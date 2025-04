liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel will Armee dauerhaft in Gaza lassen ++ Stand: 16.04.2025 11:38 Uhr

Israel will mit seinen Truppen auf unbefristete Zeit Teile des Gazastreifens besetzen. Die Diakonie Katastrophenhilfe warnt vor einem neuen Versorgungskollaps und einer "Normalisierung von Verstößen gegen das Völkerrecht".

Israel will Truppen auf Dauer in Teilen von Gaza stationieren

Diakonie Katastrophenhilfe warnt vor akutem Hunger im Gazastreifen

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat angekündigt, Israel werde Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen weiter blockieren. "Israels Politik ist klar: Es kommt keine humanitäre Hilfe nach Gaza", erklärte Katz. Die Blockade dieser Hilfe sei eines der wichtigsten Druckmittel gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas.

Die UN hatte angesichts der ausbleibenden Hilfslieferungen für das Palästinensergebiet am Montag vor der schlimmsten humanitären Krise im Gazastreifen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas gewarnt. Es fehle an Wasser, medizinischen Produkten, Brennstoffen, Wasser und weiteren essenziellen Gütern.

Israel will seine Truppen auf unbefristete Zeit in den von ihnen benannten "Sicherheitszonen" des Gazastreifens belassen. Sie sollten als "Puffer zwischen dem Feind und den (israelischen) Gemeinden" in jeder Situation im Gazastreifen bleiben, sagte Verteidigungsminister Israel Katz. Anders als in der Vergangenheit werde die Armee keine Gebiete mehr räumen, teilte er weiter mit. Sollte die Terrororganisation Hamas die Geiseln nicht freilassen, würden die Einsätze ausgeweitet.

Israel will damit eigenen Angaben zufolge Druck auf die Hamas ausüben. Die Hamas pocht hingegen auf einen Abzug der israelischen Truppen als Voraussetzung dafür, weitere Geiseln freizulassen.

UN sehen möglichen Bruch des Völkerrechts Die Vereinten Nationen hatten das Vorhaben Israels bereits kritisiert. Laut dem UN-Menschenrechtsbüro könne die "vorübergehende Evakuierung von Zivilisten in bestimmten Gebieten unter strengen Auflagen" zwar legal sein. Aber "die Art und der Umfang der Evakuierungsbefehle geben Anlass zu ernsthafter Besorgnis, dass Israel beabsichtigt, die Zivilbevölkerung dauerhaft aus diesen Gebieten zu entfernen, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen", so Sprecherin Ravina Shamdasani. Die dauerhafte Vertreibung der Zivilbevölkerung innerhalb der besetzten Gebiete komme einer Zwangsumsiedlung gleich, die einen schweren Bruch der Vierten Genfer Konvention und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstelle. Die Vereinten Nationen hatten das Vorhaben Israels bereits kritisiert. Laut dem UN-Menschenrechtsbüro könne die "vorübergehende Evakuierung von Zivilisten in bestimmten Gebieten unter strengen Auflagen" zwar legal sein. Aber "die Art und der Umfang der Evakuierungsbefehle geben Anlass zu ernsthafter Besorgnis, dass Israel beabsichtigt, die Zivilbevölkerung dauerhaft aus diesen Gebieten zu entfernen, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen", so Sprecherin Ravina Shamdasani. Die dauerhafte Vertreibung der Zivilbevölkerung innerhalb der besetzten Gebiete komme einer Zwangsumsiedlung gleich, die einen schweren Bruch der Vierten Genfer Konvention und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstelle.

Die Diakonie Katastrophenhilfe hat vor einem erneuten Versorgungskollaps im Gazastreifen gewarnt. "Die Ausweitung der Kämpfe vertieft die Not der Menschen und macht Hilfe immer gefährlicher", erklärte der Leiter des Hilfswerks, Martin Keßler. Er forderte eine politische und militärische Deeskalation sowie eine neue Waffenruhe, um auch eine Freilassung der israelischen Geiseln zu ermöglichen.

Die Zivilbevölkerung in dem palästinensischen Küstengebiet ist seit fast sechs Wochen von Hilfslieferungen abgeschnitten. Das strikte Einfuhrverbot durch Israel verschärfe die Versorgungslage für die mehr als zwei Millionen Menschen und gefährde ihr Überleben, warnte das humanitäre Hilfswerk. So habe das Welternährungsprogramm wegen fehlenden Mehls kürzlich die Schließung von 25 Bäckereien angekündigt.

Zudem warnte die Organisation vor "einer schleichenden Normalisierung von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht durch die Konfliktparteien in Gaza". Seit Wiederaufnahme der Kämpfe seien Hunderte Zivilisten getötet und auch medizinische Einrichtungen wie das christliche Al-Ahli-al-Arabi-Krankenhaus in Gaza-Stadt angegriffen worden. Das dortige Krebsdiagnostikzentrum, das die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt, blieb unversehrt.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im nördlichen Gazastreifen sind einem Bericht zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Es habe zudem Verletzte gegeben, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise. Konkretere Angaben zu den Getöteten gibt es bisher nicht.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen. Palästinensische Medien veröffentlichten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie nach dem Angriff in einem Viertel im Osten der Stadt Gaza in der Nacht Verletzte versorgt und abtransportiert werden. Das israelische Militär hatte in der Gegend vergangenes Wochenende nach eigenen Angaben einen Einsatz begonnen, auch um eine israelische "Sicherheitszone" zu erweitern. Zivilisten wurden demnach zuvor zur Flucht aufgerufen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert die von Union und SPD erklärte Bereitschaft, in einer künftigen Bundesregierung das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA weiter zu unterstützen. "Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 ist klar: UNRWA darf in seiner derzeitigen keine Zukunft haben", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Zeitung Die Welt. Es sei fahrlässig, wenn deutsche Steuergelder in Strukturen versickerten, "die am Ende bei islamistischen Terroristen enden könnten".

Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, man mache den Umfang einer künftigen Unterstützung für das UN-Palästinenserhilfswerk "von umfassenden Reformen abhängig". Kritiker werfen der UNRWA vor, keine neutrale Behörde zu sein, sondern eine antiisraelische Agenda zu verfolgen und etwa in Schullehrplänen Antisemitismus zu fördern und Gewalt zu verherrlichen. Zudem hätten UNRWA-Mitarbeiter sich nachweislich am Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt oder es gefeiert. Laut Welt ist Deutschland der größte Einzelgeldgeber der Organisation und zahlte 2024 insgesamt 142 Millionen Euro an das Hilfswerk.

Anderthalb Jahre nach Beginn des Kriegs im Gazastreifen stehen rund zwei Drittel des abgeriegelten Küstengebiets nach UN-Angaben unter Israels Evakuierungsbefehl oder werden von der Armee als Sperrzone betrachtet. Das gelte für fast 70 Prozent des Gazastreifens, schrieb UN-Generalsekretär António Guterres auf der Plattform X. "Ich bin sehr besorgt, da die (humanitäre) Hilfe weiterhin blockiert wird, mit verheerenden Folgen."