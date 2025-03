liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel fängt Rakete aus dem Libanon ab ++ Stand: 28.03.2025 09:27 Uhr

Der Norden Israels ist nach Militärangaben mit zwei Raketen aus dem Libanon beschossen worden. Eine von ihnen sei abgefangen worden. Das US-Militär hat nach Angaben der Huthi-Miliz erneut dessen Stellungen im Jemen angegriffen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Der Norden Israels ist nach Militärangaben mit zwei Raketen aus dem Libanon beschossen worden. Eine von ihnen sei abgefangen worden, die andere auf libanesischem Boden gelandet, schrieb ein israelischer Armeesprecher auf der Plattform X.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israel habe im Gegenzug mehrere Dörfer im Südlibanon beschossen. Demnach waren über dem Gebiet sowie über der libanesischen Hauptstadt Beirut auch israelische Drohnen zu hören.

Der langjährige israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, sieht die israelische Gesellschaft nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 noch immer in einem Schockzustand. Fast niemand habe mehr die Geduld zu hören, "was der anderen Seite widerfährt. Die Leute sind mit ihrem eigenen Schmerz beschäftigt", sagte Primor im Interview des Magazins der Süddeutschen Zeitung.

Die politische Einstellung vieler Israelis habe sich im Zuge des neuerlichen Gaza-Kriegs verändert, erklärte der Publizist. "Viele, die immer von der Gleichberechtigung der Palästinenser sprachen, trauen sich nicht mehr, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob sich das wieder ändern wird." Zudem sei Israel bei Benjamin Netanjahu "in sehr schlechten Händen", so der 98-Jährige. Der Premierminister denke nur an sich: "Um sich an der Macht zu halten, ist er abhängig von den extrem religiösen und faschistischen Kräften in seiner Regierung."

Natürlich verstehe er Menschen, die Israel vorwerfen, ein Apartheidsregime zu sein, fügte Primor hinzu. "In den besetzten Gebieten haben wir Apartheid. Dass die Araber dort nicht gleichberechtigt mit den jüdischen Siedlern sind, ist sogar eine Untertreibung." Israel betrachte das Westjordanland als "Teil der biblischen Heimat", und viele Rechte oder Ultrareligiöse seien in dieser Frage "völlig kompromisslos".

Primor, dessen Vorfahren mütterlicherseits im Holocaust ermordet wurden, betonte zugleich, religiöse Fanatiker hätten "überhaupt keinen Plan. Sie sagen immer nur: Gott wird uns schon helfen, Gott hat uns noch immer geholfen. Ich antworte dann: Ja, gewiss, so wie im Zweiten Weltkrieg. Darauf werden sie erst richtig wütend."

Das US-Militär hat nach Angaben der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen erneut Stellungen der Miliz im Jemen angegriffen - darunter auch Stadtviertel der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Ersten Berichten der Huthi zufolge wurden bei den Angriffen mindestens sieben Menschen verletzt.

Weitere Angriffe erfolgten unter anderem in der Nähe der Hafenstadt Hodeida am Roten Meer und in der Rebellenhochburg Saada. Das Ausmaß der Schäden und möglichen Opfer war zunächst unklar. Das US-Militär hat sich bislang nicht zu den Angriffen geäußert.

Während im umkämpften Gazastreifen wieder Bewohner gegen die islamistische Hamas und den Krieg mit Israel aufbegehren, bemühen sich die Vermittler um eine neue Waffenruhe. Laut der US-Nachrichtenseite Axios liegt der Hamas ein mit Katar abgestimmter US-Vorschlag vor, der die Freilassung eines israelisch-amerikanischen Doppelstaatlers als Gegenleistung für eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump vorsieht.

Darin würde Trump sich für eine mehrtägige Feuerpause und die sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen aussprechen, hieß es. Ob sich die Hamas jedoch darauf einlässt, ist ungewiss. Die USA hätten in den vergangenen Tagen erheblichen Druck auf Ägypten und Katar ausgeübt, um die Hamas zur Freilassung weiterer Geiseln zu bewegen, berichtete Axios unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Beamte. Diesem und anderen Berichten zufolge hatte auch Ägypten diese Woche einen Vorschlag vorgelegt.

Derweil haben in Israel am Donnerstagabend erneut Tausende Menschen gegen die Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes protestiert, das gewählten politischen Amtsträgern mehr Macht bei der Ernennung von Richtern einräumt.