liveblog Lage in Nahost ++ Ein Toter bei Militäreinsatz im Westjordanland ++ Stand: 04.03.2025 12:22 Uhr

Bei den Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland ist offenbar ein Mann getötet worden. Der Antisemitismusbeauftragte Klein sieht den Plan von US-Präsident Trump für die Zukunft des Gazastreifens grundsätzlich positiv.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat bei seinem Besuch in Saudi-Arabien einem staatlichen Medienbericht zufolge mit Kronprinz Mohammed bin Salman über eine Stärkung der bilateralen Beziehungen gesprochen. Zudem forderten beide Länder nach dem Treffen vom Montagabend Israel auf, sich vollständig aus dem Libanon zurückzuziehen. Nur staatliche Institutionen im Libanon sollten das Recht haben, Waffen zu besitzen, und das libanesische Militär sollte unterstützt werden, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Aoun war der erste libanesische Staatschef seit acht Jahren, der Saudi-Arabien besuchte. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren wegen des Einflusses des Irans im Libanon angespannt.

Arabische Staats- und Regierungschefs beraten in Kairo über Pläne für einen Wiederaufbau des Gazastreifens. Im Mittelpunkt des Gipfeltreffens in der ägyptischen Hauptstadt steht ein Gegenvorschlag zur Forderung von US-Präsident Donald Trump, den Gazastreifen räumen und in einen Badeort für internationale Gäste zu verwandeln. Erwartet wurden auch Vertreter aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, deren Unterstützung als entscheidend für den Nachkriegsplan gilt.

Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die Bereitschaft Israels bekräftigt, die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen fortzusetzen. Dafür benötige man aber eine Vereinbarung über die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln, um den Rahmen zu verlängern. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters beschuldigte Saar die militante Palästinensergruppe, Hilfslieferungen zu nutzen, um den Kampf gegen Israel fortzusetzen. Dies könne nicht so weitergehen, so Saar.

Bei den Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland ist palästinensischen Angaben zufolge ein Mann getötet worden. Der Palästinenser sei im Osten der Stadt Dschenin durch Schüsse des Militärs getroffen worden, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mit.

Palästinensische Medien berichteten, israelische Einsatzkräfte hätten in der Gegend zunächst ein Haus umstellt, seien schließlich in das Gebäude eingedrungen und hätten dort auf den jungen Mann geschossen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, den Berichten nachzugehen.

Israel hatte am 21. Januar in Dschenin, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt, die größte Militäroffensive seit Langem im Westjordanland begonnen. Die Armee geht eigenen Angaben nach auch in anderen Orten im nördlichen Teil des Westjordanlands gegen bewaffnete Gruppierungen vor.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht den heftig umstrittenen Plan von US-Präsident Donald Trump für die Zukunft des Gazastreifens nach eigenen Angaben grundsätzlich positiv. "Es lohnt sich, genauer hinzuschauen: Ich halte es nicht für verkehrt, radikal und einmal völlig neu zu denken", sagte Klein der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Trump hatte unter anderem von einer Umsiedlung der im Gazastreifen lebenden Palästinenser und der Umwandlung des Küstenstreifens in die "Riviera des Nahen Ostens" gesprochen. In "einigen Medienberichten" seien Trumps Pläne "übertrieben" dargestellt worden, sagte Klein. Der US-Präsident habe "nicht von Vertreibung gesprochen", sondern "von einer Umsiedlung, während der Gazastreifen neu aufgebaut wird". Klein fügte dazu an: "Während Sie Ihr Haus renovieren, schlafen Sie schließlich auch nicht darin, und die massiven Zerstörungen verlangen im Grunde nach einem umfassenden Aufbau einer komplett neuen Infrastruktur."

