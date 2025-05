liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Viele Tote nach israelischen Angriffen ++ Stand: 16.05.2025 11:46 Uhr

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind laut Ärzten mindestens 50 Menschen getötet worden. Israels Präsident Netanjahu solle Bemühungen Trumps zur Freilassung der Geiseln unterstützen, fordert das Geisel-Forum.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Mindestens 50 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Geisel-Angehörige fordern Kooperation mit Trump

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde 50 Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer durch Angriffe auf Häuser von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen seit Mitternacht liege bei mindestens 50, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Suche nach Überlebenden und Verschütteten dauere an.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf lokale Krankenhäuser von 64 Todesopfern. Mindestens 48 Leichen seien in das Indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gebracht worden, hieß es. Weitere 16 tote Opfer seien in das Nasser-Krankenhaus gebracht worden. Wegen der Angriffe sollen Menschen aus dem Flüchtlingslager Dschabalia und der Stadt Beit Lahia geflohen sein. Das israelische Militär kommentierte die Angriffe zunächst nicht.

Ein Augenzeuge in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens berichtete von "massiven Fluchtbewegungen". "Der Schrecken und die Panik trafen uns mitten in der Nacht", sagte er. Am Donnerstag waren nach Angaben der Zivilschutzbehörde mehr als 100 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden.

Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln haben die israelische Regierung zu gemeinsamen Anstrengungen mit den USA zur Freilassung der Opfer aufgerufen. Der israelische Präsident solle Bemühungen Trumps um eine Freilassung unterstützen, teilte das sogenannte Geisel-Forum mit, das sich für die Familien der Verschleppten einsetzt.

Die Menschen seien mit "schwerem Herzen" aufgewacht angesichts Berichten über zunehmende Angriffe im Gazastreifen zum Ende von Donald Trumps Besuch im Nahen Osten, hieß es. "Diese historische Chance für ein Abkommen über die Rückkehr der Geiseln zu verpassen, wäre ein heftiges Versagen, das für immer als Schande in Erinnerung bleiben wird", teilte das Forum mit.

Von den 58 Geiseln, die sich noch in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas befinden, sind nach israelischen Angaben vermutlich nur noch 23 am Leben. Netanjahu hatte in dieser Woche angekündigt, die Militäroffensive gegen die Hamas im Gazastreifen auszuweiten.

Das Europäische Krankenhaus in Chan Junis im Gazastreifen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nach einem israelischen Angriff außer Betrieb. Wegen der Schließung der Klinik fielen lebenswichtige Leistungen wie Neurochirurgie, Herzbehandlung und Krebsbehandlung weg, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X mit.