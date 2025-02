liveblog Lage im Nahen Osten ++ Auch dritte Geisel an Rotes Kreuz übergeben ++ Stand: 01.02.2025 09:48 Uhr

Drei Geiseln sind im Gazastreifen von der Hamas heute freigelassen worden. Sie waren seit Oktober 2023 in den Händen der Islamisten. Der Grenzübergang in Rafah wird offenbar wieder geöffnet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Grenzübergang von Rafah soll wieder geöffnet werden

Weitere Geiselübergabe in Gaza an Rotes Kreuz

Die Hamas hat im Zuge der Waffenruhe-Vereinbarung heute insgesamt drei Geiseln an das Rote Kreuz im Gazastreifen übergeben. Zwei Männer kamen in Chan Junis im Süden des Gebiets frei und sind bereits zurück in Israel, ein weiterer wurde am Hafen der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens an das Rote Kreuz übergeben, wie auf live-Fernsehaufnahmen zu sehen war. Zuvor wurde er für die Übergabe von Hamas-Kämpfern auf einer Bühne vorgeführt.

Bei der dritten Geisel handelt es sich um den 65 Jahre alten Keith Siegel. Er war zusammen mit seiner Frau Aviva Siegel aus deren Wohnung im Kibbuz Kfar Aza entführt worden. Sie wurde bereits freigelassen.

Der Grenzübergang in Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird wieder heute geöffnet. Er sei wieder nutzbar und werde von Beamten der Palästinensischen Autonomiebehörde betrieben, die von EU-Grenzschützern unterstützt würden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa von Diplomaten in Brüssel.

Die Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie Ofer Kalderon (54) und Jarden Bibas (35) in Chan Junis im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Israels Armee teilte mit, das Rote Kreuz habe sie über die Übergabe der zwei Geiseln informiert. Beide würden nun zum Militär gebracht. Nach vorab veröffentlichten Informationen soll heute zudem Keith Siegel (65) in der Stadt Gaza freigelassen werden.

Die Männer kommen im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas frei. Im Gegenzug sollen 90 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter neun zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilte Gefangene.

