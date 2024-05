liveblog Nahost-Krieg ++ Israel eröffnet neuen Übergang für Hilfsgüter ++ Stand: 13.05.2024 05:54 Uhr

Israel hat den Grenzübergang Erez-West für humanitäre Hilfslieferungen geöffnet. Bei einer zentralen Gedenkfeier an der Klagemauer in Jerusalem wurde an die getöteten Soldaten erinnert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Israel eröffnet neuen Übergang für Hilfsgüter zum Norden des Gazastreifen

Gedenkfeier in Israel für getötete Soldaten

Israel hat die Öffnung eines neuen Übergangs zum Norden des Gazastreifens bekanntgegeben. Der Grenzübergang Erez-West sei für humanitäre Hilfslieferungen geöffnet worden, erklärte die israelische Armee. Weiter hieß es, dies sei Teil der Maßnahmen zur "Ausweitung der Hilfsrouten in den Gazastreifen", insbesondere in den Norden des Palästinensergebiets.

Zudem seien im südisraelischen Hafen Aschdod im Auftrag des UN-Welternährungsprogramms (WFP) Dutzende Lastwagen abgewickelt worden, die Mehl liefern sollten. Die Abwicklung dieser Lastwagen bestätigten auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP weder das WFP noch die für die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten zuständige israelische Behörde Cogat. Ein AFP-Korrespondent beobachtete in der Stadt Gaza jedoch erstmals seit dem Beginn des israelischen Bodentruppeneinsatzes im Süden des Gazastreifen rund 30 Lkw mit Hilfsgütern, die aus Norden kommend in die Stadt einfuhren.

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat am alljährlichen Gedenktag für die getöteten Soldaten und Terroropfer des Landes den Selbstbehauptungswillen Israels unterstrichen. "Ich erinnere uns und die gesamte Welt daran: Wir wollten niemals diesen schrecklichen Krieg. Nicht diesen und nicht seine Vorgänger", sagte er auf der zentralen Feier an der Klagemauer in Jerusalem. "Aber so lange unsere Feinde uns zerstören wollen, werden wir das Schwert nicht niederlegen."

Mit einer Schweigeminute nach Sirenengeheul war zu Beginn der Toten der Kriege gedacht worden. Herzog trug einen eingerissenen Hemdkragen - zerrissene Kleidung ist ein jüdisches Symbol von Trauer.

