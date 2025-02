liveblog Lage im Nahen Osten ++ Hamas feuert laut Israel Rakete ab ++ Stand: 14.02.2025 07:00 Uhr

Die Terrororganisation Hamas hat laut Israel die Waffenruhe gebrochen. US-Außenminister Rubio ruft arabische Länder zu einem Vorschlag für Gaza auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Terrororganisation Hamas hat nach israelischen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert. Dies sei der erste Vorfall dieser Art seit dem Beginn der Waffenruhe. Das Geschoss ging demnach innerhalb des abgeriegelten Küstengebiets nieder. Krankenhausangaben zufolge kam dabei im Flüchtlingsviertel Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ein 14 Jahre alter Junge ums Leben.

Es handele sich um eine klare Verletzung des Waffenruhe-Abkommens, erklärte ein israelischer Armeesprecher. Die Vereinbarung war am 19. Januar in Kraft getreten. Am Samstag sollen im Zuge der der Waffenruhe weitere israelische Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden. Israel hatte in dieser Woche bereits einen einen Luftangriff gegen eine Drohne im Gazastreifen ausgeübt, bei dem mindestens eine Person getötet wurde.

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon angegriffen. Wie die Armee mitteilte, wurden am Abend Einrichtungen zur Lagerung von Waffen sowie Abschussanlagen getroffen. Sie seien eine direkte Bedrohung für Israel gewesen.

"Terroristische Aktivitäten" an diesen Orten stellten eine "klare Verletzung der Vereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon dar", hieß es weiter. Israel und der Libanon hatten sich Ende November auf eine Waffenruhe und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanons verständigt. Die Hisbollah warf Israel ebenfalls die Verletzung der Waffenruhe vor.

US-Außenminister Marco Rubio hat die arabischen Staaten zu eigenen Vorschlägen bezüglich der Zukunft des Gazastreifens aufgerufen. "Sie mögen ihn nicht, aber der einzige Plan" sei im Moment der von US-Präsident Donald Trump, sagte Rubio in einer US-Radiosendung. Dieser sieht unter anderem die dauerhafte Umsiedlung der rund zwei Millionen Bewohner des zerstörten Küstenstreifens in arabische Staaten vor. "Wenn sie also einen besseren Plan haben, ist jetzt die Zeit, ihn zu präsentieren."

Rubio besucht im Anschluss an die Münchner Sicherheitskonferenz vom 15. bis 18. Februar Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.