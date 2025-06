liveblog Lage im Nahen Osten ++ Offenbar Helfer von US-Organisation getötet ++ Stand: 12.06.2025 02:45 Uhr

Nach Angaben der von den USA und Israel unterstützten Stiftung GHF wurden bei einem Hamas-Angriff fünf Helfer getötet. Bei Angriffen durch Israel sollen mindestens 60 Palästinenser gestorben sein. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Offenbar Helfer von US-Organisation getötet

Im Gazastreifen sind nach Angaben der von den USA und Israel unterstützten Stiftung GHF mindestens fünf ihrer Helfer bei einem Angriff der islamistischen Hamas getötet worden. Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien auf dem Weg zu einer Verteilstelle gewesen, als ihr Bus von der Hamas gegen 22.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) "brutal angegriffen" worden sei, erklärte die in Washington ansässige GHF am Mittwoch (Ortszeit). Nach vorläufigen Erkenntnissen gebe es "mindestens fünf Todesopfer, zahlreiche Verletzte und die Befürchtung, dass einige unserer Teammitglieder als Geiseln genommen wurden".

Durch israelische Luftangriffe und Beschuss sollen am Mittwoch mindestens 60 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden sein, wie lokale Gesundheitsbehörden mitteilten. Die meisten von ihnen starben in der Nähe eines Verteilzentrums der umstrittenen Stiftung GHF.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe Warnschüsse abgegeben. Bei der Region habe es sich um eine aktive Kampfzone gehandelt.

Die USA reduzieren aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Ein Vertreter des Außenministeriums in Washington erklärte, die Entscheidung basiere auf "jüngsten Analysen", ging aber nicht ins Detail. Anlass der Maßnahme soll US-Medienberichten zufolge die Möglichkeit eines bevorstehenden israelischen Angriffs auf den Iran sein. Befürchtet wird, dass die Führung in Teheran in dem Fall Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in der Region anordnen könnte.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen geborgen. Angehörige der Streitkräfte und des Inlandsgeheimdiensts Schin Bet hätten die sterblichen Überreste von Yair Yaakov und eines weiteren von den Islamisten verschleppten Menschen bei einem "gemeinsamen Einsatz" in der Region Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets gefunden, erklärte die Armee am Mittwoch. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigte die Bergung der beiden Leichen.