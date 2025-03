liveblog Lage in Nahost ++ Israel meldet Raketenangriff aus dem Jemen ++ Stand: 20.03.2025 06:23 Uhr

Das israelische Militär hat am Morgen nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Nach israelischen Luftangriffen und dem Beginn einer neuen Bodenoffensive fliehen viele Palästinenser aus dem Norden des Gazastreifens.

Die Huthi-Miliz im Jemen hat eigenen Angaben nach eine Rakete auf Israel abgefeuert. Die vom Iran unterstützte Miliz bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des israelischen Militärs. Eine "ballistische Hyperschallrakete" habe dem israelischen Flughafen Ben Gurion Zentrum Israel gegolten. Zudem habe sie erneut einen US-Flugzeugträger im Roten Meer angegriffen, erklärte die Miliz. Unabhängig ließen sich diese Angaben nicht prüfen.

Das israelische Militär hat am Morgen nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. In mehreren Gebieten Israels habe es Luftalarm gegeben. "Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete wurde von der israelischen Luftwaffe abgefangen, bevor sie israelisches Gebiet erreichte. Gemäß dem Protokoll wurden Sirenen ausgelöst", erklärte das israelische Militär in einer Stellungnahme.

Die mit dem Iran verbundene Huthi-Miliz im Jemen hatte nach Beginn des Gaza-Kriegs wiederholt Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen und Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Zu dem Raketenangriff am Morgen gab es bisher keine Stellungnahme.

Nach der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe und dem Beginn einer neuen Bodenoffensive sind viele Palästinenser erneut aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, trugen Menschen am Mittwoch ihr Hab und Gut von Beit Hanun in das nahegelegene Dschabalia. Viele von ihnen waren während der Waffenruhe in ihre Heimat zurückgekehrt. Nun verließen sie das Gebiet zu Fuß, in Fahrzeugen und auf Pferdewagen, nachdem das israelische Militär die Palästinenser aus der vom Krieg verwüsteten Stadt Beit Hanun zur Evakuierung aufgefordert hatte.

Nach der Wiederaufnahme israelischer Angriffe warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor einer Überlastung der Krankenhäuser im Gazastreifen. Bei jüngsten Angriffen starben nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen.