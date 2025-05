liveblog Lage in Nahost ++ Gaza-Stiftung will Verteilung trotz Tumulten fortsetzen ++ Stand: 28.05.2025 10:58 Uhr

Die umstrittene neue Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) will nach eigenen Angaben die Verteilung von Hilfsgütern fortsetzen - trotz des Chaos, das sich am Vortag ereignete. Hilfsorganisationen kritisieren die GHF weiterhin.

Die israelische Armee hat bisher noch keine Angaben der Terrororganisation Hamas bestätigt, wonach es Tote bei den Verteilungen von Hilfsgütern durch die neue Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gegeben haben soll. "Was wir wissen ist, dass es in der Tat zu Szenen der Anarchie, des totalen Chaos gestern gekommen ist", berichtet ARD-Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv.

Der französische Präsident Emmanuel Macron pocht auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. "Nur eine politische Lösung wird es möglich machen, den Frieden wiederherzustellen und langfristig aufzubauen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. "Gemeinsam mit Saudi-Arabien werden wir demnächst in New York eine Konferenz zum Gazastreifen organisieren." Diese solle neue Impulse geben für die Anerkennung eines palästinensischen Staates und die Anerkennung des Staates Israel und seines Rechts, in der Region in Frieden und Sicherheit zu leben.

Israel und die Palästinenser Israel gründete sich am 14. Mai 1948 mit dem Mandat der Vereinten Nationen (UN) als jüdischer Staat im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina. Der UN-Teilungsplan sah auf dem Gebiet getrennte Siedlungsgebiete für Juden und die arabisch sprechenden Bewohner Palästinas vor. Noch am selben Tag griffen Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien und der Irak den neuen Staat an. Israel gewann den Krieg. In dessen Folge flohen Hunderttausende Menschen aus Israel oder wurden von dort vertrieben. Gleichzeitig mussten fast ebenso viele Juden aus arabischen Ländern fliehen.



Seitdem hat es neben weiteren Kriegen zahlreiche Friedensbemühungen gegeben. In den Osloer Verträgen einigten sich Israelis und Palästinenser 1993 zunächst auf eine friedliche Koexistenz und gegenseitige Anerkennung, einschließlich des Existenzrechts Israels. Die Palästinenser sollten in einer Zwischenphase den Gazastreifen und das Westjordanland selbst verwalten, während Israel sich aus den Gebieten zurückzieht. Ziel war die schrittweise Vorbereitung einer Zwei-Staaten-Lösung. Umgesetzt wurde das Abkommen trotz vieler Bemühungen nicht. Seit 2014 hat es keine ernsthaften Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern mehr gegeben.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani fordert einen sofortigen Stopp der israelischen Offensive im Gazastreifen. "Die legitime Reaktion der israelischen Regierung auf einen schrecklichen und sinnlosen Terrorakt nimmt dramatische und inakzeptable Formen an. Wir fordern Israel auf, diese sofort zu beenden", sagte er im Parlament.

Die israelische Luftwaffe hat Ziele der Huthi am internationalen Flughafen von Sanaa im Jemen angegriffen, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte, nachdem die Huthi am Dienstag Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge wurden am Dienstag 47 Menschen beim Versuch, Lebensmittel an den von der Gaza Humanitarian Foundation betriebenen Verteilungsstellen in Gaza entgegenzunehmen, verletzt. "47 Menschen wurden durch Schüsse verletzt“, sagte Ajith Sunghay, Leiter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte im besetzten palästinensischen Gebiet, gegenüber Reportern in Genf und berief sich dabei auf Informationen von Partnern vor Ort. Die Schüsse stammten von den israelischen Streitkräften, sagte er. Das UN-Menschenrechtsbüro konnte keine genauen Angaben zu den Verletzten machen.

Bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben des von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Zivilschutzes acht Menschen getötet worden. Israel habe das Haus eines örtlichen Journalisten im Gebiet Al-Saftawi nördlich der Stadt Gaza angegriffen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes der Nachrichtenagentur AFP.

Irans Justiz hat eigenen Angaben zufolge erneut einen mutmaßlichen Spion hinrichten lassen. Das Todesurteil gegen den Mann sei durch Erhängen vollstreckt worden, berichtete die Justizagentur Misan. Laut Darstellung aus Teheran soll er für den Erzfeind Israel spioniert haben. Die Justiz hatte den Mann gemäß islamischer Rechtsauffassung im Iran wegen "Kriegsführung gegen Gott" und "Korruption auf Erden" verurteilt.

Die Behörde warf dem Mann vor, im Auftrag des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad versucht zu haben, Mitarbeiter anzuwerben und sensible Standortdaten aus dem Iran zu übermitteln. Er sei mehrfach ins Ausland gereist – "insbesondere nach Deutschland", hieß es in dem Bericht. Weitere Details dazu wurden allerdings nicht bekanntgegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Laut der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsorganisation IHRNGO wurde der Mann bereits vor sechs Jahren festgenommen. In den ersten 25 Tagen des Jahres 2025 sind in dem Land der Organisation zufolge mindestens 113 Menschen hingerichtet worden.

