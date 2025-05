liveblog Lage in Nahost ++ Palästinenser sollen Teile des Gazastreifens verlassen ++ Stand: 30.05.2025 08:23 Uhr

Israel ruft die Zivilbevölkerung in Teilen des Gazastreifens auf, Gebiete zu verlassen. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt. Bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen gab er erneut Chaos.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick



Palästinenser sollen weitere Gebiete im Gazastreifen verlassen

USA machen neuen Vorschlag für Waffenruhe

Wieder Chaos in Verteilungszentrum im Gazastreifen

Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in mehreren Gebieten im Norden des Gazastreifens zur unverzüglichen Evakuierung aufgerufen. "Terroristische Organisationen führen Sabotageaktivitäten in den Gebieten durch und daher wird die Armee ihre Offensivaktivitäten dort ausweiten, um die Fähigkeiten der terroristischen Organisationen zu zerstören", schrieb ein Militärsprecher auf der Plattform X. Die Gebiete seien nun "gefährliche Kampfzonen", hieß es weiter.

Die Menschen sollen sich nach den Worten des Armeesprechers in Richtung Westen begeben. In dem Post waren das vorgesehene Angriffsgebiet sowie die Gegenden, in die sich die Menschen begeben sollen, mit Hilfe einer Grafik gekennzeichnet. Die israelische Armee hat vor knapp zwei Wochen eine neue Großoffensive im Gazastreifen gestartet.

Israel hat einen neuen Vorschlag der US-Regierung nach Angaben des Weißen Hauses bereits angenommen, eine Antwort der Terrororganisation stand in der Nacht hingegen noch aus. Gespräche mit allen Parteien liefen weiter, sagte eine US-Regierungssprecherin. Israelischen Medienberichten zufolge sieht der Vorschlag eine 60-tägige Waffenruhe vor. Des Weiteren sollten zehn im Gazastreifen festgehaltene Geiseln in zwei Schritten binnen einer Woche freigelassen werden. Zudem sollten die Leichen von 18 Verschleppten übergeben werden. Im Gegenzug sollten 125 Palästinenser freikommen, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren, sowie 1.111 Bewohner Gazas, die seit dem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 festgenommen worden waren. Außerdem sollten die Leichen von 180 Palästinensern übergeben werden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe den Familien der Geiseln gesagt, dass er dem neuen Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff für eine zeitlich befristete Waffenruhe grundsätzlich zustimme, hieß es in israelischen Medienberichten. Die Hamas neige dazu, den Deal anzunehmen, aber "mit einigen Vorbehalten", berichtete die Times of Israel unter Berufung auf zwei nicht genannte Quellen. Demnach dürften die Verhandlungen voraussichtlich noch mindestens mehrere Tage andauern.

In den neu errichteten Verteilungszentren der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Gazastreifen ist bei der Verteilung von Lebensmitteln erneut Chaos ausgebrochen. Ein Video der Nachrichtenagentur AP zeigt einen israelischen Panzer und Rauchbomben, die um ein Verteilungszentrum im Zentrum des Gazastreifens in die Luft geworfen wurden. In der Aufnahme sind Schüsse zu hören. Zeugen berichteten, dass israelische Soldaten das Feuer eröffnet haben sollen, um eine große Menge von Palästinensern zu vertreiben, nachdem das Zentrum am Donnerstag keine Vorräte mehr hatte.

Im Zuge eines Ansturms auf ein UN-Lagerhaus im Gazastreifen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die US-Regierung will einen Entwurf für eine Waffenruhe vorlegen. Israels Außenminister wird nach Berlin kommen