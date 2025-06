liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Trump verkündet Waffenruhe zwischen Israel und Iran ++ Stand: 24.06.2025 01:07 Uhr

US-Präsident Trump hat angekündigt, dass in Kürze eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft treten soll. Offizielle Reaktionen beider Länder stehen bislang aus.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Trump verkündet Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Der Iran ist nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance nicht mehr in der Lage, eine Atomwaffe zu bauen. US-Angriffe hätten die dafür notwendige Infrastruktur zerstört, sagte Vance in einem Interview mit dem Sender Fox News. "Der Iran war sehr nahe dran, eine Atomwaffe zu haben."

Das Ausmaß der Schäden nach den US-Angriffen lässt sich kaum unabhängig abschätzen. Laut US-Präsident Trump wurden die Anlagen komplett zerstört. Die iranische Agentur Irna verbreitete einen anderen Eindruck und meldete, ein Teil des Bereichs um die Uran-Anreicherungsanlage Fordo sei beschädigt worden und berief sich auf die Krisenmanagementzentrale der betroffenen Provinz.

Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in wenigen Stunden eine Waffenruhe in Kraft treten. Es gebe eine "vollständige und totale Waffenruhe" für zwölf Stunden, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Danach gelte der Krieg als beendet, so Trump weiter.

Israel und der Iran äußerten sich bislang nicht zu Trumps Ankündigung.

Bundesaußenminister Wadephul sieht nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf eine US-Basis in Katar die Chance für diplomatische Gespräche zwischen den USA und Iran. "Und jetzt glaube ich, gibt es eine sehr große Chance, dass sich Amerikaner und Iraner an einen Tisch setzen und das Thema in Verhandlungen lösen", sagte er im tagesthemen-Interview. "Das wäre für die Region gut und für die gesamte Welt."

Der Iran hat die Vereinigten Staaten nach Angaben von Präsident Trump vor dem Angriff in Katar gewarnt. Die arabischen Staaten verurteilten die Reaktion des Iran.