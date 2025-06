liveblog Merz trifft Trump ++ Merz will "sehr klar" seine Meinung sagen ++ Stand: 05.06.2025 16:34 Uhr

Kurz vor dem Treffen mit US-Präsident Trump sagt Merz, er sei auf Anmerkungen zur deutschen Innenpolitik vorbereitet. Im Gästehaus hinterlässt der Bundeskanzler ein Buch - über Einwanderung.

Nach Einschätzung von Oliver Sallet, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, ist das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump sehr wichtig für Deutschland. Merz werde es vermutlich vor allem darum gehen, Trump zu Zugeständnissen zu bewegen - etwa beim Thema Zölle. Was bei diesem Antrittsbesuch herauskomme, sei aber völlig unklar, so Sallet in der tagesschau.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat einem Medienbericht zufolge kurz vor der Visite von Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Das Gespräch sei auf Wunsch von Trump zustande gekommen. Weitere Einzelheiten über das Telefonat der beiden Politiker wurden nicht genannt.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist darauf vorbereitet, dass ihn US-Präsident Donald Trump bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus mit Anmerkungen zur Innenpolitik - und damit etwa zur AfD und zur Meinungsfreiheit in Deutschland konfrontieren könnte. Merz sagte kurz vor dem Treffen mit Trump in Washington, er sei bereit, mit dem US-Präsidenten über die Innenpolitik zu sprechen. "Ich werde da allerdings auch sehr klar meine Meinung dazu sagen, wenn es notwendig ist", fügte er hinzu.

Seit Beginn der zweiten Amtszeit von Trump am 20. Januar hatten Äußerungen von US-Regierungsmitgliedern in Berlin für Irritationen gesorgt. US-Vizepräsident JD Vance kritisierte den Umgang mit der AfD. US-Außenminister Marco Rubio sprach sogar von "verkappter Tyrannei" in Deutschland, nachdem der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte.

Merz sagte weiter, er freue sich auf das Gespräch mit dem US-Präsidenten. Er erwarte trotzdem keine "Durchbrüche" in den drei zentralen Themenbereichen. Dazu zählte Merz den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Handelspolitik und Trumps Zölle sowie die Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende Juni im niederländischen Den Haag.

US-Präsident Donald Trump könnte einem Medienbericht zufolge beim Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz den von Rechtspopulisten erhobenen Vorwurf der angeblichen Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland zum Thema machen. Wie die New York Times (NYT) wenige Stunden vor Merz' Empfang durch Trump in Washington unter Berufung auf einen Mitarbeiter im Weißen Haus schrieb, wird Trump das Thema "wahrscheinlich" zur Sprache bringen und dem Kanzler gegenüber die Ansicht äußern, dass Deutschlands Einsatz hierfür nachgelassen habe.

Das Thema hatte US-Vizepräsident JD Vance bereits im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Anlass für scharfe Kritik an Deutschland und anderen europäischen Staaten genommen. Vance hatte unter anderem eine politische Isolierung der AfD in Deutschland beklagt und gesagt, es sei "kein Platz" für Brandmauern. Merz, damals noch Kanzlerkandidat, hatte dies als "Einmischung" in den Bundestagswahlkampf scharf zurückgewiesen.

Wer im Gästehaus des US-Präsidenten übernachtet, hinterlässt dort ein Buch. Das ist eine Tradition, an die sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz hält. Der CDU-Politiker hat nach Angaben eines Regierungssprechers eine Sammlung von Briefen deutscher Einwanderer mit ins Blair House gebracht, die Walter Kamphoefner 1988 unter dem Titel "News from the Land of Freedom. German Immigrants write home" (Nachrichten aus dem Land der Freiheit. Deutsche Einwanderer schreiben nach Hause) zusammengestellt hat. Die Briefe stammen von Farmern, Arbeitern oder auch Hausangestellten aus der Zeit zwischen 1830 und 1900.

Um 17:30 Uhr MESZ (11.30 Uhr Ortszeit) geht es - laut Plan - für Bundeskanzler Friedrich Merz ins Weiße Haus zum Treffen mit US-Präsident Donald Trump - im Beisein von Pressevertretern. Wie lange das Treffen dauert, ist unklar. Beim beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron waren es nur 28 Minuten.

Anschließend ist ein gemeinsames Mittagessen geplant. Gegen 20 Uhr MESZ wird Merz ein Statement abgeben.

Heute findet das erste Treffen von Kanzler Merz mit US-Präsident Trump statt - und die Gefahr einer Eskalation schwingt mit. Beobachter sagen: Der Erfolg misst sich am Tonfall, nicht an den Ergebnissen. Ralf Borchard erläutert in seinem Beitrag die Ausgangslage: