liveblog Lage in Nahost ++ Netanjahu will Gaza-Angriffe intensivieren ++ Stand: 19.03.2025 10:13 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat angekündigt, die Angriffe auf Stellungen der Hamas im Gazastreifen zu verstärken. Der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir ist wieder Polizeiminister in Israel.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Netanjahu will Gaza-Angriffe intensivieren

Ben-Gvir ist wieder Polizeiminister in Israel

Huthi-Miliz melden mehrere US-Angriffe

Kurz nach der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu einer Reise in den Nahen Osten aufgebrochen. Die Grünen-Politikerin flog am Morgen von Berlin aus in den Libanon ab, wo sie am Nachmittag politische Gespräche führen wird. Der Besuch in der Hauptstadt Beirut war schon vor den israelischen Angriffen geplant.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kritisiert die neuen israelischen Angriffe im Gazastreifen. Das Vorgehen Israels zerschlage "eine greifbare Hoffnung so vieler Israelis und Palästinenser: die Hoffnung, dass das Leid auf allen Seiten endlich ein Ende nehmen kann", erklärte sie vor ihrer Abreise zu einem Besuch im Libanon.

"Die Wiederaufnahme der Kämpfe setzt auch die positiven Bemühungen der arabischen Staaten aufs Spiel, die gemeinsam für Gaza einen friedlichen Pfad, befreit von der Hamas, einschlagen wollen." Alle Seiten seien jetzt "zu größter Zurückhaltung, zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts, zu einer Rückkehr zu Gesprächen für eine dauerhafte Lösung des Konflikts aufgerufen".

Bei neuem Beschuss Israels im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, zwei Menschen seien bei einem Drohnenangriff in Al-Mawasi ums Leben gekommen, einem als humanitäre Zone ausgewiesenen Gebiet in dem Küstenstreifen.

Auch im Gebiet von Chan Junis, im Süden des Gazastreifens, seien mehrere Zivilisten getötet worden, darunter eine Frau und ein Kind.

Zwei Monate nach der Vereinbarung zur Waffenruhe im Gazastreifen sind mehr als 400 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, bei Angriffen am Dienstagmorgen ums Leben gekommen. Das berichtet die CARE-Länderdirektorin für Palästina, Jolien Veldwijk.

"Unsere Mitarbeiter:innen in Gaza berichten, dass sie mitten in der Nacht von den Luftangriffen und den durchdringenden Schreien der Menschen geweckt wurden. Sie berichten von Krankenhäusern, die mit Verletzten überfüllt sind, von fehlenden medizinischen Hilfsgütern, von vielen Menschen, die aus ihren Häusern fliehen, von weinenden Kindern und von einem allgemeinen Zustand der Verwirrung, Angst und Hilflosigkeit“, erzählt sie.

Die Luftangriffe trafen ein Gesundheitszentrum, das von der CARE-Partnerorganisation Juzoor in Jabalia betrieben wird. Dieses Zentrum versorgt täglich über 1.000 Patienten. Durch die Zerstörung wird Juzoor erheblich beeinträchtigt, grundlegende medizinische Versorgung zu leisten. Lebenswichtige Hilfsgüter wie medizinische Ausrüstung, Zelte, Kochgas, Treibstoff für Krankenhäuser, Wassertankstellen und Lastwagen zur Müllabfuhr gelangen aufgrund des Einfuhrstopps bereits seit dem 2. März nicht mehr in den Gazastreifen.

Kinder sitzen nach einem Angriff in Jabalia auf Trümmern eines Gebäudes

Der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir ist wieder Israels Polizeiminister. Die israelische Regierung billigte die Wiederernennung, wie das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitteilte. Zwei weitere Mitglieder von Ben-Gvirs Partei Otzma Jehudit erhielten ebenfalls ihre Ministerposten zurück.

Sie waren im Januar aus Protest gegen die Waffenruhe mit der islamistischen Hamas aus der Regierung ausgetreten und hatten nach Wiederbeginn der Angriffe im Gazastreifen ihre Rückkehr angekündigt.

Der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu droht eine Intensivierung der massiven Angriffe auf Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen an. "Wir haben den Kampf wieder mit aller Macht aufgenommen», sagte Netanjahu in einer Videoübertragung. "Von jetzt an werden Verhandlungen nur unter Feuer geführt."

Zu neuen Angriffen mit mehr als 400 Toten sagte Netanjahu: "Dies ist erst der Anfang." Israelische Medien berichteten von anhaltenden israelischen Luftangriffen in mehreren Gegenden des Küstengebiets auch in der Nacht zu Mittwoch.

Medien der Huthi-Miliz im Jemen melden mehrere US-Angriffe auf mindestens zehn Ziele im Jemen. Ein Militärsprecher der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz, Yahya Sarea, berichtet, Huthi-Kämpfer hätten feindliche militärische Bewegungen im Roten Meer entdeckt, um einen groß angelegten Luftangriff auf das Land vorzubereiten. Sarea sagte, ohne Beweise zu nennen, dass die Huthi-Rebellen den Flugzeugträger USS Harry S. Truman und andere Kriegsschiffe mit Raketen und Drohnen ins Visier genommen und so den Angriff der USA vereitelt hätten.

UN-Generalsekretär António Guterres fordert Israel auf, die Waffenruhe-Vereinbarung im Gazastreifen einzuhalten. "Ich rufe dringend dazu auf, die Waffenruhe zu achten, die ungehinderte humanitäre Hilfe wiederherzustellen und die verbleibenden Geiseln bedingungslos freizulassen", schrieb er auf der Plattform X. "Ich bin empört über die israelischen Luftangriffe in Gaza." Bei den Angriffen in der Nacht zu Dienstag waren nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 400 Menschen getötet worden.

Israels Regierungschef Netanjahu hat die jüngsten Gaza-Angriffe als "notwendige Bedingung für die Befreiung von Geiseln" bezeichnet. Sie seien nur der Anfang. Die EU fordert ein Ende der israelischen Militäroperationen.