liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel meldet Raketenbeschuss aus dem Jemen ++ Stand: 30.03.2025 14:17 Uhr

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete zerstört. Israels Regierungschef Netanjahu will die Angriffe auf die Terrormiliz Hamas noch verstärken.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Mehrere Medien berichten, dass die Terrormiliz Hamas einen jungen Mann entführt und getötet haben soll, weil sich dieser an Protesten im Gazastreifen beteiligt haben soll. Die Proteste hatten sich zum Teil auch gegen die Hamas gerichtet. Die Medien berufen sich auf die Familie des Mannes. Die Times of Israel berichtete, die Leiche des jungen Mannes sei vor dem Haus seiner Familie abgelegt worden. Bereits zuvor hatten Medien über mutmaßliche Drohungen der Hamas gegen Teilnehmende der Demonstrationen gegeben.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, schrieb beim Kurznachrichtendienst X: "Möge dieser mutige junge Mann in Frieden ruhen. Dies ist die mörderische Natur der Hamas: Sie foltern und töten jene, die es wagen, einen Protest anzuführen."

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass die Angriffe auf die Terrormiliz Hamas im Gazastreifen verstärkt werden sollen. Nur die Kombination aus militärischem und diplomatischem Druck könne die Geiseln zurückbringen. "Der militärische Druck funktioniert", betonte Netanjahu: "Einerseits zermalmt er die militärischen und Regierungsfähigkeiten der Hamas und andererseits schafft er die Bedingungen für die Freilassung unserer Geiseln." Das israelische Sicherheitskabinett habe den verstärkten Angriffen bereits zugestimmt.

Derzeit wird über einen neuen Vorschlag für eine weitere Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt. Netanjahu betonte, seine Regierung strebe weiterhin die Umsetzung des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plans an. Dieser sieht vor, dass die USA die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und die dort lebende palästinensische Bevölkerung vorübergehend umgesiedelt wird.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Raketenangriff aus dem Jemen abgewehrt. In mehreren Gebieten Israels sei Luftalarm ausgelöst worden, teilte das Militär mit. Die Rakete sei noch vor der israelischen Grenze abgefangen worden.

Israel meldet seit fast zwei Wochen regelmäßig Raketenangriffe aus dem Jemen. Während der zuvor geltenden Waffenruhe im Gazastreifen im Gazastreifen hatten die jemenitischen Huthi-Rebellen die Angriffe ausgesetzt. Die Huthi unterstützen die im Gazastreifen herrschende militant-islamistische Hamas. Nachdem die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen hatte, begann der Beschuss aus dem Jemen jedoch von Neuem.

Ungeachtet eines gegen ihn bestehenden internationalen Haftbefehls will der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu kommende Woche das EU-Land Ungarn besuchen. Netanjahu werde am Mittwoch nach Ungarn reisen und kommenden Sonntag nach Israel zurückkehren, teilte sein Büro mit. Er will demnach den ungarischen Regierungschef Viktor Orban und andere hochrangige Vertreter des Landes treffen.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hatte vor dem Hintergrund des Krieges im Gazastreifen im November Haftbefehle gegen Netanjahu sowie den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Joav Gallant erlassen. Ihnen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die mehr als 120 IStGH-Mitgliedstaaten - zu denen auch Deutschland, nicht aber Israel und die USA zählen - müssten demnach Netanjahu festnehmen, sobald er ihr Territorium betritt.

Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen sind in der Nacht auf Sonntag nach palästinensischen Angaben mindestens 19 Menschen getötet worden. In der Stadt Chan Yunis im Süden des Küstengebiets habe es 16 Tote gegeben, darunter neun Kinder und drei Frauen, meldete das dortige Nasser-Krankenhaus. Drei weitere Menschen seien am späten Samstagabend bei einem Angriff in Deir al-Balah umgekommen, teilte das Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus mit.