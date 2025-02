liveblog Lage in Nahost ++ Hamas übergibt vier tote Geiseln ++ Stand: 27.02.2025 00:47 Uhr

Die Hamas hat laut israelischen Sicherheitskreisen vier tote Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Zuvor waren die Namen der Männer in israelischen Medien bekannt geworden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Entwicklungen



Die Leichen der vier von der Hamas übergebenen Geiseln sind nach Israel überführt worden. Das berichten israelische Medien laut Nachrichtenagentur Reuters. Auch das Büro des israelischen Ministerpräsidenten bestätigte, dass die Leichen übergeben seien.

Ein Bus mit aus israelischer Haft freigelassenen Palästinensern hat Ramallah im Westjordanland erreicht. Das ist in Live-Bildern des Fernsehens zu sehen. Augenzeugen hatten berichtet, dass sich ein erster Bus mit knapp 40 Gefangenen vom Militärgefängnis Ofer setzte.

Die freigelassenen Palästinenser wurden von einer jubelnden Menschenmenge begrüßt wurden. Mehrere der freigelassenen Gefangenen wurden in die Luft gehoben, einige von ihnen gaben Interviews auf den Schultern von Freunden oder Verwandten.

Zuvor hat die Hamas die sterblichen Überreste von vier Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Im Gegenzug soll Israel mehr als 600 palästinensische Gefangene freilassen. Es ist die letzte Übergabe dieser Art, die im Rahmen der am 19. Januar in Kraft getretenen Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart wurde. Noch immer sind rund 60 Geiseln in der Gewalt der Hamas.

Wie die Nachrichtenagentur AFP nach eigenen Angaben erfuhr, wurden "vor kurzem in Chan Junis vier Leichen an das Rote Kreuz übergeben". Laut einem ranghohen Hamas-Vertreter handelt es sich um die Leichen von vier Menschen, welche die Terrororganisation am 7. Oktober 2023 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt und seitdem dort festgehalten hatte.

Die Hamas hatte zuvor für den Austausch von palästinensischen Gefangenen und der sterblichen Überreste israelischer Geiseln ein neues Verfahren angekündigt. Dies solle die Zustimmung Israels garantieren, heißt es in einer Erklärung der radikal-islamischen Gruppe. Insbesondere gab es dieses Mal keine Zeremonie mit bewaffneten Kämpfern und lauter Musik bei der Aushändigung der Särge an das Rote Kreuz im Gazastreifen. Darauf hatte Israel im Vorfeld bestanden.

Israelische Medien haben die Namen der vier Geiseln veröffentlicht, deren Leichen die radikalislamische Hamas am Mittwochabend übergeben will. Es handelt sich demnach um Ohad Jahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat und Schlomo Mansur. Die Hamas hatte die Namen der vier Männer bereits genannt, die israelische Regierung und das Forum der Geisel-Familien bestätigten sie zunächst aber nicht.

Der bewaffnete Arm der Hamas hatte angekündigt, bis Mittwoch um Mitternacht die Leichen von vier israelischen Geiseln zu übergeben. Das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigte, dass die Leichen noch am Mittwoch übergeben werden sollten und teilte zudem mit, dass die Übergabe diesmal "ohne Hamas-Zeremonien" stattfinden solle. Im Gegenzug sollen nach Angaben eines Hamas-Vertreters mehr als 600 inhaftierte Palästinenser aus israelischer Haft freigelassen werden.

