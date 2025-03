liveblog Lage im Nahen Osten ++ Kallas fordert Rückkehr zu Waffenruhe ++ Stand: 24.03.2025 06:52 Uhr

Bei ihrem Besuch in Nahost fordert die EU-Außenbeauftragte Kallas die sofortige Rückkehr zur Waffenruhe und der Freilassung von Geiseln. Israel hat beschlossen, 13 unabhängige jüdische Siedlungen im Westjordanland anzuerkennen.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat in einer Erklärung bestätigt, dass es sich bei dem Ziel des Angriffs im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis um Ismail Barhoum gehandelt habe. Der Angriff sei mit "präziser Munition" auf der Grundlage umfassender nachrichtendienstlicher Erkenntnisse erfolgt, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen, erklärte die Armee weiter.

Die islamistische Palästinenserorganisation bestätigte den Tod ihres Funktionärs. Barhoum sei zum Zeitpunkt des Angriffs in der Nasser-Klinik behandelt worden, sagte ein Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde zufolge wurden bei dem Angriff zwei Menschen getötet und weitere Menschen verletzt, "darunter medizinisches Personal".

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat bei einem Besuch in Ägypten die Rückkehr zu Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Geiselfreilassung im Gazastreifen gefordert. Kallas bekräftigte zudem die Ablehnung der EU hinsichtlich der zuletzt wieder verstärkten israelischen Angriffe im Gazastreifen. "Wir sind entschieden gegen die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen durch Israel, die entsetzliche Verluste an Menschenleben in Gaza verursacht haben. Das Töten muss aufhören", sagte Kallas am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty.

Nach den Gesprächen in Kairo reiste Kallas nach Israel weiter, wo sie nach Angaben ihres Büros mittlerweile eintraf. Heute will sie demnach bei Gesprächen in Israel und im Westjordanland mit israelischen und palästinensischen Vertretern auf eine "sofortige Rückkehr zu einer vollständigen Umsetzung der Vereinbarung über eine Waffenruhe und Geiselfreilassung" pochen.

Das israelische Sicherheitskabinett hat beschlossen, 13 jüdische Wohngebiete im besetzten Westjordanland in unabhängige Siedlungen umzuwandeln. Der Schritt sei von dem rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich vorangetrieben worden, berichteten israelische Medien. Die betreffenden Wohngebiete seien demnach teils über Jahrzehnte hinweg illegal, ohne formelle Genehmigung des Kabinetts, als Außenposten von Siedlungen gebaut worden.

Viele von ihnen wurden demnach nachträglich durch Baugenehmigungen für die Errichtung neuer Wohngebiete in bestehenden Siedlungen legalisiert, auch wenn die Außenposten weit von den ursprünglichen Siedlungen entfernt lagen. Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte Medienberichten zufolge die Anerkennung der Siedlungen. Die israelische Friedensbewegung Peace Now kritisierte den Schritt als Gefährdung für eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel.

Die Durchfahrt von US-Schiffen im Roten Meer ist nach US-Angaben aufgrund der dortigen Huthi-Attacken massiv beeinträchtigt. Drei Viertel der unter US-Flagge fahrenden Schiffe seien aufgrund der dortigen Angriffe durch die pro-iranische Miliz gezwungen, den weitaus längeren und teuren Umweg um die Südspitze Afrikas in Kauf zu nehmen, statt durch den Suezkanal zu fahren, sagte der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz dem Sender CBS. "Das letzte Mal, als einer unserer Zerstörer durch die Meerenge fuhr, wurde er 23-mal angegriffen", fügte er mit Blick auf die Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz hinzu.

Der Vorgängerregierung von Joe Biden warf er vor, nur "punktuelle Angriffe" gegen die Huthis ausgeführt zu haben. Damit habe die Biden-Regierung zugelassen, dass "einer der wichtigsten Seewege der Welt (lahmgelegt) wird". US-Präsident Donald Trump würde nun "viel härter" gegen die vom Iran unterstützte Miliz vorgehen. Die USA hatten am 15. März eine massive Militäraktion begonnen, um die Angriffe der Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer zu beenden.