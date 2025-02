liveblog Krieg in Nahost ++ Israel meldet Angriff auf Hisbollah ++ Stand: 07.02.2025 08:47 Uhr

Israel hat nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. US-Außenminister Rubio plant in der kommenden Woche seine erste Nahost-Reise - unter anderem nach Israel. Die Entwicklungen im Liveblog.

Syrische Sicherheitskräfte gehen entlang der Grenze mit dem Libanon an Schmuggelrouten gegen den illegalen Handel mit Waffen und anderen Gütern vor. Das berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag. In der syrischen Stadt Hauik wurden mehrere Verdächtige festgenommen, wie der Grenzschutz des Landes mitteilte. Dabei seien unter anderem Waffen sichergestellt worden, sagte die Pressestelle der Behörde der Nachrichtenagentur.

Zwischen den Sicherheitskräften und den mutmaßlichen Schmugglern sei es zu Zusammenstößen gekommen. Zwei Mitglieder der Sicherheitskräfte seien vorübergehend gefangen genommen worden. Videos, die in sozialen Medien kursierten und von syrischen und libanesischen Medien aufgegriffen wurden, zeigten, wie zwei Männer von Bewaffneten geschlagen wurden. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, die Syrien als Korridor für Waffenlieferungen aus dem Iran nutzt, ist seit Jahren in Dörfern auf beiden Seiten der Grenze aktiv. Auch libanesische Stämme, die an der Produktion und dem Schmuggel von Drogen beteiligt sind, operieren im Grenzgebiet der beiden Länder.

US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angeordnet. Trump wirft dem Gericht "bösartiges Verhalten" vor. Das Gericht habe "seine Macht missbraucht", indem es unbegründete Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Gallant erlassen hat, heißt es in der Anordnung.

Im Norden des Gazastreifens herrscht nach 15 Monaten Bombardierung vor allem Zerstörung. "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was man auf der Fahrt hierher sieht", sagt UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher bei seinem Besuch im Gazastreifen.

Trotz Zerstörung und schwieriger Lebensbedingungen wollen die meisten Palästinenser aus Sicht des Meinungsforschers Khalil Shikaki in Gaza bleiben. "Ich vermute, dass auch heute nur sehr wenige Familien bereit wären, Gaza auf Dauer zu verlassen", sagte Shikaki im Interview der "Welt". Es sei auf Grund der Bedingungen derzeit zwar nicht möglich, eine aktuelle Befragung in Gaza durchzuführen. Doch seien es bei früheren Befragungen vor allem junge Männer gewesen, die mit dem Ziel, im Ausland für ihre Familie Geld zu verdienen, die Küstenregion verlassen hätten. "Insbesondere Frauen und ältere Menschen wollten Gaza damals nicht verlassen." An der demografischen Struktur habe sich seitdem wenig geändert.

Zudem genössen weder Trump noch Israel großes Vertrauen in der Bevölkerung Gazas. "Eine große Mehrheit vermutet, dass der neue US-Präsident und die Israelis die Palästinenser ihrer nationalen Rechte berauben wollen", so der Forscher. US-Präsident Trump hatte zuletzt Pläne geäußert, wonach der Gazastreifen unter US-amerikanische Kontrolle kommen könne. Die Bevölkerung müsse umgesiedelt werden. Für die Zukunft in Gaza könnte sich laut Shikaki ein Großteil der Bevölkerung eine neutrale Übergangsregierung aus Technokraten vorstellen, "die für die bestehenden palästinensischen Parteien akzeptabel sein können, aber nicht an Weisungen dieser Fraktionen oder des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde gebunden sein sollen".

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat auf den immensen Bedarf einer medizinischen Grundversorgung im Gazastreifen aufmerksam gemacht. Nur 18 von 36 Krankenhäuser seien aktuell funktionsfähig - und dies auch nur teilweise. Von 142 weiteren Gesundheitszentren seien nur 57 in Betrieb, erklärte der Repräsentant der WHO, Rik Peeperkorn.

