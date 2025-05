liveblog Nahost-Liveblog ++ Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert ++ Stand: 14.05.2025 04:47 Uhr

Aus dem Gazastreifen sind drei Raketen auf Israel abgefeuert worden. Zwei davon wurden laut der israelischen Armee abgefangen. Frankreichs Präsident Macron hat das israelische Vorgehen in Gaza scharf kritisiert.

Macron kritisiert israelisches Vorgehen in Gaza scharf

Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen heftig kritisiert. "Was die Regierung von Benjamin Netanjahu aktuell macht, ist inakzeptabel", sagte Macron im Sender TF1. Humanitäre Hilfe aus Frankreich und anderen Ländern für die Bevölkerung in Gaza werde von Israel blockiert. Die humanitäre Krise in dem Küstenstreifen sei verheerend. Es gebe kein Wasser und keine Medikamente. Macron sprach von einer Schande. Frankreich habe das Recht Israels auf Verteidigung nach dem Massaker der Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 stets anerkannt, aber ebenso deutlich gemacht, dass die Lösung nicht in undifferenzierten Angriffen auf den Gazastreifen liege.

Israels Regierung hatte jüngst angekündigt, die Angriffe im Gazastreifen auszuweiten. "Es ist Präsident Trump, der einen Hebel hat", sagte Macron mit Blick auf den US-Präsidenten. Er selbst habe scharfe Worte gesprochen und sich mit Netanjahu gestritten. "Aber Frankreich alleine, selbst mit den anderen Europäern, kann allen Druck der Welt ausüben." Israel hänge nicht von ihnen ab, sondern von US-Waffen.

Der UN-Hilfskoordinator Tom Fletcher hat den israelischen Plan für die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen scharf kritisiert. Vor dem UN-Sicherheitsrat sprach Fletcher von einem "zynischen Ablenkungsmanöver, einer bewussten Irreführung und einem Feigenblatt für weitere Gewalt und Vertreibung" der Palästinenser. Israel stelle "das Ziel einer Entvölkerung des Gazastreifens" über das Leben von Zivilisten.

Seit dem 2. März ist keine Hilfe mehr in den Gazastreifen geliefert worden. Israel hat erklärt, es werde keine Waren und Hilfsgüter durchlassen, bis die radikal-islamische Hamas alle verbliebenen Geiseln freigelassen habe.

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee die Bewohner mehrerer Gebiete im Norden des Küstenstreifens zur Evakuierung aufgerufen. Es handele sich um eine "letzte Vorwarnung vor dem Angriff", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X. Das israelische Militär werde jedes Gebiet angreifen, aus dem Raketen abgefeuert wurden.

Aus dem Gazastreifen sind drei Raketen auf Israel abgefeuert worden. Zwei der Geschosse seien von der Flugabwehr abgefangen worden, teilte die israelische Armee mit. Die dritte Rakete sei in einem offenen Gebiet niedergegangen. Es gab zunächst keine Berichte zu Verletzten.

Der Palästinensische Islamische Dschihad reklamierte den Angriff für sich. Es sei eine "Reaktion auf die Massaker, die die Zionisten an unserem palästinensischen Volk begehen", hieß es in der Mitteilung.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat für die kommenden Tage eine neue Offensive zur Zerschlagung der islamistischen Hamas im Gazastreifen angekündigt. Bei einem Treffen mit israelischen Reservisten, die im Krieg verletzt wurden, sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros: "In den kommenden Tagen werden wir mit voller Kraft hineingehen, um die Kampagne zu vollenden." Dies bedeute, die Hamas zu bezwingen.

Das israelische Militär griff unterdessen in dem Küstenstreifen ein Krankenhaus an. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet.