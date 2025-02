liveblog Lage in Nahost ++ Rubio reist nach München und Israel ++ Stand: 13.02.2025 06:10 Uhr

US-Außenminister Rubio hat angekündigt, zur Münchener Sicherheitskonferenz und danach in den Nahen Osten zu reisen. Israel droht der Hamas, es würden "die Tore der Hölle für sie geöffnet". Die Entwicklungen im Liveblog.

Rubio reist nach Israel und München

Der syrische Außenminister Asaad Hassan al-Schibani wird am Donnerstag als erster Vertreter seines Landes seit dem Sturz von Baschar al-Assad in die Europäische Union reisen und an einer internationalen Konferenz in Paris teilnehmen. Wenige Tage zuvor hatte Präsident Emmanuel Macron auch den von der UN sanktionierten syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa nach Frankreich eingeladen.

Ziel der Konferenz ist es, die Bemühungen um einen friedlichen Übergang unter Wahrung der Souveränität und Sicherheit Syriens zu koordinieren und die wichtigsten Nachbarn und Partner des Landes zu mobilisieren, um Hilfe und wirtschaftliche Unterstützung zu koordinieren, so das französische Außenministerium. Die Konferenz ziele nicht darauf ab, Gelder zu beschaffen, aber Themen wie die Aufhebung von Sanktionen würden diskutiert werden.

Die israelische Regierung will nicht dulden, dass die Hamas vorerst keine weiteren Geiseln mehr aus ihrer Gewalt entlässt und droht der Terrororganisation mit unerbittlicher militärischer Härte. "Wenn die Hamas die israelischen Geiseln bis Samstag nicht freilässt, werden die Tore der Hölle für sie geöffnet, genau wie es der Präsident der Vereinigten Staaten versprochen hat", sagte Verteidigungsminister Israel Katz.

"Der neue Gaza-Krieg wird sich in seiner Intensität vom vorherigen, vor der Waffenruhe, unterscheiden. Und er wird nicht enden, ohne dass die Hamas besiegt und alle Geiseln freigelassen sind." Katz sagte nicht, ob die Hamas bis Samstag alle israelischen Geiseln im Gazastreifen freilassen soll oder nur drei, wie es in den Vereinbarungen vorgesehen ist.

Unterdessen führten Vertreter der Hamas nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Gespräche mit den internationalen Vermittlern in dem Konflikt. Dabei geht es auch um die Frage, ob am Samstag vielleicht doch einige israelische Geiseln übergeben werden.

Angesichts des drohenden Wiederaufflammens des Gaza-Kriegs gingen Hamas-Kämpfer laut einem Bericht des israelischen Fernsehsenders i24 News in verschiedenen Teilen des Gazastreifens wieder in Stellung. Die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation habe die Einheiten angewiesen, keine Mobiltelefone mehr zu benutzen, um die Ortung zu erschweren.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt heute an einer internationalen Syrien-Konferenz in Paris teil. Dabei geht es um die Begleitung des Übergangs in Syrien nach der Machtübernahme des ehemaligen Milizenchefs Ahmed al-Scharaa sowie um die Koordination der Hilfe beim Wiederaufbau des Landes. Der neue syrische Außenminister Assaad al-Schaibani sowie mehrere Außenminister aus dem Nahen Osten und aus G7-Staaten werden erwartet. Auch die USA wollen einen Vertreter entsenden.

In Syrien soll Anfang März eine neue Regierung eingesetzt werden. Allerdings kontrollieren die derzeitigen Machthaber nicht alle Landesteile. Im Nordosten des Landes befinden sich von Kurden kontrollierten Lager, in denen mehr als 56.000 syrische und irakische Flüchtlinge leben, die bis zum Jahresende aufgelöst werden sollen. Dort leben auch ausländische Angehörige von IS-Kämpfern, deren Heimatländer zögern, sie wieder aufzunehmen.

Inmitten heftiger Spannungen im Nahen Osten reist US-Außenminister Marco Rubio zur Münchner Sicherheitskonferenz. Er werde dort mit internationalen Partnern über eine Reihe von Themen sprechen, die hohe Priorität für die Vereinigten Staaten hätten, teilte das Außenministerium in Washington mit. Während seines Aufenthalts in der bayerischen Landeshauptstadt werde er auch am G7-Außenministertreffen teilnehmen.

Vom 15. bis 18. Februar werde Rubio dann Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen, hieß es weiter. Im Mittelpunkt der Reise stünden Bemühungen zur Freilassung der weiterhin im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln, Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie Schritte gegen destabilisierende Aktionen des Irans und seiner Verbündeten in der Region.

