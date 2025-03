liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel meldet Raketen aus dem Libanon ++ Stand: 22.03.2025 09:24 Uhr

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels abgefangen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern die sofortige Rückkehr zur Waffenruhe.

Die wichtigsten Entwicklungen:





Israel hat Medienberichten zufolge Angriffe auf den Süden des Libanon gestartet. Der israelische Armee-Rundfunk berichtet von Artillerie-Beschuss. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldet, zwei Orte seien von israelischer Artillerie getroffen worden. Andere Siedlungen seien Ziel von Luftangriffen geworden.

Israel erklärte vorerst nicht, wer für den Beschuss verantwortlich ist. Von der Hisbollah-Miliz im Libanon gab es zunächst keine Stellungnahme. Zuvor hatte Israel erklärt, Raketen aus dem Libanon abgefangen zu haben. Es war der erste Raketenbeschuss dieser Art seit einer im November von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Morgen drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels abgefangen. Zuvor seien in der Stadt Metula die Warnsirenen zu hören gewesen. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Die mit dem Iran verbündete schiitische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Krieges. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zwei Militärstützpunkte in Syrien angegriffen. Demnach wurden "strategische militärische Kapazitäten" auf der syrischen Militärbasis "Tadmur" in Palmyra und auf der Basis "T4", die etwa 50 Kilometer westlich von Palmyra liegt, angegriffen.

Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitgeteilt, mindestens vier Angriffe hätten den militärischen Flughafen Palmyra östlich von Homs getroffen. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Aktivisten vor Ort.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben angesichts der Wiederaufnahme der massiven israelischen Angriffe auf den Gazastreifen eine Rückkehr zur Waffenruhe gefordert. "Die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe in Gaza bedeuten einen dramatischen Rückschritt für die Menschen in Gaza, die Geiseln, deren Familien und die gesamte Region", heißt es in einer gemeinsamen auf Englisch verfassten Erklärung der drei Außenministerien.

"Wir sind entsetzt über die zivilen Opfer und fordern dringend eine sofortige Rückkehr zur Waffenruhe", erklärten die drei Länder weiter. Berlin, Paris und London riefen alle beteiligten Parteien dazu auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, "um sicherzustellen, dass die Waffenruhe vollständig umgesetzt wird und dauerhaft wird.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgewehrt. Das Geschoss sei von den Streitkräften abgefangen worden, bevor es israelisches Staatsgebiet erreicht habe, erklärte die israelische Armee. AFP-Reporter hörten Sirenen in Jerusalem. Diese ertönten auch in vielen Orten in Zentralisrael. Die vom Iran finanzierte Huthi-Miliz hat seit Beginn des Krieges im Gazastreifen immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen - nach eigenen Angaben "aus Solidarität mit den Palästinensern" im Gazastreifen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein von der radikalislamischen Hamas genutztes früheres Krankenhaus im Gazastreifen angegriffen. Der Angriff habe "Terroristen in einer terroristischen Infrastruktur der Hamas" gegolten, erklärte ein Armeesprecher am Freitag. Das Gebäude im Zentrum des Gazastreifens sei schon seit "mehr als einem Jahr" nicht mehr als Krankenhaus genutzt worden.

Die Türkei hatte Israel zuvor vorgeworfen, "gezielt" ein Krankenhaus in dem Palästinensergebiet attackiert zu haben. Das türkische Außenministerium verurteilte "die Zerstörung des Krankenhauses der türkisch-palästinensischen Freundschaft durch Israel". Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium des Gazastreifens sprach von einem "abscheulichen Verbrechen". Es habe sich um das "einzige Krankenhaus zur Behandlung von Krebspatienten im Gazastreifen" gehandelt.