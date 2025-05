liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Offenbar viele Tote nach israelischen Angriffen ++ Stand: 17.05.2025 12:28 Uhr

Die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen melden zahlreiche Tote nach israelischen Angriffen. Der Iran will die Atomverhandlungen mit den USA fortsetzen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Bei Drohnenangriffen östlich der Stadt Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets habe es drei Tote gegeben, teilte die von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde mit.

Drei weitere Menschen seien bei einem Angriff auf ein Haus in Dschabalija im Norden des Gazastreifens getötet worden. Drei Tote habe es auch bei einem Angriff auf eine Wohnung nordwestlich von Chan Junis gegeben, teilte Zivilschutz-Sprecher Mahmud Bassal mit. Bei einem Angriff auf ein Zelt westlich der Stadt sei ein Mensch getötet worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im Gazastreifen sind in der vergangenen Nacht nach Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten palästinensischer Gesundheitseinrichtungen 58 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. "Seit Mitternacht haben wir 58 neue Märtyrer", sagte der Direktor des indonesischen Krankenhauses in Nord-Gaza, Marwan al-Sultan. Viele Opfer seien unter Schutt begraben, die Lage im Krankenhaus sei katastrophal.

Seit Donnerstag sind nach palästinensischen Angaben mehr als 300 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden.

Der Iran will nach den Worten von Staatspräsident Masud Peseschkian die Atomgespräche mit den USA fortführen. Er kritisierte, US-Präsident Donald Trump spreche über Frieden und drohe gleichzeitig "mit den am weitesten entwickelten Massenvernichtungswaffen". Sein Land habe keine Angst vor Drohungen.

Am Donnerstag hatte Trump erklärt, die USA stünden kurz vor einem neuen Atomabkommen mit dem Iran. Die Regierung in Teheran habe den Bedingungen "mehr oder weniger" zugestimmt, so Trump.

Die Vereinten Nationen planen im Juni eine Konferenz, bei der die Idee einer Zweistaatenlösung wiederbelebt werden soll. Israels Luftwaffe hat mehrere Häfen im Jemen attackiert.