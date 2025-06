liveblog Lage in Nahost ++ "Madleen"-Aktivisten werden ausgewiesen ++ Stand: 10.06.2025 04:13 Uhr

Greta Thunberg und weitere Aktivisten, die auf einem Gaza-Hilfsschiff unterwegs waren, müssen noch heute das Land verlassen. Laut Vereinten Nationen konnte bisher nur die Hälfte der benötigten Mehlmengen in den Gazastreifen gebracht werden.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Israel weist die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs aus. Sie seien am Ben-Gurion-Flughafen eingetroffen, um Israel zu verlassen und in ihre Heimatländer zurückzukehren, schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X. Sie sollten noch heute ausreisen. Diejenigen, die sich weigerten, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen, würden gemäß israelischem Recht vor eine Justizbehörde gebracht, damit die Ausweisung genehmigt werde.

Die israelische Armee hatte das Segelschiff "Madleen" mit der Schwedin Greta Thunberg an Bord auf dem Weg in den Gazastreifen am frühen Montagmorgen abgefangen. Erst am Montagabend war das Schiff dann in der israelischen Hafenstadt Aschdod eingelaufen. Laut israelischem Außenministerium wurden die Aktivisten von Konsuln aus ihren jeweiligen Heimatländern am Flughafen empfangen.

Die "Madleen" war vor gut einer Woche von Sizilien aus in See gestochen. Thunberg sowie die anderen Aktivisten wollten Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen. Zugleich wollten sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage in dem dicht besiedelten Gebiet mit zwei Millionen Bewohnern richten.

Die Vereinten Nationen (UN) konnten nach eigenen Angaben seit der Aufhebung der israelischen Hilfsblockade vor drei Wochen nur wenig Mehl in den Gazastreifen bringen.

Die UN hätten 4.600 Tonnen Weizenmehl über den Kerem-Shalom-Übergang in den Gazastreifen transportiert, den einzigen Zugang, den Israel billigt, sagte der stellvertretende UN-Sprecher Fahan Haq. "Das meiste davon wurde von verzweifelten, hungernden Menschen gestohlen, bevor die Lieferungen ihr Ziel erreichten. In einigen Fällen wurden die Lieferungen von bewaffneten Banden geplündert", sagte Haq.

Dem UN-Sprecher zufolge schätzen Hilfsorganisationen, dass zwischen 8.000 und 10.000 Tonnen Weizenmehl im Gazastreifen benötigt würden, um jeder Familie einen Sack Mehl zu geben und die Verzweiflung zu verringern. Haq forderte Israel auf, weit mehr Hilfsgüter über mehrere Grenzübergänge und Routen einzulassen.

Nach den Richtlinien des Welternährungsprogramms würden 4.600 Tonnen Mehl den 2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens für etwa acht Tage Brot reichen, wenn man von einer täglichen Standardration von 300 Gramm pro Person ausgeht.

Israel hat laut Medienberichten bei Angriffen auf das Viertel Tuffah in Gaza-Stadt drei Mitarbeiter des medizinischen Dienstes und einen Journalisten getötet. Dies berichteten palästinensische Medien, darunter die Hamas-nahe Nachrichtenagentur Shehab am späten Montagabend.

Die Rettungskräfte seien bei der Versorgung von Verwundeten und der Bergung von Leichen in dem Viertel getötet worden, so Shehab.

Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Zuvor hatte es erklärt, dass seine Streitkräfte weiterhin gegen "terroristische Organisationen" im gesamten Gazastreifen vorgehen.

Dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, zufolge ist die nächste Runde der indirekten Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA für Sonntag in Muscat im Oman geplant. Dies teilte das Außenministerium am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen verkündet, die Gespräche über ein Atomabkommen würden am Donnerstag fortgesetzt werden.