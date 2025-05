liveblog Nahost-Liveblog ++ Wadephul drängt auf Rückkehr der Geiseln ++ Stand: 11.05.2025 10:05 Uhr

Die Rückkehr der von der Terrormiliz Hamas verschleppten Geiseln habe für Deutschland Priorität - das betonte Bundesaußenminister Wadephul zum Auftakt seines Israel-Besuchs. Die Hamas veröffentlichte erneut ein Geisel-Video.

Wadephul pocht auf Freilassung der Geiseln

Hamas veröffentlicht weiteres Geiselvideo

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat am Morgen in Begleitung seines israelischen Amtskollegen Gideon Saar eine aktive Batterie des israelischen Luftverteidigungssystems "Arrow 3" besichtigt. Wadephul erhielt eine Einführung in das System, das künftig auch von Deutschland eingesetzt werden soll. Die deutsche Luftwaffe will noch in diesem Jahr eine erste Einsatzbereitschaft des modernen Raketenabwehrsystems erreichen, mit dem eine Lücke in der Luftabwehr geschlossen werden soll.

"Arrow 3" kann anfliegende Raketen in bis zu über 100 Kilometern Höhe zerstören, also außerhalb der Atmosphäre und im beginnenden Weltraum. Das soll feindliche Raketen möglichst wirkungslos machen. Das Raketenabwehrsystem soll in Deutschland an drei verschiedenen Standorten stehen.

Dass die nach wie vor von der militant-islamistischen Hamas gefangen gehaltenen Geiseln nach Israel zurückkehren können, habe für Deutschland Priorität. Das betonte der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul nach seiner Ankunft in Israel. Dort hatte er sich zuerst mit Angehörigen von verschleppten Geiseln getroffen. Es sei "kaum vorstellbar, was die von der Hamas Verschleppten und ihre Familien seit über 19 Monaten durchmachen", schrieb Wadephul beim Kurznachrichtendienst X. Die Geiseln müssten endlich alle freikommen.

Die Terrormiliz Hamas hat erneut ein Video gefangener Geiseln veröffentlicht. In den Aufnahmen sind zwei Männer zu sehen. Einer der beiden behauptet über seinen abgemagert und apathisch wirkenden Mitgefangenen, dieser habe mehrfach versucht, sich selbst zu verletzen und verweigere die wenige Nahrung, die sie erhielten. "Wieso dauert dieser Krieg immer noch an", fragt der Mann in dem Video und fügt hinzu: "Ein ganzes Land will, dass dieser Alptraum aufhört. Die Zeit läuft aus." Unklar ist, wann genau und unter welchen Umständen das Video aufgenommen wurde. Die israelische Regierung wirft der Hamas vor, die Geiseln mit den Aufnahmen zu Propagandazwecken zu missbrauchen.

Am Samstagabend haben im israelischen Tel Aviv Tausende Menschen gegen die Ausweitung der Militäroffensive Israels im Gazastreifen demonstriert. Anfang der Woche hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigt, dass der Einsatz der landeseigenen Armee im Gazastreifen ausgeweitet und der Küstenstreifen dauerhaft besetzt werden soll.

Bundesaußenminister Johann Wadephul ist gestern zu einem zweitägigen Besuch in Israel eingetroffen. Im Laufe des heutigen Tages will der CDU-Politiker Gespräche mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar und später auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu führen. Zuvor ist ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant.

Wadephul will auch in die Palästinensischen Gebiete reisen. Am Nachmittag soll ein Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa in Ramallah stattfinden