des Flughafens.

Das israelische Sicherheitskabinett will heute über eine Ausweitung der Angriffe im Gazastreifen beraten. Nach Berichten israelischer Medien hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entsprechenden Plänen bereits grundsätzlich zugestimmt. Das israelische Militär schickt Medienberichten zufolge bereits Einberufungsbescheide an Zehntausende Reservisten.

Die Huthi-Miliz hat aus dem Jemen erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär versuchte nach eigenen Angaben, das Geschoss abzufangen. In Tel Aviv und anderen Gebieten des Landes wurden Sirenen ausgelöst.

Medien berichteten, möglicherweise sei ein Raketenteil in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv eingeschlagen.

Der Grünen-Sprecher für Menschenrechtspolitik, Max Lucks, hat an Israels Regierung appelliert, humanitäre Güter in den Gazastreifen zu lassen. "Es muss endlich Schluss sein mit der Instrumentalisierung humanitärer Hilfe als politisches Druckmittel", sagte Lucks der Katholischen Nachrichten-Agentur.

Jeder Tag der Blockade für Gaza sei einer zu viel. Die israelische Regierung müsse endlich UN-Organisationen sowie humanitären Helfen ihre Arbeit sicher ermöglichen, solange sie nicht eine umfassende Versorgung und Schutz aller Zivilisten in Gaza auf anderen Wegen sicherstelle, so Lucks. Pläne für die Zukunft reichten nicht aus, um die humanitäre Katastrophe in Gaza zu stoppen.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat in den Verhandlungen um eine neue Waffenruhe für Gaza das Vermittlerland Katar scharf angegriffen. Er warf dem Golfemirat vor, "mit seiner Doppelzüngigkeit beide Seiten auszuspielen". Katar müsse sich "entscheiden, ob es auf der Seite der Zivilisation oder auf der Seite der Hamas-Barbarei" stehe, erklärte Netanjahu im Onlinedienst X. "Israel wird diesen gerechten Krieg mit gerechten Mitteln gewinnen", fügte Netanjahu hinzu.

Katar wies die Aussagen als "aufrührerisch" zurück. Katar agiert als Vermittler und spielt eine wichtige Rolle in den Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas.