liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel meldet iranische Drohnenangriffe ++ Stand: 13.06.2025 08:08 Uhr

Der Iran reagiert nach israelischen Angaben mit Drohnenangriffen auf Israels Angriffe in der Nacht. Der Oberste Führer, Chamenei, hat die Angriffe Israels als "Verbrechen" bezeichnet und Vergeltung angekündigt.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Mit der Eskalation zwischen Israel und dem Iran rückt auch Sicherheitslage in Deutschland wieder stärker in den Fokus der Innenminister. Der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) sprach im Deutschlandfunk von einer "dramatischen Eskalation" der Situation im Nahen Osten. Die Innenminister würden den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen besonders in den Blick nehmen. Auch müssten auf den Straßen "Überreaktionen möglichst verhindert" werden.

Nach der Tötung des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden hat die Staatsführung rasch einen Nachfolger benannt. Der frühere Innenminister Ahmad Wahidi werde Nachfolger von Hussein Salami, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Wahidi gehörte der Regierung des bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten Ebrahim Raisi an.

Wahidi diente bereits in der Vergangenheit als Offizier in der Elitestreitmacht, die weitaus mächtiger ist als die regulären Streitkräfte. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch massiv aufgerüstet, sondern baute auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus - unter anderem durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften.

Der frühere Innenminister Ahmad Wahidi ist neuer Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden.

Der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs in den vergangenen Stunden mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel abgeschossen. Berichte über Schäden oder Verletzte liegen bislang nicht vor.

Armeesprecher Effie Defrin sagte am Freitag, alle Abwehrsysteme seien im Einsatz. Die jordanische Zivilluftfahrtbehörde teilte mit, der jordanische Luftraum werde für alle Flüge gesperrt.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen. An dem Einsatz seien 200 Kampfjets beteiligt gewesen, teilt ein Militärsprecher mit.

Die Ölpreise sind nach dem israelischen Großangriff auf den Iran deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kletterte in der Nacht um bis zu 13 Prozent auf 78,50 Dollar und damit den höchsten Stand seit Januar. Im Handelsverlauf gab der Brent-Preis einen Teil der Gewinne wieder ab, legte aber immer noch um 6,28 US-Dollar auf 75,64 Dollar zu.

Nach Angaben der internationalen Atomenergieagentur IAEA wurden an der iranischen Atomanlage Natans keine erhöhten Strahlenwerte gemessen. Der Komplex, in dem auch Uran angereichert wird, war Ziel des Angriffs Israels.

Das israelische Militär führt seine Begründung für den Angriff auf den Iran weiter aus. Der Iran habe mit seinem Nuklearprogramm vor einem entscheidenden Schritt gestanden, erklärte das Militär. Neue Geheimdienstinformationen hätten gezeigt, dass das Land bei der Entwicklung einer Atombombe kurz vor einem "point of no return" gestanden habe. Belege lieferte das Militär nicht.

Israel habe nach Angaben von Premierminister Benjamin Netanjahu die "oberste Kommandoebene" der iranischen Streitkräfte sowie "hochrangige Wissenschaftler" getroffen, "die die Entwicklung von Atombomben vorantreiben". Auch Atomanlagen seien getroffen worden. Er sprach von einem "sehr erfolgreichen Eröffnungsangriff".

Im Falle iranischer Vergeltungsschläge sind die USA laut Präsident Donald Trump bereit, sich und Israel zu verteidigen. Er sei vorab über den israelischen Angriff informiert worden, sagte Trump laut Fox News weiter. In den vergangenen Tagen habe er mehrmals mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen und auch mindestens einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten kontaktiert, meldete der Sender weiter. Die USA seien aber nicht in den Angriff einbezogen gewesen.

Der Oman sieht durch den israelischen Angriff auf den Iran die Aussicht auf eine diplomatische Lösung im Streit über das Atomprogramm der Islamischen Republik gefährdet. Der Schlag untergrabe die Sicherheit und Stabilität der Region, kritisierte das Land, das bei den Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA als Vermittler fungierte.

Auch Saudi Arabien verurteilt den Angriff Israels als Verletzung der Souveränität und der Sicherheit des Iran und als Bruch von internationalem Recht.

Der Iran hat den Tod seines Generalstabschefs bestätigt. Generalmajor Mohammed Bagheri wurde bei dem nächtlichen israelischen Angriff getötet, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Zuvor hatte die staatliche Nachrichtenagentur Irna noch erklärt, dass Bagheri sich unversehrt in einer Kommandozentrale befinde. Neben dem Generalmajor tötete Israel bei dem Großangriff auch weitere Offiziere, darunter auch den Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden, Hussein Salami.

Generalmajor Mohammed Bagheri wurde bei dem nächtlichen israelischen Angriff getötet.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert sowohl Israel als auch den Iran zu äußerster Mäßigung auf. Es müsse um jeden Preis verhindert werden, dass die Lage in der Region in einen noch heftigeren Konflikt abgleite, erklärt Guterres laut einem Sprecher. Dies könne sich der Nahe Osten nicht leisten. Guterres verurteile jedwede Eskalation.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) ist eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden. Die Uran-Anreicherungsanlage in Natans sei "unter den Zielen", teilte IAEA-Chef Rafael Grossi auf der Plattform X mit. Die Situation sei "äußerst besorgniserregend", schrieb Grossi.

In Natans im Zentraliran wird unter anderem Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent produziert. Dieses Material ist nach Angaben der IAEA beinahe waffentauglich, denn es könnte mit relativ wenig Aufwand auf ein Niveau von 90 Prozent gebracht werden, das für Atomwaffen nötig ist. Teheran hat bislang stets beteuert, keine Atomwaffen bauen zu wollen.

Seine Agentur stehe im Kontakt mit iranischen Behörden, um die aktuellen Strahlungswerte abzuklären. Nach Grossis Angaben sind derzeit Atominspektoren der IAEA im Iran. Die Zentrale der Atomenergieagentur in Wien stehe mit ihnen ebenfalls in Kontakt, schrieb er.

Nach dem israelischen Großangriff auf den Iran kommt das öffentlichen Leben in Israel weitgehend zum Stillstand. Schulen, Geschäfte und Büros müssen auf Anordnung des israelischen Heimatschutzes vorerst geschlossen bleiben, wie die Zeitung Haaretz berichtete. Nur Supermärkte dürfen demnach öffnen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen.

Da mit einem Gegenschlag des Irans gerechnet wird, rief der israelische Rettungsdienst die Bevölkerung zu Blutspenden auf. Einkaufszentren bleiben ebenso geschlossen wie Veranstaltungszentren, Kultureinrichtungen und religiöse Stätten. Auch die für dieses Wochenende geplante Christopher-Street-Day-Parade der LGBTQ-Community in Tel Aviv - die größte im gesamten Nahen Osten - wurde abgesagt.

Die Bevölkerung in Israel wurde laut Haaretz vom Heimatschutz aufgerufen, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Wo kein Schutzraum vorhanden sei, werde empfohlen, sich in Treppenhäusern oder Räumen ohne Außenwände aufzuhalten.

Irans Außenministerium hat den israelischen Großangriff aufs Schärfste verurteilt. Dieser stellte einen klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen dar, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Iran werde sich auf sein Selbstverteidigungsrecht berufen und entsprechend antworten. "Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden nicht zögern, mit voller Kraft und in der von ihnen selbst gewählten Weise die Grundlagen Irans zu verteidigen", hieß es weiter.

Israels Handlungen hätten nicht ohne Koordination und Genehmigung der USA erfolgen können, erklärte das Ministerium. Daher sei auch die US-Regierung als Hauptunterstützer Israels für die Konsequenzen und Folgen mitverantwortlich.

Die Angriffe im Iran sollen nach Äußerungen eines ranghohen israelischen Militärvertreters auch in den kommenden Tagen weitergehen. "Wir verfügen über einen langfristigen, breit angelegten Angriffsplan für die kommenden Tage - vor uns liegen schwierige Zeiten", sagte der Militär nach Angaben des regierungsnahen israelischen TV-Senders C14. "Die Iraner werden reagieren. Wenn die Bevölkerung (in Israel) diszipliniert bleibt, wird es nur wenige Verletzte geben", sagte er demnach weiter. "Wir befinden uns im Krieg."

Die iranischen Revolutionsgarden haben Israel nach der Tötung ihres Oberbefehlshabers Hossein Salami mit Konsequenzen gedroht. Israel werde einen hohen Preis dafür zahlen, heißt es in einer Erklärung der Garden. Der israelische Angriff sei mit vollem Wissen und Unterstützung der "niederträchtigen Herrscher im Weißen Haus und des terroristischen US-Regimes" erfolgt. Die erklärten Feinde Irans sollten mit einer entschlossenen Vergeltung rechnen.

US-Präsident Trump erklärte laut einem Fox-News-Reporter, dass der Iran keine Atombombe haben dürfe. Er hoffe, dass man an den Verhandlungstisch zurückkehren könne.

Nach israelischen Angriffen auf mehrere Ziele im Iran hat das Land Berichten zufolge seinen Luftraum gesperrt. Die Luftfahrtbehörde habe die Sperrung des iranischen Luftraums "bis auf Weiteres" angekündigt, berichtete das Staatsfernsehen. Zuvor war bereits der Flugbetrieb auf dem wichtigsten internationalen Flughafen der Hauptstadt eingestellt worden.

Auch der Irak hat wegen des Angriffs Israels auf den Iran der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge seinen Luftraum gesperrt und den Luftverkehr auf allen irakischen Flughäfen eingestellt.

Der oberste Religionsführer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hat Israel mit einem Vergeltungsangriff gedroht. Israel müsse mit einer "harten Strafe" für seinen Angriff rechnen, teilte Chamenei mit. In einer Mitteilung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna veröffentlicht wurde, bestätigte Chamenei auch, dass bei dem Angriff hochrangige Militärs und Atomwissenschaftler getötet wurden. Unter ihnen soll nach Angaben iranischer Staatsmedien der Revolutionsgarden-Kommandeur Hossein Salami sein.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor den Ausnahmezustand in Israel ausgerufen und die Schulen am Freitag geschlossen. Er begründete dies mit möglichen Vergeltungsangriffen. Nach einem "Präventivschlag" gegen den Iran sei nun mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf Israel zu rechnen, sagte Katz.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat bestätigt, dass die iranische Atomanlage Natans zu den Zielen der israelischen Angriffe auf den Iran gehört. Man beobachte die Lage im Iran genau. Diese sei "zutiefst besorgniserregend". Die IAEA stehe wegen der Strahlenwerte mit den iranischen Behörden in Kontakt und sei auch mit ihren Inspektoren im Iran in Verbindung.

Neben den Angriffen der israelischen Luftwaffe hat Israels Geheimdienst Mossad einem Medienbericht zufolge auch eine Reihe von verdeckten Sabotageakten im Iran eingeleitet. Dies berichtete Axios-Reporter Barak Ravid am Freitag unter Berufung auf einen hohen israelischen Regierungsmitarbeiter.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Angriff Israels auf den Iran als entscheidenden Moment in der Geschichte Israels bezeichnet. "Diese Operation wird noch viele Tage weitergehen", sagte er. "Wir haben das Herz der iranischen Kernwaffenanreicherung getroffen."

Israelische Piloten hätten die iranische Hauptanreicherungsanlage Natanz beschossen. Der Schlag gegen den Iran werde Irans Atominfrastruktur und seine militärische Stärke schaden, so Netanjahu weiter. "Wir kämpfen nicht gegen die iranische Bevölkerung, wir kämpfen gegen die iranische Diktatur."

Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens hat Israel bei seinen Angriffen auch Wohngebiete in Teheran und anderen Städten getroffen. Dabei seien auch Kinder getötet worden. Außerdem sei das Hauptquartier der Revolutionsgarden getroffen worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Außenminister Marco Rubio erklärt, die USA seien nicht am Angriff Israels auf den Iran beteiligt. Oberste Priorität der US-Regierung sei der Schutz amerikanischer Streitkräfte in der Region. Israel habe die USA darüber informiert, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung hätten alle erforderlichen Schritte zum Schutz der US-Truppen unternommen und stünden in engem Kontakt mit regionalen Partnern. Er warnte den Iran vor Angriffen auf US-Ziele.

Israel greift nach eigenen Angaben militärische und nukleare Ziele im Iran an. Die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu befürchtet, der Iran könnte im Rahmen seines Atomprogramms Atomwaffen-fähiges Uran herstellen und verfüge bereits genug Material zur Herstellung von 15 Atombomben. Israel sei auf mögliche Vergeltungsschläge vorbereitet.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump laut der US-Nachrichtenseite Axios erklärt, dass die USA nicht direkt an einem möglichen israelischen Militärschlag gegen die iranischen Atomanlagen beteiligt sein werden.