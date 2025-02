liveblog Lage im Nahen Osten ++ Neue Geiselfreilassung erwartet ++ Stand: 22.02.2025 05:29 Uhr

Israel bereitet sich auf die Freilassung sechs weiterer Geiseln durch die radikalislamische Hamas vor. Das Kibbuz Nir Oz bestätigt Tod von Shiri Bibas in Hamas-Geiselhaft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hamas kündigt Freilassung von sechs Geiseln an

Im Zuge des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas lässt die islamistische Palästinenserorganisation nach eigenen Angaben sechs weitere Geiseln frei. Nach Angaben des israelischen Forums der Geiselfamilien sollen Elija Cohen, Omer Schem Tov, Omer Wenkert, Hischam al-Sajed, Avera Mengistu und der österreichisch-israelische Doppelstaatler Tal Schoham freikommen. Im Gegenzug sollen nach Angaben der palästinensischen Häftlingsvereinigung am Samstag 602 Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Bislang wurden 19 lebende israelische Geiseln im Austausch gegen mehr als 1100 palästinensische Häftlinge freigelassen. Am Donnerstag übergab die Hamas vier Leichen an Israel. Nach israelischen Angaben waren jedoch nur drei von ihnen tote Geiseln, bei der vierten Leiche handelte es sich demnach um eine Frau aus dem Gazastreifen.

Nach der Übergabe einer weiteren Leiche aus dem Gazastreifen durch die islamistische Hamas hat der Kibbuz Nir Oz den Tod seiner Bewohnerin Shir Bibas in Hamas-Geiselhaft bestätigt. "Der Kibbuz Nir Oz gibt mit tiefem Schmerz und Trauer die Ermordung von Shiri Bibas, seligen Andenkens, bekannt, die am 7. Oktober aus ihrem Zuhause entführt und in Geiselhaft im Gazastreifen getötet wurde", teilte der Kibbuz mit. Die junge Mutter werde "in Israel an der Seite ihrer beiden kleinen Söhne beerdigt".

Die Hamas hatte am Donnerstag vier Leichen an Israel übergeben. Darunter befanden sich die sterblichen Überreste der beiden Söhne von Shiri Bibas, Kfir und Ariel Bibas, sowie der Leichnam von Oded Lifshitz. Forensische Untersuchungen der israelischen Armee ergaben jedoch, dass die vierte Leiche nicht die von Shiri Bibas war. Die beiden kleinen Kinder waren demnach in Geiselhaft getötet worden.