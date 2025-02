liveblog Mutmaßlicher Anschlag ++ Steinmeier: "Brutalität der Tat wühlt auf" ++ Stand: 14.02.2025 11:02 Uhr

Bundespräsident Steinmeier ist am Tatort in München, um der Opfer zu gedenken. Der bayerische Justizminister will ein extremistisches Motiv nicht ausschließen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht keinen systemischen Zusammenhang zwischen dem mutmaßlichen Anschlag von München und den Anschlägen der vergangenen Wochen. Die Fälle seien anders, sagte Herrmann am Freitag dem Deutschlandfunk. Es bringe aber zum Nachdenken, dass auch Personen, die scheinbar gut integriert seien und eine Arbeit hätten, trotzdem zu solch "brutalen Entschlüssen" kämen. Dem müsse näher nachgegangen werden.

Die Pressekonferenz der Münchener Polizei soll um 11 Uhr beginnen. tagesschau24 überträgt live.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Tatort der mindestens 30 Verletzten gedacht. Er legte schweigend Blumen an der Stelle ab. "Die Brutalität dieser Tat wühlt uns auf, macht fassungslos", erklärte Steinmeier anschließend. Der Täter habe vermutlich "wahllos" Menschen verletzen und töten wollen. Er werde dafür "nach Recht und Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden". Steinmeier sprach zugleich den Opfern sein Mitgefühl aus und dankte den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst.

Auch Kirchen- und Gewerkschaftsvertreter nahmen an der schlichten Zeremonie teil, darunter Münchens katholischer Erbzbischof Reinhard Marx und Bayerns evangelischer Landesbischof Christian Kopp. "Wie schlimm ist es, was Menschen anderen Menschen antun können", sagte Marx in einer kurzen Fürbitte vor den Anwesenden. "Wir hoffen auf Frieden, auf ein Miteinander."

Am Freitagvormittag wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum stillen Gedenken am Tatort zusammenkommen. Dabei sein sollen auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte bereits am Donnerstagabend mit Reiter Kränze am Tatort niedergelegt und Einsatzkräften gedankt.

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hält ein extremistisches Motiv für möglich. Die genauen Hintergründe seien zwar weiter offen, sagte Eisenreich dem Radiosender Bayern 2 am Freitag. Ausschließen könne man ein extremistisches Motiv zum jetzigen Zeitpunkt aber auf jeden Fall nicht. "Die Ermittlungen laufen, es haben Durchsuchungen stattgefunden, erste Vernehmungen." Die Ermittlungen führe die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Münchner Innenstadt schweben nach Worten von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mehrere Verletzte in Lebensgefahr. Es seien acht bis zehn Menschen schwerst verletzt worden. Dazu kämen noch acht schwer verletzte Menschen, nur ganz wenige seien leicht verletzt, sagte er am Donnerstagabend. Neuere Informationen liegen derzeit nicht vor.

"Es besteht das Risiko für schlimmere Folgen. Wir müssen heute alle hoffen und beten, dass es keine Todesfälle gibt", sagte Reiter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die Gedanken seien auch "bei dem Kind, um dessen Leben die Ärzte immer noch ringen".

Gegen 11 Uhr soll es bei einer Pressekonferenz den aktuellen Stand der Ermittlungen geben. Gestern hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mehrere Aussagen zum Hintergrund des Täters getätigt, die er am Abend jedoch wieder korrigieren musste.

Noch am Donnerstagabend versammelten sich am Odeonsplatz nach Angaben von Verdi 5.000 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung, um ihrer Trauer und Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Arif Haidary vom Münchner Migrationsbeirat appellierte an Politik und Medien, einzelne Taten nicht zu verallgemeinern und für Wahlkampfzwecke zu instrumentalisieren. Als gebürtiger Afghane betonte er, dass Afghanen in Afghanistan wie auch in Deutschland das Attentat verurteilten und mit den Betroffenen trauerten.