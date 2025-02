liveblog Lage im Nahen Osten ++ UN melden Angriff auf Friedenstruppen im Libanon ++ Stand: 15.02.2025 05:08 Uhr

Soldaten der UN-Friedenstruppen im Libanon sind auf dem Weg nach Beirut "gewaltsam angegriffen worden". Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad hat ein Video einer israelischen Geisel veröffentlicht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die islamistische Hamas hat bestätigt, dass heute drei weitere israelische Geiseln freikommen. Laut Mitteilung wird sie zwei Männer übergeben, die kleinere Terrorgruppe Islamischer Dschihad einen. Die Israelis sind 29, 36 und 46 Jahre alt. Das Internationale Rote Kreuz mahnte, die Übergabe müsse auf eine sichere und würdige Weise erfolgen. Zuletzt waren die Geiseln von der Hamas bei der Freilassung öffentlich zur Schau gestellt worden. Im Gegenzug sollen diesmal 369 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen.

Ein Konvoi der UN-Beobachtungsmission im Libanon ist nach eigenen Angaben angegriffen worden. Die Blauhelme seien auf dem Weg zum Flughafen der Hauptstadt Beirut gewesen, als ihr Konvoi attackiert worden sei, hieß es in einer Mitteilung. Dabei sei ein Fahrzeug in Brand geraten. Der scheidende Vize-Kommandeur sei verletzt worden. "Wir fordern eine umfassende und sofortige Untersuchung durch die libanesischen Behörden", hieß es. Alle Täter müssten vor Gericht kommen.

"Angriffe auf Friedenssoldaten sind eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht und können Kriegsverbrechen darstellen", hieß es in der Mitteilung weiter. Die Blauhelme arbeiteten weiter gemäß ihrem UN-Mandat an der Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität im Südlibanon.

Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad hat kurz vor der angekündigten Freilassung einer israelischen Geisel ein Video veröffentlicht. Darin ist Alexander (Sascha) Trufanov in sportlicher Kleidung zu sehen, wie er am Meer entlanggeht, eine Angel hält, dabei etwas isst, einen Stein ins Wasser wirft und einen Brief schreibt. Der 29-Jährige wirkt wohlgenährt sowie äußerlich gesund. Es wurde nicht mitgeteilt, wann das Video aufgenommen wurde, das offensichtlich suggerieren soll, wie gut er behandelt worden sei.

Die am vergangenen Samstag freigelassenen drei israelischen Geiseln waren hingegen in derart schlechtem gesundheitlichen Zustand, dass US-Präsident Donald Trump ultimativ die Freilassung aller Geiseln bis Samstagmittag forderte.

US-Präsident Donald Trump befürwortet eine "harte Haltung" zur Geiselsituation im Gazastreifen. "Ich weiß nicht, was am Samstag um 12 Uhr passieren wird. Wenn es nach mir ginge, würde ich eine sehr harte Haltung einnehmen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, was Israel tun wird", erklärt Trump vor Journalisten.

Am Samstag um 12 Uhr sollen die radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad drei weitere israelische Geiseln freilassen. Im Gegenzug will Israel zahlreiche palästinensische Häftlinge entlassen. Trump hatte diese Woche gesagt, die Hamas solle bis Samstagmittag alle israelischen Geiseln in Gaza freilassen oder "die Hölle breche los".

Die Hamas hat die Namen von drei weiteren Geiseln bekannt gegeben, die am Samstag freigelassen werden sollen. Die Terrororganisation hat laut Israel die Waffenruhe gebrochen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.