Lage in Nahost ++ Israel bombardiert Ziele an Syriens Küste ++

Israel hat erstmals seit einem Monat Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Im Gazastreifen könnte nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe kurz bevorstehen.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Israel verbietet arabischen Ministern Reise ins Westjordanland

Trump: Einigung über Waffenruhe im Gazastreifen "sehr nah"

UN-Sprecher: Gefechte in Gaza halten Verteilung von Hilfen auf

Israel wird arabischen Außenministern die Einreise nach Ramallah im besetzten Westjordanland verwehren, berichten israelische Medien. In der palästinensischen Verwaltungshauptstadt ist ein Treffen der Minister geplant. Der Fernsehsender Channel 12 meldet, dass zu der Delegation Minister aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören sollten. Das Treffen sollte wichtige regionale Akteure zusammenbringen und die Bemühungen um einen Dialog mit den palästinensischen Behörden unterstreichen. Weder Israel noch die betroffenen arabischen Staaten nahmen zunächst zu dem Bericht Stellung.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zwei Angriffe gegen Ziele in Syrien geflogen. Beide richteten sich gegen Waffenlager in der Nähe von Latakia an der Mittelmeerküste, teilte das israelische Militär mit. In einem dieser Depots seien Raketen für den Beschuss von Schiffen gelagert gewesen, im anderen Luftabwehrraketen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, dass israelische Luftangriffe Kasernen in der Region Latakia trafen. Dabei sei es zu schweren Explosionen gekommen. Angaben über Tote und Verletzte gibt es bislang nicht. Es handelte sich um den ersten israelischen Luftangriff in Syrien seit Anfang dieses Monats, als Ziele nahe dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Damaskus getroffen wurden.

Im Gazastreifen könnte nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe kurz bevorstehen. "Sie stehen kurz vor einer Einigung über Gaza", sagte Trump mit Blick auf die Unterhändler vor Reportern im Weißen Haus während der Verabschiedung seines Beraters Elon Musk. Es werde "im Laufe des Tages oder vielleicht morgen" weitere Informationen dazu geben.

Israel hatte am Donnerstag nach Angaben des Weißen Hauses einem neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt, den Trump und der US-Sondergesandte Steve Witkoff an die im Gazastreifen regierende Hamas weitergeleitet hätten. Die Hamas hatte daraufhin erklärt, der Vorschlag entspreche nicht ihren Forderungen und sie berate darüber.

Bewaffnete Palästinenser haben nach Angaben der Vereinten Nationen ein Feldkrankenhaus im Gazastreifen geplündert. Die Angreifer hätten Medikamente, medizinische Ausrüstung und Nahrungsergänzungsmittel für unterernährte Kinder aus Lagern des Lazaretts in der Stadt Deir al-Balah gestohlen, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Der Vorfall habe sich deutlich von früheren Plünderungen unterschieden, bei denen verzweifelte Palästinenser Lebensmittel aus Lagerhäusern oder von Lastwagen entwendeten, sagte Dujarric. Die Angreifer seien organisierter vorgegangen.

Heftige Gefechte im Gazastreifen behindern nach Angaben der Vereinten Nationen weiter die Verteilung von Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung. UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte, am Vortag hätten die humanitären Partner der Vereinten Nationen nur fünf Lastwagenladungen an der palästinensischen Seite des Grenzübergangs Kerem Schalom abholen können. "Die übrigen 60 Lastwagen mussten wegen heftiger Kampfhandlungen in dem Gebiet an den Übergang zurückkehren." Aktuell müssen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen Lieferungen, die das Palästinensergebiet von Israel aus erreichen, auf eigene Lastwagen umladen, um sie weiter zu verteilen.

Die UN haben 600 Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen gebracht - und klagen über Behinderungen bei der Verteilung. Bei einem israelischen Luftangriff sollen 14 Menschen ums Leben gekommen sein.