liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel greift offenbar Ziele im Libanon an ++ Stand: 23.05.2025 02:06 Uhr

Die israelische Armee hat Berichten zufolge Luftangriffe auf mehrere Gebiete im Süden des Libanon gestartet. Irans Außenminister warnt Israel und die USA vor Angriffen auf die Atomanlagen seines Landes.

Israel hat Berichten zufolge Luftangriffe auf mehrere Gebiete im Süden des Libanon gestartet. Einige davon seien weit von der Grenze entfernt gewesen, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency. Sie bezeichnete die Angriffe als "die heftigsten in einigen Gebieten" seit Eintritt der Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz. Auch Bewohner im Norden Israels berichteten, sie hätten laute Explosionen von der anderen Seite der Grenze gehört.

Die israelische Armee hatte zuvor vor einem Angriff gewarnt, bei dem ein Gebäude in der Stadt Toul zerstört wurde, das sie als "Einrichtung der terroristischen Hisbollah" bezeichnete. Auf dem Video, das nach dem Angriff aufgenommen wurde, waren Feuer und eine Rauchwolke zu sehen, die über einem Gebiet mit mehrstöckigen Wohnhäusern aufstieg. Die Angriffe in anderen Gebieten erfolgten offenbar ohne Vorwarnung. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Irans Außenminister Abbas Araqchi zufolge sieht sein Land die USA als Unterstützer der möglichen Angriffspläne Israels auf seine Atomanlagen und warnt beide Länder. "Der Iran (...) wird auf jede Bedrohung oder ungesetzliche Handlung dieses Regimes entschlossen reagieren", schrieb Araqchi in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres. Der Iran werde Washington in diesem Zusammenhang als "Teilnehmer" an einem solchen Angriff betrachten. Teheran müsse dann "besondere Maßnahmen" ergreifen, um seine Nuklearstandorte zu schützen, falls die Drohungen fortgesetzt würden, so der Minister.

Der hochrangige Armeegeneral Zini wird nach dem Willen von Israels Premier Netanjahu neuer Chef des Schin Bets. Frankreich weist Vorwürfe zurück, für die Schüsse vor Israels Botschaft in den USA mitverantwortlich zu sein.