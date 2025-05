liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Laut Israel Rakete aus dem Jemen abgefangen ++ Stand: 22.05.2025 04:01 Uhr

Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Nach den Schüssen israelischer Soldaten während des Besuchs einer Diplomatengruppe fordern weitere Staaten Aufklärung.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das teilte das Militär auf ihrem Telegram-Kanal mit. In mehreren Gegenden Israels hatten wegen der aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestarteten Rakete erneut die Alarmsirenen geheult.

In den vergangenen Tagen hatte die Armee wiederholt Raketen aus dem Jemen abgefangen. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz Israel mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Terrororganisation Hamas in Gaza.

Eine für die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen gegründete private US-Stiftung will nach eigenen Angaben in Kürze ihre Arbeit vor Ort aufnehmen. Die seit Februar in Genf ansässige Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) erklärte, dass sie "in den kommenden Tagen einsatzbereit sein und die Menschen in Gaza ohne Verzögerung, Umleitung oder Diskriminierung mit Hilfsgütern versorgen" werde.

Die Stiftung betonte, sie werde die Vereinten Nationen und weitere im Gazastreifen tätige Organisationen nicht ersetzen. Die GHF werde "die Logistik, die Sicherheit und den Zugang wiederherstellen, den die herkömmlichen Hilfsorganisationen verloren" hätten, hieß es in der Erklärung weiter. Traditionelle Hilfsorganisationen könnten "die neuen sicheren Liefermechanismen von GHF nutzen, um ihre Hilfe zu leisten".

Die GHF war im Zuge des zunehmenden internationalen Drucks auf Israel wegen seiner Blockade von Hilfslieferungen in den Gazastreifen gegründet worden. Das US-Außenministerium hatte die Gründung der privaten Stiftung Anfang Mai verkündet. International wurde der Plan wegen der vermeintlichen Umgehung der UNO und anderer Hilfsorganisationen kritisiert.

Nach internationaler Kritik an Schüssen israelischer Soldaten während des Besuchs einer Diplomatengruppe im Westjordanland haben weitere Staaten Aufklärung von Israel über den Vorfall verlangt. Uruguay und Kanada beriefen die jeweiligen israelischen Botschafter in ihren Ländern ein, das Außenministerium in Mexiko erklärte, es werde die israelische Botschaft in Mexiko um "Klärung" ersuchen. Kanadas Außenministerin Anita Anand forderte zudem eine "vollständige Untersuchung" des Vorfalls.

Angesichts der dramatischen Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen fordert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die israelische Regierung auf, mehr Hilfsgüter in das Gebiet hineinzulassen. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post", es sei "überfällig, dass in ausreichendem Umfang humanitäre Hilfsgüter nach Gaza kommen und eine bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt wird - und zwar dauerhaft und mit sicherem Zugang zu den Menschen in Not".

Hasselfeldt betonte, es gebe derzeit in Gaza "keine sicheren Orte, und die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medizin ist absolut unzureichend". Die ohnehin schon katastrophale Lage habe sich über die vergangenen Wochen noch deutlich zugespitzt, sagte die Präsidentin.

Die Entlassung des Chefs des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Bar, war laut dem Obersten Gerichts Israels illegal. Kanzler Merz äußert "sehr große Sorgen" über die israelische Militäroffensive im Gazastreifen.