Ein weiteres Problem sei die mangelnde Geschwindigkeit bei der Evakuierung von kranken Patienten, sagte Peeperkorn weiter. Zwischen dem 1. und 5. Februar wurden 139 verwundete und kranke Patienten sowie 197 Begleitpersonen aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert. Laut Peeperkorn müssten aber noch immer zwischen 12.000 und 14.000 Patienten evakuiert werden, darunter 5.000 Kinder. Gehe dies weiterhin so langsam voran, würden viele der schwerkranken Patienten sterben.

Vor dem Hintergrund des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA wird US-Außenminister Marco Rubio Mitte Februar erstmals seit seinem Amtsantritt in den Nahen Osten reisen. Wie ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums mitteilte, wird Rubio zunächst an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und anschließend vom 13. bis 18. Februar Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien besuchen.

US-Präsident Donald Trump will mit seinem umstrittenen Vorstoß zum Gazastreifen nach Einschätzung seines Außenministers vor allem Bewegung in die Debatte über die Zukunft der Region bringen und andere Länder zur Hilfe drängen. "Ich habe den Eindruck, dass viele Staaten in der Welt ihre Besorgnis über den Gazastreifen und das palästinensische Volk zum Ausdruck bringen, aber in der Vergangenheit nur sehr wenig bereit waren, etwas Konkretes zu unternehmen", sagte Marco Rubio bei einem Besuch in der Dominikanischen Republik. "Ich glaube, dass Präsident Trump versucht, sie aufzurütteln und hoffentlich eine Reaktion von einigen Ländern zu erhalten, die sowohl wirtschaftlich als auch technologisch in der Lage sind, nach dem Konflikt einen Beitrag zu der Region zu leisten."

Trump hatte verkündet, die USA würden den Gazastreifen "übernehmen" und in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. Die rund zwei Millionen Menschen, die dort leben, müssten das Gebiet verlassen. Die Äußerungen lösten sowohl international als auch in den USA scharfe Kritik aus.

Zu den geplanten indirekten Gesprächen über die Weiterführung der Waffenruhe im Gazastreifen entsendet Israel vorerst nur eine Arbeitsdelegation. Diese werde sich am Samstag in die katarische Hauptstadt Doha begeben, berichtete das öffentlich-rechtliche Kan-Radio. Der Abordnung würden Beamte der Geheimdienste Mossad (Ausland) und Schin Bet (Inland) angehören, unter ihnen eine pensionierte Führungskraft des Schin Bet.

Unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens hatten sich Israel und die militant-islamistische Hamas nach mehr als einem Jahr des verheerenden Krieges auf eine zunächst sechswöchige Waffenruhe geeinigt. In dieser ersten Phase der Einstellung der Kämpfe werden israelische Geiseln gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Bereits am Montag hätten im Sinne der Vereinbarung indirekte Gespräche über die konkrete Gestaltung der zweiten Phase beginnen sollen.

Israels Luftwaffe hat im Libanon nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah-Miliz angegriffen. In den zwei Militäranlagen hätten sich Waffen befunden, die gegen die Waffenruhe verstießen, hieß es in einer Mitteilung der Armee. "Im Einklang mit den Vereinbarungen zur Waffenruhe setzen die Streitkräfte ihre Operationen fort, um jede Bedrohung für den Staat Israel zu beseitigen und zu verhindern, dass die Terrororganisation Hisbollah ihre Kräfte wieder aufbaut", teilte das israelische Militär mit.

Kürzlich wurde die im November vergangenen Jahres vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah nach Angaben des Weißen Hauses bis zum 18. Februar verlängert. Der ursprünglich binnen 60 Tagen vorgesehene Abzug israelischer Truppen aus dem Süden des Libanons verzögert sich. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Waffenruhe vor.