Bei den massiven israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden der dortigen Gesundheitsbehörde zufolge mindestens 404 Menschen getötet. Die US-Regierung hat arabischen Medienberichten zufolge erneut Ziele der Huthi angegriffen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die Zahl der Todesopfer bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ist der dortigen Gesundheitsbehörde zufolge auf mehr als 400 gestiegen. Mindestens 404 Palästinenserinnen und Palästinenser seien getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Ein israelischer Oppositionspolitiker hat Regierungschef Benjamin Netanjahu vorgeworfen, aus Eigennutz zu handeln. Netanjahu habe Angst vor Protesten gegen die vom Regierungschef angekündigte Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar, schrieb Jair Golan auf der Plattform X. "Die Soldaten an der Front und die Entführten im Gazastreifen sind nur Karten in seinem Überlebensspiel."

Im Laufe des Tages und auch für morgen sind in Israel große Kundgebungen geplant, um gegen die von Netanjahu geplante Entlassung des Shin-Bet-Chefs zu demonstrieren. Der Premier will die umstrittene Entscheidung noch diese Woche von der Regierung billigen lassen.

Ägypten hat Israel vorgeworfen, mit seinen massiven Luftangriffen auf den Gazastreifen die Waffenruhe mit der Hamas gebrochen zu haben. Sie stellten eine gefährliche Eskalation dar, erklärte das Außenministerium in Kairo. Ägypten fordere alle Parteien zur Zurückhaltung auf. Den Vermittlern müsse die Chance gegeben werden, sich für eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen einzusetzen.

Israels Armee gibt an, dass die Angriffe im Gazastreifen vor allem Hamas-Zielen gegolten haben. ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann berichtet hingegen, dass offenbar Wohngebäude angegriffen worden seien. Das erkläre die hohe Opferzahl.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, wirft Israel vor, mit der beschleunigten Besiedlung der besetzten palästinensischen Gebiete Kriegsverbrechen zu verüben. Sein Büro dokumentiert in einem neuen Bericht zahlreiche Verstöße Israels gegen internationales Recht. "Der Transfer von Teilen der eigenen Zivilbevölkerung in das von Israel besetzte Gebiet kommt einem Kriegsverbrechen gleich", teilte Türk mit.

Letztendlich stellen Gerichte fest, ob solche Verbrechen begangen wurden. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu wegen möglicher Kriegsverbrechen, ebenso gegen militante Palästinenserführer. Die israelische Regierung weist Berichte und Äußerungen des UN-Menschenrechtsbüros und des UN-Menschenrechtsrats generell zurück und wirft beiden vor, gegenüber Israel voreingenommen zu sein.

Die russische Regierung hat ihre Besorgnis über die hohe Opferzahl nach israelischen Angriffen auf den Gazastreifen zum Ausdruck gebracht. Die Zahl der zivilen Opfer sei sehr hoch, hieß es aus dem Kreml. Die Lage habe sich verschlimmert, erklärte das Präsidialamt in Moskau.

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich schockiert über die neuen israelischen Luftangriffe auf den palästinensischen Gazastreifen geäußert. Viele Zivilisten seien bei den Attacken getötet worden, teilten die UN in Genf mit. Guterres rief dazu auf, die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas einzuhalten. Humanitäre Hilfe müsse ungehindert die Bedürftigen erreichen und die verbleibenden Geiseln sollten bedingungslos freigelassen werden.

Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Gazastreifen zu einer Evakuierung der Grenzgebiete aufgerufen. Zu ihrer Sicherheit müssten sich die Menschen "zu den bekannten Zufluchtsorten im Westen der Stadt Gaza und in Chan Yunis" begeben, erklärte der Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, auf der Plattform X.

Der Aufruf gelte besonders für vier Regionen im Norden und Süden des Küstengebiets, hieß es weiter. Diese seien "gefährliche Kampfgebiete".

China hat nach den nächtlichen Luftangriffen Israels gegen die militant-islamistische Hamas Sorge über die Lage im Gazastreifen geäußert. Die Volksrepublik sei "höchst beunruhigt" und hoffe, dass alle Seiten eine wirksame Umsetzung der Waffenruhe unterstützten, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die Parteien sollten Handlungen vermeiden, welche die Lage eskalieren lassen könnten, und eine humanitäre Katastrophe größeren Ausmaßes verhindern, erklärte sie.

Die Huthi-Miliz im Jemen hat nach den massiven israelischen Angriffe im Gazastreifen mit einer weiteren Eskalation gedroht. "Wir verurteilen die Wiederaufnahme der Aggression gegen den Gazastreifen durch den zionistischen Feind", erklärte die Miliz. "Das palästinensische Volk wird in diesem Kampf nicht allein gelassen, der Jemen wird seine Unterstützung und seinen Beistand fortsetzen und die Konfrontation eskalieren", hieß es weiter.

Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in den besetzten Palästinensergebieten, Muhannad Hadi, hat die sofortige Wiederherstellung der Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. "Seit den frühen Morgenstunden kam es im gesamten Gazastreifen zu Wellen von Luftangriffen", erklärt Hadi. "Das ist unverantwortlich. Eine Waffenruhe muss sofort wiederhergestellt werden."

Nordkorea hat den jüngsten US-Angriffe auf den Jemen verurteilt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf den nordkoreanischen Botschafter im Jemen berichtet, verstoßen die USA damit gegen internationales Recht und die Souveränität eines Landes.

Ein Sprecher des Weißen Hauses hat erklärt, dass Israel die USA vor den neuen Angriffen auf den Gazastreifen konsultiert habe. Dies bestätigte er am Montagabend (Ortszeit) in einer Sendung des US-Senders Fox News.

Die USA haben die Angriffe auf den Jemen laut arabischen Medienberichten fortgesetzt. In der Nacht habe es Luftangriffe im Raum der Hafenstadt Hudaida sowie der Hauptstadt Sanaa gegeben. Nach früheren Huthi-Angaben wurden mindestens 53 Menschen getötet. Führende Mitglieder der Huthi flohen Berichten zufolge nach den ersten nächtlichen US-Luftangriffen aus der Hauptstadt Sanaa in ländliche Gegenden. Sie seien zudem angewiesen worden, öffentliche Plätze zu meiden.

Die USA wollen die Angriffe nach Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth erst einstellen, wenn die Miliz ihrerseits die Attacken auf die Schifffahrt beendet.

Die US-Regierung will den Druck auf den Iran und die mit Teheran ebenfalls verbündete Huthi-Miliz im Jemen erhöhen. Jeder Schuss, der von den Huthi abgefeuert werde, werde von nun an als ein Schuss angesehen, der von den Waffen und der Führung des Iran abgefeuert worden sei, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Der Iran wird dafür verantwortlich gemacht werden und die Konsequenzen tragen, und diese Konsequenzen werden schrecklich sein!"

Zuvor hatte der Iran mit heftigen Gegenmaßnahmen gedroht. "Der Iran wird jegliche Aggression der USA konsequent erwidern", sagte Hussein Salami, Kommandeur der Revolutionsgarden (IRGC), die Elitestreitmacht des Irans. In ähnlicher Weise äußerte sich auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghaei. Nach Darstellung beider hat die islamische Republik keinen Einfluss auf die Huthi-Miliz im Jemen.

Am frühen Morgen hat Israel die schwersten Angriffe seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen geflogen. Hunderte Menschen wurden laut palästinensischen Angaben getötet. Premier Benjamin Netanjahu will die Angriffe so lange fortsetzten, bis "alle Kriegsziele"erfüllt werden.

