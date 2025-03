liveblog Lage in Nahost ++ Bundesregierung kritisiert Stopp der Hilfslieferungen ++ Stand: 03.03.2025 13:06 Uhr

Die Bundesregierung hat Israel dazu aufgefordert, wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen. Bei einem israelischen Einsatz vor der Küste des Gazastreifens sind zwei Palästinenser gestorben.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Tote bei israelischem Angriff auf Boot

Bundesregierung kritisiert Stopp der Hilfslieferungen

Israelische Truppen haben vor der Küste des Gazastreifens nach Krankenhausangaben zwei Palästinenser getötet. Die beiden Leichen seien ins Nasser-Krankenhaus in Chan Junis gebracht worden, teilte die Klinik mit.

Das israelische Militär erklärte, es habe vor der Küste von Chan Junis ein "verdächtiges Motorboot" angegriffen. Dieses habe gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen und sei eine Gefahr für israelische Soldaten gewesen.

Die Bundesregierung hat Israel dazu aufgefordert, wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu lassen. "Wir rufen die israelische Regierung auf, die Einfuhrbeschränkungen nach Gaza für alle Formen humanitärer Hilfe mit sofortiger Wirkung wieder aufzuheben", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts vor Journalisten in Berlin. "Die Versagung humanitären Zugangs ist kein legitimes Druckmittel in Verhandlungen."

Bei einem Anschlag in der israelischen Hafenstadt Haifa ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein Mensch getötet worden. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Den Angaben zufolge griff ein Mann mit einem Messer Menschen auf einem zentralen Busbahnhof an. Der Angreifer sei erschossen worden. Laut Polizeiangaben soll der Mann auch deutscher Staatsbürger sein. Eine israelische Polizeisprecherin bestätigte ferner, es handele sich um einen Drusen aus der Stadt Schfaram im Norden Israels. Er habe sich in den letzten Monaten im Ausland aufgehalten und sei in der vergangenen Woche nach Israel zurückgekehrt.