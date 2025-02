liveblog Mutmaßlicher Anschlag in München ++ Fahrer war polizeibekannt ++ Stand: 13.02.2025 13:33 Uhr

In der Innenstadt von München ist ein Auto in eine Demonstration gefahren. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Der Fahrer war polizeibekannt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag in München reagiert. Der Vizekanzler sprach auf der Plattform X von schrecklichen Nachrichten aus München. "Ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat." Wichtig sei, dass die Hintergründe jetzt schnell aufgeklärt werden.

Kardinal Reinhard Marx hat sich bestürzt über den mutmaßlichen Anschlag auf eine Gruppe Streikender in der Münchner Innenstadt gezeigt. "Ich bin schockiert und erschüttert über diesen schrecklichen Vorfalle, bei dem Menschen im öffentlichen Raum Opfer von willkürlicher Gewalt wurden", sagte er am Donnerstag. "Wir wissen noch nicht, was die genauen Beweggründe des Fahrers sind", fügte er hinzu. "Ich bin in Gebeten bei den Opfern und Angehörigen und danke den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln."

Der 24-Jährige, der in München mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren sein soll, war nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) polizeibekannt. Der Asylbewerber aus Afghanistan sei wegen Ladendiebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.

Den Angaben zufolge gehen die Sicherheitsbehörden derzeit nicht von einem Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz aus, die am Freitag starten soll und zu der zahlreiche hochrangige Politiker erwartet werden.

Die Gewerkschaft ver.di hat sich angesichts des mutmaßlichen Anschlags auf ihren Demonstrationszug "zutiefst bestürzt und schockiert" gezeigt. Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke erklärte in Berlin, es sei ein "schwerer Moment für alle Kolleginnen und Kollegen". Werneke erklärte, die Gewerkschaften stünden "für ein solidarisches Miteinander, gerade auch in so einer dunklen Stunde". Ver.di kündigte an, die Ermittlungen der Polizei abwarten zu wollen.

In Deutschland gab es am Donnerstag vielerorts Warnstreiks im Zusammenhang mit Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Nach der Fahrt eines Autos in eine Demonstration in München geht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von einem "mutmaßlichen Anschlag" aus. "Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag", sagte Söder am Mittag am Ort. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan.

Mindestens 28 Menschen wurden demnach verletzt, einige von ihnen schwer. Der Tatverdächtige wurde gefasst. Bei der Festnahme habe die Polizei auch geschossen, sagte ein Sprecher. Demnach war der Verdächtige kurz zuvor mit dem Auto von hinten in einen Demonstrationsaufzug hineingefahren.