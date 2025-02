liveblog Lage im Nahen Osten ++ Hisbollah-Chef drängt auf Abzug Israels ++ Stand: 17.02.2025 12:30 Uhr

Der Chef der Hisbollah-Miliz hat die libanesische Regierung dazu aufgefordert, den Abzug israelischer Truppen bis morgen konsequent einzufordern. US-Außenminister Rubio ist in Saudi-Arabien für Nahost-Gespräche eingetroffen.

In Diskussionen über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens plant Saudi-Arabien ein Gipfeltreffen mit Teilnehmern der arabischen Welt. Die Staats- und Regierungschefs aus Ägypten, Jordanien sowie der Golfstaaten würden dafür am Freitag in Riad erwartet, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen arabischer Diplomaten erfuhr. Dabei werde es unter anderem um Vorschläge Ägyptens für einen Wiederaufbau des stark zerstörten Küstengebiets unter "vollständiger Aufsicht" arabischer Länder gehen.

Bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff auf ein Auto im Süden des Libanons ist ein Mensch getötet worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, das Fahrzeug sei vollkommen ausgebrannt, während die Person darin saß.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, es handele sich offenbar um ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Außenminister Marco Rubio ist in Saudi-Arabien zu Gesprächen über den Nahost-Konflikt eingetroffen. Rubio landete am Montagmorgen in Riad, nachdem er am Wochenende Gespräche in Israel geführt hatte. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntag verkündet, die USA und Israel verfolgten eine "gemeinsame Strategie" für die Zukunft des Gazastreifens.

Geplant ist ein Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman und Außenminister Faisal bin Farhan, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete.

Israel treibt nach einem Bericht der Organisation Peace Now den Ausbau israelischer Siedlungen südlich von Bethlehem im besetzten Westjordanland voran. Am Montag sei eine Ausschreibung für den Bau von 974 neuen Wohneinheiten veröffentlicht worden, teilte die Organisation mit, die solche Baumaßnahmen kritisch verfolgt.

Durch den Bau dieses neuen Viertels der israelischen Siedlung Efrat könnten dort 40 Prozent mehr israelische Einwohner leben. Das palästinensische Bethlehem hingegen kann Richtung Süden noch weniger wachsen als bisher. Bis mit dem Bau der neuen Wohnungen begonnen werden kann, dürfte es noch etwa ein Jahr dauern, sagte Hagit Ofran von Peace Now.

Die internationale Gemeinschaft sieht die Siedlungen mehrheitlich als Verstoß gegen internationales Recht und als großes Hindernis für einen Nahost-Frieden.

Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Naim Kassim, forderte in einer Fernsehansprache, Israel müsse sich wie vereinbart "am 18. Februar vollständig und ohne Ausreden zurückziehen". Dafür zu sorgen, sei Aufgabe des libanesischen Staates, sagte Kassim. Sollten über dieses Datum hinaus israelische Truppen im Libanon bleiben, handele es sich um eine Besatzung - und "jeder weiß, wie mit einer Besatzung umgegangen wird", warnte er.

Laut unbestätigten Medienberichten fordert Israel eine Verlängerung der Abzugsfrist bis zum 28. Februar. Libanons mit der Hisbollah verbündeter Parlamentssprecher Nabih Berri sowie der neue Präsident Joseph Aoun lehnen das ab.

Die Gespräche über die zweite Phase des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas, in der alle noch lebenden israelischen Geiseln freikommen sollen, werden nach den Worten des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Verlauf dieser Woche an einem noch unbekannten Ort fortgesetzt.

Er habe sehr "produktive und konstruktive" Telefonate mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und dem ägyptischen Geheimdienstchef Hassan Raschad geführt, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Nordwesten Syriens einen hochrangigen Vertreter eines Ablegers des Terrornetzwerks Al-Qaida getötet. Bei dem Getöteten handle es sich um einen "hochrangigen Finanz- und Logistikbeauftragten der Terrororganisation Hurras al-Din", erklärte das US-Zentralkommando. Weitere Einzelheiten zu dem Angriff nannte es nicht. US-Streitkräfte haben im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Miliz bereits mehrfach Vertreter von Hurras al-Din ins Visier genommen.

Israel will sich heute bei Gesprächen in Kairo mit der Umsetzung der ersten Phase sowie im Sicherheitskabinett mit einer zweiten Phase der Gaza-Feuerpause beschäftigen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ein Verhandlungsteam am Montag nach Kairo fliegen, um die weitere Umsetzung der ersten Phase der Feuerpause im Gazastreifen zu besprechen. Am selben Tag solle das Sicherheitskabinett zusammentreten wird, um eine zweite Phase der Vereinbarung zu erörtern.

Zu Verhandlungen über die zweite Phase der Waffenruhe will Israel morgen eine Delegation nach Kairo schicken. US-Außenminister Rubio und Israels Premier Netanjahu haben die Partnerschaft ihrer Länder betont. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.