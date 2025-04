liveblog Nahost ++ Israel will Einsatz im Gazastreifen ausweiten ++ Stand: 02.04.2025 09:59 Uhr

Israels Verteidigungsminister Katz will den Einsatz im Gazastreifen ausweiten und "große Gebiete" erobern. Bei einem israelischen Luftangriff wurden laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz mindestens 15 Menschen getötet.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Bei Luftangriffen der USA sollen in der Nähe der jemenitischen Hafenstadt Hudaida mindestens vier Menschen getötet worden sein. Das berichtete die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz. Nach Angaben der Miliz wurden bei Luftangriffen unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump in dem Land bislang mindestens 65 Menschen getötet. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte die Zahl der Luftangriffe am Dienstag auf mehr als 200 beziffert.

In dem palästinensischen Dorf Duma südlich von Nablus ist es zu Zusammenstößen zwischen radikalen israelischen Siedlern und Dorfbewohnern gekommen. Die Siedler sollen das Dorf am Dienstagabend überfallen und unter anderem Fahrzeuge und zwei Viehfarmen in Brand gesteckt haben, wie örtliche Medien berichten. Die Einzelheiten würden derzeit überprüft, teilte die israelische Armee mit. Der Vorsitzende des Dorfrates von Duma sagte Medien, dass rund 300 israelische Siedler das Dorf gestürmt hätten. Israelische Soldaten am Ort hätten auch Tränengas gegen Dorfbewohner eingesetzt.

Der Angriff führte laut Armee zu einer "gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen israelischen Zivilisten und Palästinensern in der Gegend". Dabei wurden Medienberichten zufolge mehrere Palästinenser von scharfer Munition und Gummigeschossen verletzt. Die Armee verurteilte den Zwischenfall und kündigte entschlossenes Handeln an, "um Sicherheit und Ordnung in der Region aufrechtzuerhalten".

Deutschland hat nach Angaben des Auswärtigen Amts die Ausreise einer Gruppe deutscher Staatsbürger und ihrer Angehörigen aus dem umkämpften Gazastreifen erreicht. 19 Deutsche und enge Familienangehörige seien in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden über den israelischen Grenzübergang Kerem Schalom aus dem Küstenstreifen ausgereist, hieß es in der Mitteilung. Ein Charterflug habe die Menschen von einem Flughafen im Süden Israels aus direkt nach Deutschland gebracht. Wie viele Angehörige mitreisen konnten, war zunächst unklar.

Die Ausreise aus dem seit fast zwei Jahrzehnten blockierten Gazastreifen, in dem rund zwei Millionen Menschen leben, ist seit Beginn des Krieges vor eineinhalb Jahren noch schwieriger geworden. Sie ist - wenn überhaupt - nur über ein langwieriges Verfahren möglich, bei dem Palästinenser mit ausländischer Staatsbürgerschaft etwas bessere Karten haben.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat eine deutliche Ausweitung der Einsätze der Armee im Gazastreifen angekündigt. Ziel sei es, "das Gebiet von Terroristen und Terrorinfrastruktur zu säubern", hieß es in einer Mitteilung des Ministers. Darin war auch die Rede von der Eroberung umfangreicher Gebiete, die israelische "Sicherheitszonen" werden sollten. Für die Ausweitung der Einsätze im Süden des Gazastreifens entsandte das Militär nach Medienberichten eine weitere Einheit.

"Ich rufe die Einwohner Gazas dazu auf, jetzt für die Vertreibung der Hamas und die Rückführung aller Geiseln aktiv zu werden", hieß es weiter in der Mitteilung von Katz. "Dies ist der einzige Weg, den Krieg zu beenden." Katz hatte bereits zuvor gedroht, Israel werde Teile des Gazastreifens dauerhaft einnehmen. Je länger sich die Terrororganisation Hamas weigere, Geiseln freizulassen, desto mehr Territorium werde sie an Israel verlieren.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch Kinder, sagte Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal der Nachrichtenagentur AFP.

Der erste Luftangriff habe im Morgengrauen ein von Flüchtlingen bewohntes Haus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens getroffen. Dabei seien 13 Menschen getötet worden, sagte Bassal. Bei einem zweiten Angriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat seien zwei weitere Menschen getötet worden. Israel hatte Mitte März seine massiven Luftangriffe auf Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen wieder aufgenommen, wo seit Mitte Januar eine Waffenruhe galt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Vereinten Nationen haben eine Darstellung einer israelischen Behörde zu angeblich ausreichenden Lebensmittelvorräten im Gazastreifen mit ungewöhnlich scharfen Worten zurückgewiesen. "Was die UN betrifft, ist das lächerlich. Wir sind am Ende unserer Vorräte angelangt, der Hilfsgüter, die über den humanitären Weg geliefert wurden. Das Welternährungsprogramm (WFP) schließt seine Bäckereien nicht aus Spaß", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Er nahm Bezug auf die vorläufige Schließung der Backstuben, aus denen das WFP Brot für Zehntausende Bedürftige bezieht. Es gebe schlicht kein Mehl mehr und kein Gas zum Kochen, sagte Dujarric.

Der Sprecher antwortete auf eine Frage zu einer Behauptung der für Palästinenserangelegenheiten zuständigen israelischen Behörde Cogat. Diese hatte mitgeteilt, es gebe trotz der Blockade von Hilfslieferungen "noch lange genug Lebensmittel, wenn die Hamas sie den Zivilisten überlässt". Im Krieg gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte Israel seine Angriffe im Gazastreifen vor zwei Wochen wieder aufgenommen und die Grenzübergänge geschlossen.

