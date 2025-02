liveblog Lage in Nahost ++ Ägypten kündigt Wiederaufbauplan für Gaza an ++ Stand: 12.02.2025 03:56 Uhr

Ägypten hat einen Wiederaufbauplan für den Gazastreifen angekündigt. Der jordanische König Abdullah II. hat sich abermals gegen eine Umsiedelung von Palästinensern ausgesprochen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Angesichts des Drucks durch US-Präsident Donald Trump hat Ägypten einen eigenen Wiederaufbauplan für den weitgehend zerstörten Gazastreifen angekündigt. "Ägypten unterstreicht seinen Willen, eine umfassende Vision für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorzulegen, in einer Weise, die sicherstellt, dass die Palästinenser in ihrem Vaterland bleiben können und ihre Rechte gewahrt werden", teilte das ägyptische Außenministerium auf der Nachrichtenplattform X mit.

Die Regierung in Kairo wolle mit Trump zusammenarbeiten, um einen gerechten Frieden in der Region zu schaffen, hieß es in der Stellungnahme. Die Zwei-Staaten-Lösung mit einem Palästinenserstaat an der Seite Israels sei der einzige Weg zu Stabilität.

Im Ringen um die Waffenruhe in Gaza und die Freilassung weiterer israelischer Geiseln setzt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf arabische Partnerländer. In ihren laufenden und bevorstehenden Gesprächen unter anderem mit Saudi-Arabien gehe es darum, "dass wir diesen Waffenstillstand jetzt erhalten und in eine wirkliche Phase des Friedens führen", sagte Baerbock in der Sendung maischberger.

Ausdrücklich nannte die Grünen-Politikerin eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, die momentan sehr wichtig sei. Hintergrund sei, dass die Saudis zu den wichtigsten Partnern von US-Präsident Donald Trump zählten. "Der saudische König war einer der Ersten, mit denen er in Kontakt getreten ist."

Baerbock kritisierte erneut die Ankündigungen Trumps zu einer Übernahme des Gazastreifens. Doch sieht sie das Friedensabkommen damit nach eigenen Angaben nicht als Makulatur an. "Wir haben ja vorgebaut, (...) wir haben ja aus Trump eins auch gelernt", sagte sie mit Blick auf Trumps erste Amtszeit als Präsident. Mit den arabischen Partnern sei sie einig, dass es zu einer Friedenslösung für den Nahen Osten nur komme, "wenn man gemeinsam agiert".

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Geisel-Übergabe trotz der Drohungen der islamistischen Hamas fortgesetzt wird. "Die Hamas versucht, alles bis zur letzten Sekunde hinauszuzögern. Das ist Teil ihres psychologischen Terrors gegen Israel", sagte Prosor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Aber im Moment gehe ich davon aus, dass die Geiselbefreiung weitergeht."

Er befürchte allerdings, dass die Hamas "jetzt auf Zeit spielt, um die Misshandlung der Geiseln zu vertuschen und die Übergabe vorzubereiten", gab Prosor mit Blick auf die letzte Geisel-Übergabe am vergangenen Samstag zu bedenken.

Israels Außenminister Gideon Saar hatte die freigelassenen Geiseln angesichts ihres schockierenden Zustandes mit Schoa-Überlebenden verglichen. Die am vergangenen Wochenende nach 16 Monaten freigelassenen Israelis Ohad Ben Ami, Or Levy und Eli Sharabi waren bei ihrer Vorführung durch die Hamas blass, massiv abgemagert und in sichtbar schlechter körperlicher Verfassung. Prosor zufolge wurden sie gefoltert.

Nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus hat sich der jordanische König Abdullah II. am Dienstag (Ortszeit) noch einmal deutlich gegen eine Umsiedelung der Palästinenser ausgesprochen. Auf X teilte er mit, dass er während seines Treffens mit Trump "Jordaniens unerschütterliche Position gegen die Vertreibung der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland bekräftigt" habe. Dies sei die einheitliche Position der arabischen Länder. Ein Wiederaufbau des Gazastreifens und die Bewältigung der katastrophalen humanitären Lage sollten für alle Priorität haben, schrieb er weiter.

Das ägyptische Außenministerium teilt mit, man werde einen "umfassenden Vorschlag" für den Wiederaufbau des Gazastreifens unterbreiten und zugleich sicherstellen, dass die Palästinenser auf ihrem Land bleiben. Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump, um einen umfassenden und gerechten Frieden in der Region zu erreichen, heißt es zudem.

Trump hatte kurz zuvor trotz der Ablehnung durch die arabischen Staaten bekräftigt, den Gazastreifen übernehmen und die Bevölkerung in die Nachbarländer Ägypten und Jordanien umsiedeln zu wollen. Beide Staaten - so wie viele andere in der Region und weltweit - lehnen das jedoch strikt ab.

Jordaniens König Abdullah II. will 2.000 Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. US-Präsident Trump rechnet nicht damit, dass die Hamas die Frist für die Freilassung aller Geiseln einhalten wird.