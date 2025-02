liveblog Nahost-Liveblog ++ Israels Armee soll Plan zu Gaza-Ausreise erarbeiten ++ Stand: 06.02.2025 08:23 Uhr

Israels Armee soll laut Verteidigungsminister Katz einen Plan für die Ausreise der Palästinenser aus dem Gazastreifen erarbeiten. Ärzte ohne Grenzen beklagt Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Armee soll nach dem Willen von Verteidigungsminister Israel Katz einen Plan für die Ausreise der Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen erarbeiten. Das berichtet das israelische Armeeradio. Katz reagiert mit seiner Anweisung auf einen Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, wonach die palästinensische Bevölkerung den durch den Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifen verlassen sollen.

Die Sprecherin des US-Präsidialamtes, Karoline Leavitt, relativierte später die Pläne und sprach davon, dass die palästinensische Bevölkerung lediglich für die Zeit des Wiederaufbaus "vorübergehend umgesiedelt" werden solle. Auch US-Außenminister Marco Rubio sprach von einer Übergangszeit.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat eine zunehmende Gewalt der israelischen Armee und jüdischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland angeprangert. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs, der durch das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, seien im Westjordanland 870 Palästinenser und Palästinenserinnen getötet und mehr als 7.100 verletzt worden, schrieb die Organisation in dem Bericht "Inflicting harm and denying care" (Schaden zufügen, Versorgung verweigern).

Israel beeinträchtige systematisch die Gesundheitsversorgung in dem besetzten Gebiet. "Palästinensische Patienten sterben, nur weil sie keine Krankenhäuser erreichen können", sagte Brice de le Vingne, Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen. Krankenwagen mit Patienten in lebensbedrohlichem Zustand würden von israelischen Streitkräften an Kontrollpunkten aufgehalten, medizinische Einrichtungen umstellt und durchsucht und Gewalt auch gegen medizinische Mitarbeiter ausgeübt.

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat sich in einem US-Fernsehinterview für den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen, Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln. "Die eigentliche Idee, den Gaza-Bewohnern, die gehen wollen, zu erlauben, zu gehen. Ich meine, was ist daran falsch? Sie können gehen, sie können dann zurückkommen, sie können umziehen und zurückkommen. Aber man muss den Gazastreifen wieder aufbauen", sagte Netanjahu dem Fernsehsender Fox News. Die Idee Trumps solle weiterverfolgt und umgesetzt werden.

