liveblog Lage im Nahen Osten ++ Beratungen über Wiederaufbau des Gazastreifens ++ Stand: 01.03.2025 14:20 Uhr

In Ägypten haben Gespräche über den Wiederaufbau des Gazastreifen stattgefunden. Nach Angaben der Terrorgruppe Hamas sind die Verhandlungen mit Israel über den weiteren Verlauf der Waffenruhe ins Stocken geraten. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Gespräche in Kairo über Gaza-Wiederaufbau

Hamas: Verhandlungen über weitere Gaza-Waffenruhe stocken

Wenige Tage vor einem Sondergipfel der Arabischen Liga haben sich Politiker in Kairo über den Wiederaufbau des Gazastreifens beraten. Ägyptens Regierung habe einen entsprechenden Plan ausgearbeitet, erklärte Ministerpräsident Mustafa Madbuli laut Staatsmedien nach einem Treffen mit seinem palästinensischen Kollegen Mohammed Mustafa. Letzterer war auch mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty zusammengekommen. Kairo betont, dass die Bewohner in Gaza bleiben müssen. Der Gipfel beginnt am 4. März.

Über die Zukunft des Gazastreifens wird international gestritten. US-Präsident Donald Trump brachte die Idee ins Spiel, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen und die palästinensische Bevölkerung umzusiedeln, um Gaza in eine "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln. Der Vorschlag stößt auf heftige Kritik. Israel will die im Gazastreifen herrschende islamistische Terrorgruppe Hamas zerschlagen, während palästinensische Vertreter auf einen Wiederaufbau unter eigener Verwaltung drängen. Eine Lösung ist bislang nicht in Sicht.

UN-Generalsekretär António Guterres drängt auf eine Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen. "Die Waffenruhe und die Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln müssen halten. Die kommenden Tage sind kritisch", sagte Guterres kurz vor dem Auslaufen der ersten Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. "Die Parteien dürfen keine Mühe scheuen, um ein Scheitern dieses Deals zu verhindern», sagte der Generalsekretär laut einer UN-Mitteilung in New York.

Die Gespräche mit Israel über den weiteren Verlauf der Waffenruhe im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas ins Stocken geraten. Die Hamas habe die israelische Forderung einer Verlängerung der ersten Phase der Waffenruhe abgelehnt, sagte ein Sprecher der militant-islamistischen Palästinenserorganisation dem Sender Al-Araby. Gespräche über den Eintritt in die zweite Phase würden derzeit nicht geführt.

Die erste Phase der Waffenruhe-Vereinbarung sollte heute eigentlich nach sechs Wochen enden und in eine zweite Phase übergehen. Wie es weitergehen soll, war zuletzt unklar. Israel forderte ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge bei den Verhandlungen in Kairo, die erste Phase um sechs Wochen zu verlängern, in der die Hamas wöchentlich drei Geiseln übergibt und Israel im Gegenzug palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzt.

Die Hamas will aber wie ursprünglich vereinbart in die zweite Phase der Vereinbarung übergehen. Darin sollte es unter anderem um eine dauerhafte Waffenruhe und den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gehen. Die Waffenruhe war am 19. Januar nach rund 15 Monaten Krieg in Kraft getreten.

Die USA haben grünes Licht für den Verkauf von Waffen und Ausrüstung im Wert von mehr als drei Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) an Israel gegeben. US-Außenminister Marco Rubio habe den Verkauf genehmigt, erklärte die US-Behörde für Verteidigungskooperation (DSCA). Dazu gehören demnach Bombenteile und Sprengköpfe im Wert von 2,04 Milliarden Dollar sowie Bombenteile und Lenkausrüstung für weitere 675,7 Millionen Dollar und Bulldozer und dazugehörige Ausrüstung im Wert von 295 Millionen Dollar.

Rubio habe "festgestellt und ausführlich begründet, dass ein Notfall vorliegt", erklärte die DSCA. Dieser erfordere "den sofortigen Verkauf" der genannten Verteidigungsgegenstände und -dienstleistungen an die israelische Regierung im Interesse der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten". Damit entfalle die übliche Vorgabe, dass solche Verkäufe vom Kongress genehmigt werden müssen, hieß es weiter.

Zur Begründung hieß es, die USA seien der Sicherheit Israels verpflichtet. Es sei für die nationalen Interessen der USA "von entscheidender Bedeutung, Israel bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und einsatzbereiten Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen". Anfang Februar hatte Washington den Verkauf von Bomben, Raketen und Ausrüstung im Wert von mehr als 7,4 Milliarden Dollar an Israel genehmigt.

Die Schwester einer im Gazastreifen getöteten Geisel fordert eine schnelle Rückkehr aller weiterhin Festgehaltenen. Mehr als 600.000 Kinder wurden in Gaza gegen Polio geimpft.