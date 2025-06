liveblog Lage in Nahost ++ Dissens zwischen CDU und CSU beim Umgang mit Israel ++ Stand: 02.06.2025 08:52 Uhr

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann kritisiert Äußerungen von Außenminister Wadephul zum Umgang mit Israel. Ein Aktivistenschiff mit Greta Thunberg an Bord ist in Richtung Gazastreifen aufgebrochen, um Hilfsgüter zu liefern.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

CSU kritisiert Wadephul wegen Umgang mit Israel

Hilfslieferungen: Thunberg legt mit Schiff nach Gaza ab

Im US-Bundesstaat Colorado sind Demonstrierende verletzt worden, die an das Schicksal der Hamas-Geiseln erinnert haben. Nach Augenzeugenberichten nutzte der Täter einen behelfsmäßigen Flammenwerfer bei dem Angriff, warf einen Brandsatz in eine Menschenmenge und rief "Free Palestine". Sechs Menschen wurden verletzt.

Der 45-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. US-Behörden stufen den Vorfall als Terrorakt ein.

In der Debatte über den Umgang mit Israel widerspricht CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann Äußerungen von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), der Waffenlieferungen an das Land auf den Prüfstand stellen will. "Freunde kann man kritisieren, aber nicht sanktionieren. Das wäre das Ende der Staatsräson gegenüber Israel, und das ist mit der CSU nicht zu machen", sagte Hoffmann dem Spiegel. Der durch den Terrorangriff und die Geiselnahme der Terrororganisation Hamas ausgelöste Gaza-Krieg dürfe "nicht dazu führen, dass Deutschland seinen Platz an der Seite Israels räumt".

Wadephul hatte zuvor in der Süddeutschen Zeitung eine Überprüfung der deutschen Waffenexporte an Israel angekündigt.

Ein Segelschiff mit Aktivisten hat abgelegt, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen - darunter die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Das Segelschiff „Madleen“ verließ den Hafen der sizilianischen Stadt Catania, wie eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition bestätigte. An Bord befinden sich demnach zwölf Aktivisten aus verschiedenen Ländern.

Die Aktivisten hatten angekündigt, mit dem Schiff "Israels illegale Belagerung" des Küstenstreifens durchbrechen und "humanitäre Hilfe, Hoffnung und Solidarität nach Gaza" bringen zu wollen. An Bord sollen Babynahrung sowie medizinische Güter sein.

Das Schiff "Madleen" ist vom sizilianischen Hafen Catania in Richtung Gaza ausgelaufen.

Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten haben angekündigt, ihre Bemühungen um eine Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas für eine Waffenruhe im Gazastreifen zu verstärken. Man wolle die Standpunkte der beiden Kriegsparteien einander näher bringen und strittige Punkte klären, hieß es in einer Stellungnahme der beiden Staaten.

Zuletzt hatten sich die Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas vorerst zerschlagen. Zwar stimmte die Terrororganisation in ihrer Antwort auf einen neuen Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff einer Feuerpause im Gazastreifen und der Freilassung einiger Geiseln zu, stellte allerdings weitere Bedingungen.