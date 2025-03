liveblog Lage im Nahen Osten ++ Schuster kritisiert deutsche Außenpolitik ++ Stand: 26.03.2025 06:39 Uhr

Zentralrat der Juden wirft Bundesregierung fehlendes Engagement für Hamas-Geiseln vor. Bundesinnenministerin Faeser reist nach Jordanien, um über das Thema Migration zu sprechen. Die Die wichtigsten Entwicklungen.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geht es am Vormittag um die antiisraelische BDS-Kampagne. Unterstützer der Kampagne klagen gegen einen Bundestagsbeschluss von 2019. Das Parlament stellte damals fest, dass Argumentationsmuster und Methoden der Bewegung antisemitisch seien und das Existenzrecht Israels in Frage stellten. Es forderte die Bundesregierung sowie Länder, Städte und Gemeinden auf, keine BDS-Veranstaltungen zu unterstützen. (Az. 6 C 6.23)

Die Klage gegen den Beschluss hatte vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg keinen Erfolg. Nun verhandelt das Bundesverwaltungsgericht. Ob heute bereits eine Entscheidung fällt, ist unklar. Die international aktive Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions (BDS - deutsch: Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) fordert aus Protest gegen die Behandlung der Palästinenser eine Isolation Israels. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte sie im Verfassungsschutzbericht 2023 als extremistischen Verdachtsfall ein.

Die geschäftsführende Bundesinnenministerin, Nancy Faeser (SPD), ist zu einem Besuch nach Jordanien aufgebrochen, um mit Regierungsvertretern über Flucht, Migration und Sicherheitsfragen zu sprechen. Begleitet wird sie von ihrem österreichischen Kollegen Gerhard Karner. In der Hauptstadt Amman stehen am Nachmittag Treffen mit Innenminister Masen al-Faraja und Außenminister Aiman Safadi an.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Februar mit radikalen Plänen für die rund 1,9 Millionen Palästinenser im Gazastreifen für Schlagzeilen gesorgt. Er schlug vor, den durch den Krieg mit Israel weitgehend zerstörten Küstenstreifen wirtschaftlich zu entwickeln und die Bewohner in Nachbarländern wie Jordanien oder Ägypten anzusiedeln. Jordaniens König Abdullah II. lehnte diese Vorschläge bei einem Besuch im Weißen Haus am 11. Februar entschieden ab.

Jordanien hat während des syrischen Bürgerkrieges ab 2011 nach Schätzungen der Regierung etwa 1,3 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Das jordanische Innenministerium teilte Anfang März mit, seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember seien etwa 44.000 syrische Flüchtlinge aus Jordanien freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) stellten vergangene Woche bei einer Geberkonferenz in Brüssel 300 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln in Aussicht, die zur Unterstützung von Menschen in Syrien und Syrien-Flüchtlingen in Nachbarstaaten sowie zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und des Bildungssystems dienen sollen. Auch soll mit dem Geld syrischen Flüchtlingen und Aufnahmegemeinden in Jordanien, Libanon, Irak und der Türkei geholfen werden.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat der Bundesregierung im Umgang mit den Hamas-Geiseln fehlendes Engagement vorgeworfen. "Die Bundesrepublik Deutschland hat mich enttäuscht, was ihr öffentliches Eintreten bezüglich des Schicksals der Hamas-Geiseln angeht", sagte Schuster dem Tagesspiegel.

Insbesondere dem Auswärtigen Amt unter Annalena Baerbock (Grüne) machte er schwere Vorwürfe. "Gerade das Auswärtige Amt hat sich meist vornehm zurückgehalten, um vermeintliche Verhandlungspartner nicht zu verprellen." Aufrufe zur Freilassung der Geiseln seien "meist mit mahnenden Worten an Israel ergänzt" worden, kritisierte Schuster und fügte hinzu: "Was für eine Indifferenz!"

Zuletzt sei das "gähnende Schweigen" zur Beerdigung von Shiri Bibas und ihrer beiden kleinen Kinder Kfir und Ariel Bibas aufgefallen, "die auch die deutsche Staatsangehörigkeit besessen haben und deren Schicksal unser aller Herzen zerrissen hat". Dies sei "ein Tiefpunkt deutscher Außenpolitik".

Den Besuch von Geisel-Angehörigen bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei dagegen "ein positives Zeichen". Das am Mittwoch anstehende Treffen zeige, "dass es eigentlich anders hätte laufen können". Steinmeier habe seit seinem Besuch in Israel im November 2023 sowie durch seine guten Kontakte zum israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog "einen Rahmen für Deutschland geschaffen, öffentlich viel wirkmächtiger für die Freilassung der Geiseln einzutreten", führte Schuster aus. "Genutzt wurde das bedauerlicherweise nicht."

Bei dem Angriff der islamistischen Hamas und verbündeter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 waren insgesamt 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. 58 von ihnen befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten im Gazastreifen, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.

Hunderte Palästinenser haben im Gazastreifen für ein Ende des Kriegs und gegen die Hamas demonstriert. Der palästinensische Regisseur Ballal wurde im Westjordanland verprügelt und festgenommen - nun ist er wieder frei.