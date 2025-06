liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Trump schließt Regimewechsel im Iran nicht aus ++ Stand: 23.06.2025 00:55 Uhr

US-Präsident Trump hat Unterstützung für einen Wechsel der iranischen Führung signalisiert. Der iranische UN-Botschafter Iravani warf den USA vor, mit ihren Angriffen die Diplomatie zu zerstören.

Kommerzielle Satellitenbilder der Firma Maxar Technologies deuten laut Experten darauf hin, dass der US-Angriff auf die iranische Atomanlage Fordow die tief vergrabene Anlage und die darin untergebrachten urananreichernden Zentrifugen schwer beschädigt und möglicherweise zerstört haben könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters sprach mit vier Experten, die die Satellitenbilder von Fordow ausgewertet haben, die sechs Löcher in dem Bergkamm zeigen, unter dem sich die Halle mit den Zentrifugen befinden soll. "Ich würde davon ausgehen, dass die Anlage wahrscheinlich zerstört ist", sagte David Albright, ein ehemaliger UN-Nuklearinspektor, der das Institut für Wissenschaft und internationale Sicherheit leitet.

US-Generalstabschef General Dan Caine sagte vor Reportern, dass erste Einschätzungen darauf hindeuteten, dass die Stätten in Fordow extrem schwer beschädigt wurden. Er lehnte es aber ab, darüber zu spekulieren, ob nukleare Einrichtungen intakt geblieben sind. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA war das Ausmaß der Schäden an der Atomanlage Fordow zunächst unklar.

Die iranische Atomanlage Fordow nach den US-Angriffen.

US-Präsident Donald Trump hat Unterstützung für einen Wechsel der iranischen Führung signalisiert. "Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff "Regime Change" zu verwenden", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. "Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, den Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regime Change geben??? MIGA!!!" Mit dem Kürzel aus vier Buchstaben spielte Trump auf seinen Slogan "Make America Great Again" ("MAGA") an – hier bezogen auf den Iran.

Die USA rechtfertigen ihre Angriffe auf iranische Atomanlagen mit der Gefahr einer nuklearen Bewaffnung Teherans. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem Interview des Senders CBS erneut betont, die Angriffe hätten nicht das Ziel gehabt, die iranische Führung zu stürzen. Ähnlich hatten sich zuvor Verteidigungsminister Pete Hegseth und Vizepräsident JD Vance geäußert. Allerdings gibt es in Trumps republikanischer Partei durchaus ein Lager, das seit Langem einen politischen Umsturz in Teheran anstrebt.

Der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani hat den den Vereinigten Staaten vorgeworfen, mit ihren Angriffen auf das iranische Atomprogramm die Diplomatie zu zerstören. Das iranische Militär werde über den "Zeitpunkt, die Art und den Umfang einer angemessenen Reaktion entscheiden", teilte Iravani bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York mit. "Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen", fügte er hinzu.

Bei einem israelischen Angriff im Iran ist nach Angaben iranischer Medien ein Krankenwagen getroffen worden - mindestens drei Menschen wurden demnach getötet. "Der Krankenwagen war auf dem Weg, um Patienten zu transportieren, als er durch einen Drohnenangriff schwer beschädigt wurde", meldete die Nachrichtenagentur Isna, die sich auf den Gouverneur der betroffenen Region in der zentraliranischen Provinz Isfahan berief. Alle Menschen in dem Krankenwagen, einschließlich des Fahrers, seien getötet worden.

UN-Generalsekretär Guterres hat dazu aufgerufen, die Kämpfe einzustellen und wieder zu verhandeln. Auch die sogenannten E3 Deutschland, Frankreich und Großbritannien appellierten an Teheran.