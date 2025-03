liveblog Lage im Nahen Osten ++ Israel ruft zu Evakuierungen in Gaza auf ++ Stand: 25.03.2025 08:35 Uhr

Israel hat nach Beschuss aus dem Gazastreifen die dortige Bevölkerung vor einem Angriff gewarnt und zur Evakuierung aufgerufen. In Syrien hat die israelische Armee zwei Militärstützpunkte angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel ruft zu Evakuierungen im Gazastreifen auf

Palästinensischer Oscar-Preisträger festgenommen

Israel hat nach eigenen Angaben binnen weniger Tage erneut zwei Militärstützpunkte in Syrien angegriffen. Es seien "militärische Einrichtungen getroffen" worden, "die in den syrischen Militärstützpunkten Tadmur und T4 verblieben sind", erklärte die Armee mit Bezug zu einer Militärbasis in Palmyra und einem etwa 50 Kilometer westlich der zentralsyrischen Stadt gelegenen Militärstützpunkt.

Seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember hat Israel Hunderte Luftangriffe in Syrien geflogen, um Waffenbestände zu zerstören.

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet hat die israelische Armee eine Evakuierungsanordnung an die Bewohner eines Teilgebiets im Norden des Küstenstreifens veröffentlicht. "An alle, die sich im Gebiet von Dschabalia aufhalten: Dies ist eine Warnung vor einem Angriff", schrieb Armeesprecher Avichai Adraee. Er warf "Terrororganisationen" im Gazastreifen vor, "erneut in besiedelte Gebiete zurückgekehrt zu sein, um von dort aus Raketen abzufeuern".

Die Hamas und der Islamische Dschihad hatten sich zuvor dazu bekannt, Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben. Die Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Rakete über Israel abgefangen, die aus dem Jemen abgefeuert worden sei. Ein Sprecher der jemenitischen Huthi-Rebellen sagte dazu, die Huthi hätten zwei ballistische Raketen in Richtung des Ben-Gurion-Flughafens in der Nähe von Tel Aviv abgefeuert. Zudem habe man den US-Flugzeugträger Truman mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen.

In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Teilen Israels heulten die Alarmsirenen. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten nach US-Angriffen auf Ziele im Jemen eine Eskalation ihrer Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und in Israel angekündigt.

Der palästinensische Regisseur Hamdan Ballal ist nach Angaben eines israelischen Kollegen im Westjordanland festgenommen worden. Vor seiner mutmaßlichen Festnahme durch die israelische Armee sei der Filmemacher von extremistischen jüdischen Siedlern angegriffen worden, erklärte der Regisseur Juval Abraham im Onlinedienst X.

Die radikalen Siedler hätten Ballal geschlagen, dieser habe Verletzungen an Kopf und Bauch erlitten. Anschließend hätten Soldaten Ballal aus einem herbeigerufenen Krankenwagen mitgenommen. "Seither keine Spur von ihm", schrieb Abraham.

Der Vorfall ereignete sich Aktivisten der Organisation Center for Jewish Nonviolence zufolge im Dorf Sussija im Süden des Westjordanlandes. Mitglieder der NGO hätten den Vorfall gefilmt. Die israelische Armee erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass sie die Informationen prüfe.

Abraham und Ballal waren für ihren Dokumentarfilm "No Other Land" über die Räumung palästinensischer Dörfer im besetzten Westjordanland durch die israelische Armee dieses Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Nach dem Tod eines Mitarbeiters bei einem Angriff wollen die UN ihre Präsenz im Gazastreifen reduzieren. Laut Internationalem Komitee des Roten Kreuzes ist bei einem Luftangriff im Gazastreifen ein Büro der Organisation beschädigt worden.