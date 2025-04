liveblog Krieg in Nahost ++ Netanjahu kündigt "energische Reaktion" an ++ Stand: 07.04.2025 09:14 Uhr

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen kündigt der israelische Premier Netanjahu eine "energische Reaktion" an. Die jemenitische Huthi-Miliz meldet Tote und Verletzte nach mutmaßlichen US-Angriffen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Netanjahu kündigt nach Hamas-Beschuss "energische Reaktion" an

Huthi melden sechs Tote bei Angriffen im Jemen

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehrere Journalisten getötet und verletzt worden. Den Berichten zufolge stand das Zelt in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis. Mindestens zwei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Ein israelischer Militärsprecher sagte zu dem Vorfall, es sei ein Terrorist der islamistischen Hamas angegriffen worden.

Bereits gestern hatte es Berichte über eine in Chan Junis getötete palästinensische Journalistin gegeben. Die Armee äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) vom Monatsbeginn wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs mindestens 173 Journalisten getötet. Israel hat Journalisten im Gazastreifen mehrfach vorgeworfen, für die Hamas tätig zu sein. Mehrere Medien in dem Küstenstreifen stehen der Islamistenorganisation nahe. Ausländischen Journalisten ist der Zutritt zum Gazastreifen seit Kriegsbeginn weitgehend verboten.

Nach dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine "energische Reaktion" angekündigt. Er habe die Fortsetzung der "intensiven" Einsätze der Streitkräfte im Gazastreifen gegen die Hamas abgesegnet, hieß es aus dem Büro des Ministerpräsidenten.

Beim schwersten Beschuss aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel seit Monaten waren nach Militärangaben etwa zehn Raketen auf den Süden des Landes abgefeuert worden. Die meisten von ihnen konnten abgefangen werden, erklärte ein israelischer Militärsprecher. Eine Rakete schlug laut der Zeitung Times of Israel jedoch in der südisraelischen Stadt Aschkelon ein und richtete Schäden an. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurde ein Mann durch Granatsplitter leicht verletzt. Den Angriff reklamierte der militärische Flügel der islamistischen Hamas für sich.

Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein palästinensischer Jugendlicher von der israelischen Armee erschossen worden. Der 14-Jährige sei gestern in der nördlich von Ramallah gelegenen Stadt Turmus Ajja getötet worden, er habe die US-Staatsbürgerschaft gehabt, sagte der Bürgermeister der Stadt, Lafi Schalabi, der Nachrichtenagentur AFP.

Die israelischen Streitkräfte erklärten, sie hätten bei einem Einsatz "drei "Terroristen" identifiziert, die Steine in Richtung einer Autobahn geschleudert und damit Zivilisten in ihren Autos gefährdet hätten. Die Soldaten hätten als Reaktion darauf das Feuer eröffnet. Dabei seien "ein Terrorist getötet" und "zwei weitere Terroristen" getroffen worden.

Mutmaßliche US-Luftangriffe auf die Hauptstadt Sanaa haben im Jemen nach Angaben des von der Huthi-Miliz kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen das Leben gekostet. 16 weitere seien bei den Angriffen auf ein Wohngebäude verletzt worden.

Zuvor hatte die Miliz von zwei Toten und neun Verletzten infolge eines Angriffs in Saada, einer Hochburg der Huthi, berichtet. Bei den schweren Luftangriffen der vergangenen Wochen kamen laut Angaben der Huthi bisher mindestens 69 Menschen ums Leben. Die Miliz räumte jedoch keine Verluste in den Reihen ihrer Sicherheits- und Militärführung ein - eine Tatsache, die in einem von US-Präsident Donald Trump veröffentlichten Video infrage gestellt wird.

Laut dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutz sind im Gazastreifen mindestens 44 Menschen durch israelische Angriffe getötet wurden. In Marokko haben Zehntausende gegen die israelischen Militäreinsätze in Gaza protestiert.