Die Angehörigen der noch immer in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln erinnern heute daran, dass sich ihre Liebsten schon seit 600 Tagen in der Gewalt der Hamas befinden. Nach israelischen Angaben befinden sich derzeit noch mindestens 20 lebende Geiseln im Gazastreifen. Bei drei weiteren Entführten ist unklar, ob sie noch am Leben sind. Zudem befinden sich die sterblichen Überreste von 35 Verschleppten in dem abgeriegelten Gebiet mit unzähligen unterirdischen Tunnelanlagen.

Die Verteilung von Hilfsgütern im umkämpften Gazastreifen durch eine neue Stiftung soll trotz anfänglicher Tumulte weitergehen. Das teilte die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nach Berichten über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums im Süden des Küstenstreifens und Plünderungen mit - dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Lastwagen mit weiteren Hilfsgütern sollen der Stiftung zufolge heute in den Gazastreifen einfahren, die Liefermengen täglich größer werden.

Bisher seien rund 8.000 Lebensmittelpakete verteilt worden, teilte die Stiftung mit. Jedes Paket könne etwa fünf bis sechs Menschen für dreieinhalb Tage ernähren. Insgesamt seien es 462.000 Mahlzeiten.

Die Vereinten Nationen (UN) und andere internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Stiftung der umstrittenen Organisation GHF, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Die Stiftung untergrabe laut den Hilfsorganisationen den Grundsatz, dass humanitäre Hilfe unabhängig von den Konfliktparteien und nach Bedarf verteilt werden sollte. "Humanitäre Hilfe darf nicht politisiert oder militarisiert werden", sagte Christian Cardon, Hauptsprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

In New York erklärte der Sprecher der UN, Stéphane Dujarric, gegenüber Reportern, dass die UN und ihre Partner einen soliden Hilfsplan hätten, "um der verzweifelten Bevölkerung Hilfe zukommen zu lassen", und dass Israel ihnen zwar erlaube, Hilfe zu leisten, allerdings mit vielen Hindernissen. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, wies die Kritik an dem GHF-Hilfsprogramm zurück und erklärte gegenüber Reportern, dass die Hilfen verteilt würden.

Am späten Dienstagabend erklärte die in den USA ansässige Organisation World Central Kitchen, dass Israel zwar einige ihrer Lastwagen in den Gazastreifen gelassen habe, die Hilfsgüter aber an der Grenze zurückgehalten würden. Nach Schätzungen von UN-Organisationen ist die Menge an Hilfsgütern, die derzeit in den Gazastreifen gelangen, nur ein Bruchteil der 500 bis 600 Lastwagen, die dort täglich benötigt werden.

Das Medienbüro der Hamas beschuldigte am späten Dienstagabend das israelische Militär, in der Nähe einer der Lebensmittelverteilungsstellen mindestens drei Palästinenser getötet und 46 weitere verwundet zu haben. Ein Sprecher der umstrittenen Organisation GHF, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll, sagte, die Informationen der Hamas seien "völlig falsch". Israel und die GHF behaupteten, ohne Beweise zu liefern, dass die Hamas versucht habe, Zivilisten daran zu hindern, das Hilfslieferzentrum zu erreichen. Die Hamas wies diese Anschuldigung zurück. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Stiftung teilte mit, dass die Zahl der Hilfesuchenden am Dienstag so groß war, dass sich ihr Team zurückziehen musste. Es habe laut GHF keine Verletzten gegeben, niemand habe das Feuer eröffnet und der normale Betrieb sei später wieder aufgenommen worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Amnesty International hat die Behörden im Gaza-Streifen dazu aufgerufen, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu respektieren. In den vergangenen zwei Monaten sei ein Muster von Drohungen, Einschüchterungen und Schikanen gegen Menschen beobachtet worden, die sich an Protesten beteiligt hätten, teilte die Organisation am Mittwoch in Berlin mit. Diese Unterdrückung von Demonstrierenden müsse aufhören. Zum Vorgehen der Hamas-Behörden gegen friedliche Protestierende zählen demnach auch Verhöre und Schläge.

Amnesty zufolge gab es in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gaza-Streifens seit dem 25. März mehrere Protestmärsche, auf denen die Menschen ein "Ende des Völkermords und der rechtswidrigen Vertreibung durch Israel" gefordert hätten. Auch die von der Hamas geführten Behörden in Gaza seien kritisiert worden. Kleinere Proteste hätten zudem im Flüchtlingslager Jabalia, im Shejaiya-Viertel von Gaza-Stadt und in der südlichen Stadt Khan Yunis stattgefunden, wo die Demonstrierenden auch Parolen gegen bestimmte Hamas-Führer skandiert hätten.

Die US-Regierung begrüßt die neu angelaufene Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen - und geht gleichzeitig auf Abstand zu der dahinter stehenden Stiftung. Man spreche nicht für die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), betonte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, wiederholt auf Nachfrage in Washington.

Zugleich hob sie die Bedeutung der bislang eingetroffenen Hilfslieferungen hervor. Kritik vonseiten der Vereinten Nationen und internationaler Hilfsorganisationen, die GHF sei nicht unabhängig und agiere im Interesse Israels, bezeichnete Bruce als "bedauerlich". Es sei "die Höhe der Heuchelei", sich darüber zu beklagen, wer die Hilfe bringe oder wie sie organisiert sei.

Die UN kritisieren die chaotischen Szenen am neuen Verteilzentrum im Gazastreifen. Zahlreiche Menschen haben versucht, das Zentrum zu stürmen. Israels Militär gab "Warnschüsse" ab.